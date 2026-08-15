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ChatGPT ahora registra todo lo que haces en un Mac de Apple: qué función es y cómo funciona

La inteligencia artificial puede almacenar información relacionada con los atajos de teclado que usas

OpenAI habilitó una nueva función en la app de ChatGPT para macOS que registra tu actividad mientras trabajas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
OpenAI habilitó una nueva función en la app de ChatGPT para macOS que registra tu actividad mientras trabajas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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OpenAI activó una función nueva en la app de ChatGPT para macOS que puede guardar un registro de lo que haces en la computadora mientras trabajas.

La herramienta se llama Historial del ordenador: ordena esa actividad en una línea de tiempo que se puede buscar y, además, puede generar “recuerdos” para que ChatGPT los use más adelante.

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Está desactivada por defecto y solo aparece en cuentas Pro, Business y Enterprise.

Por ejemplo, si enciendes el PC, ChatGPT puede “tomar nota” de la actividad para ayudarte a retomar tareas, automatizar pasos repetidos o recordar información útil.

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La función viene apagada y solo está disponible para cuentas Pro, Business y Enterprise. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
La función viene apagada y solo está disponible para cuentas Pro, Business y Enterprise. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Qué registra y qué no esta función de ChatGPT

La función registra eventos de interacción, como:

  • clics.
  • pulsaciones de teclado.
  • atajos de teclado.
  • cambios de aplicación.
  • y el contexto que macOS expone mediante el sistema de accesibilidad.

Lo que no hace, según se indica:

  • no toma capturas de pantalla ni hace grabaciones de pantalla.
  • no accede al micrófono ni al audio del sistema.
  • excluye la navegación privada.
  • no pide permiso para grabar la pantalla.
La app resume los registros en texto y, si detecta una tarea repetida, puede sugerir una automatización o una habilidad reutilizable. REUTERS/Loren Elliott
La app resume los registros en texto y, si detecta una tarea repetida, puede sugerir una automatización o una habilidad reutilizable. REUTERS/Loren Elliott

Algunos casos serían:

  • Si alternas entre Safari y Word, copias un texto y pegas un dato en un documento, ese “cambio de aplicación” y esa interacción pueden quedar registrados como eventos.
  • Si abres una planilla, usas un atajo de teclado y luego vuelves a un correo, esos atajos y cambios también pueden formar parte del historial.
  • Si navegas en modo privado, esa parte de la navegación quedaría excluida.

Los eventos guardados se condensan en resúmenes de texto y si ChatGPT detecta que repites una tarea, puede proponer convertirla en una habilidad reutilizable o una automatización. Por ejemplo:

Los datos sin procesar se guardan en el Mac, dentro del contenedor de la app, y se borran a las 48 horas. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo
Los datos sin procesar se guardan en el Mac, dentro del contenedor de la app, y se borran a las 48 horas. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo
  • Si todos los días, haces una misma secuencia (abrir una web interna, copiar un número, pegarlo en una planilla y enviar un correo), el sistema puede detectar el patrón y sugerir una automatización.
  • Si sueles volver a una tarea a mitad de camino, el historial puede ayudarle a “retomar” dónde estabas, a partir de esos registros y resúmenes.

Dónde se guardan los datos

Los eventos “sin procesar” se guardan en el Mac, dentro del contenedor de la aplicación, y se eliminan a las 48 horas. Según la empresa, esos archivos no se conservan después ni se usan para entrenamiento.

OpenAI recomienda proteger la cuenta del Mac y excluir de antemano cualquier información confidencial.

Las diferencias entre los nuevos portátiles de Apple marcan el tipo de usuario y el uso recomendado para cada modelo. (Fotocomposición Infobae)
OpenAI sugiere proteger tu usuario del Mac y evitar incluir información sensible. (Fotocomposición Infobae)

Cómo se activa y se controla esta función

En espacios Business o Enterprise, un administrador debe conceder acceso primero. Aun así, nadie queda activado automáticamente: cada persona debe dar su consentimiento.

En la app de Mac, se configura desde ‘Ajustes’, ‘Integraciones’ y luego, ‘Historial del ordenador’.

Allí puedes decidir qué aplicaciones y sitios web aportan datos, con una lista de exclusión o con una lista de permisos restringida. También se puede pausar la recopilación con el icono de la barra de menús.

En cuentas Business o Enterprise, un administrador debe autorizar el acceso antes. REUTERS/Loren Elliott
En cuentas Business o Enterprise, un administrador debe autorizar el acceso antes. REUTERS/Loren Elliott

El borrado se puede hacer por tramos, desde los últimos diez minutos hasta todo el historial y también elimina los recuerdos generados a partir de esos eventos. La acción no se puede deshacer.

Dónde no está disponible y qué costo extra tiene

Historial del ordenador no está disponible por ahora en el Espacio Económico Europeo, el Reino Unido ni Suiza, sin fecha confirmada. Los resúmenes consumen tokens y se descuentan de la asignación del usuario.

OpenAI lanza Ultrafast

OpenAI presentó Ultrafast, un nuevo nivel de servicio para usar GPT‑5.6 Sol mucho más rápido en la OpenAI API.

En cuentas Business o Enterprise, el acceso requiere aprobación previa del administrador. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
En cuentas Business o Enterprise, el acceso requiere aprobación previa del administrador. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Según la compañía, este modo puede ser hasta 14 veces más veloz que el procesamiento estándar y generar hasta 750 tokens por segundo, gracias a infraestructura de Cerebras.

a idea es mantener la “inteligencia” del modelo, pero con menor demora, para tareas donde cada segundo cuenta.

OpenAI lo ve útil para responder incidentes técnicos en plena caída, analizar señales financieras mientras el mercado cambia, atender clientes en tiempo real, mejorar compras en línea y acelerar investigación que antes llevaba horas. Por ahora, se lanza como vista previa limitada para algunos clientes.

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