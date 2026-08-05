¿Es seguro Xuper TV? Riesgos de seguridad y legalidad de la plataforma

Xuper TV ofrece películas, series y deportes en vivo sin pagar, pero expone a los usuarios a riesgos legales, de privacidad y de seguridad informática.

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La facilidad de ver películas, series y deportes en vivo sin pagar es algo a lo que es díficil espacar. Sin embargo, detrás de esa opción hay una larga lista de riesgos que corren los usuarios al instalar aplicaciones como Xuper TV en sus celulares, televisores o computadores.

Esta plataforma surgió como alternativa al cierre de Magis TV, continuando su modelo de fachada para ofrecer contenido, que normalmente es de pago, bajo un modelo gratuito en el que el costo lo sigue asumiendo el usuario, pero esta vez con sus datos, su contenido y la posibilidad de ser usado para otros ataques.

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Cómo es el funcionamiento ilegal de Xuper TV y la evasión de controles

Tanto Magis TV como Xuper TV comparten un modelo operativo: ofrecen acceso gratuito a contenidos protegidos sin la debida autorización o licenciamiento. Por esta razón, han sido prohibidas en varios países y enfrentan bloqueos legales y técnicos.

El cambio de nombre de Magis TV a Xuper TV busca evadir estas restricciones, pero no modifica la naturaleza ilegal de la plataforma. La aplicación brinda acceso a canales premium, películas de estreno y series de servicios como Netflix, Disney+ y DirecTV, sin contar con los permisos legales para su distribución.

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Xuper TV brinda acceso a canales premium, películas de estreno y series de Netflix, Disney+ y DirecTV sin permisos legales de distribución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta ilegalidad implica riesgos directos para los usuarios. Descargar y utilizar software no autorizado puede acarrear consecuencias legales, desde bloqueos del servicio hasta sanciones económicas o acciones judiciales, dependiendo de la legislación vigente en cada país.

Riesgos de seguridad informática y privacidad al usar Xuper TV

Los principales peligros al instalar Xuper TV surgen en el momento de la descarga. Dado que no está disponible en tiendas oficiales, los usuarios recurren a sitios web no verificados, donde el archivo APK puede estar modificado con malware, troyanos o software espía.

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Según especialistas de ESET, instalar aplicaciones desde estas fuentes puede comprometer la seguridad del dispositivo y de toda la red doméstica, exponiendo datos sensibles y credenciales de otros dispositivos conectados.

Durante la instalación, Xuper TV solicita permisos inusualmente elevados: acceso a la cámara, al micrófono, a la ubicación, a los contactos, al almacenamiento y a la red.

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Especialistas de ESET advirtieron que Xuper TV puede comprometer el celular, la computadora o la red doméstica y exponer datos sensibles y credenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos permisos no son necesarios para una aplicación de streaming, pero pueden ser aprovechados por ciberdelincuentes para espiar al usuario, grabar conversaciones, tomar fotos o videos sin consentimiento y acceder a documentos, fotos, videos, audios, credenciales laborales y archivos sensibles almacenados en el dispositivo.

Entre los permisos más peligrosos que identificaron los expertos destacan:

Acceso a tareas en ejecución: permite rastrear el uso de otras aplicaciones

La capacidad de montar y desmontar sistemas de archivos, habilitando la manipulación de datos.

El permiso para instalar paquetes adicionales, lo que incrementa el riesgo de descargar más aplicaciones maliciosas.

La lectura y escritura en el almacenamiento externo, posibilitando el robo o modificación de archivos personales y el acceso a grabaciones de audio.

Cuáles son las amenazas financieras y fraudes

El modelo de negocio de estas aplicaciones suele sostenerse en sistemas de publicidad agresiva e intrusiva. Los anuncios pueden interrumpir la visualización, redirigir a sitios inseguros o inducir a descargar más archivos potencialmente peligrosos.

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La INTERPOL alertó que Xuper TV y aplicaciones similares pueden derivar en fraudes financieros, pérdida de dinero y falta de garantías para recuperar pagos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, algunos anuncios prometen premios falsos o incentivan transacciones en plataformas sin garantías, lo que puede derivar en fraudes con tarjetas de crédito, pérdida de acceso a cuentas bancarias y estafas en línea.

La INTERPOL ha advertido que las transacciones financieras realizadas a través de estos servicios carecen de seguridad. En muchos casos, los usuarios afectados no tienen forma de recuperar el dinero perdido en caso de fraude, dado que las plataformas no brindan soporte ni garantías.

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Además, el uso continuado de aplicaciones como Xuper TV puede afectar la estabilidad de los dispositivos, ralentizando su funcionamiento, provocando sobrecalentamiento o incluso causando daños permanentes al sistema operativo.

La presencia de malware puede dejar al dispositivo vulnerable a otros ataques cibernéticos, corromper archivos importantes y facilitar el acceso remoto no autorizado.