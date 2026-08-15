Oracle prepara nuevos despidos tras eliminar 21.000 empleos en un año

Oracle estaría preparando una nueva ola de despidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Oracle planea realizar una nueva ronda de despidos durante agosto, apenas unos meses después de haber eliminado alrededor de 21.000 puestos de trabajo en un año fiscal, según dio a conocer Business Insider.

Los nuevos recortes podrían alcanzar porcentajes de dos dígitos en algunos equipos y los responsables de distintas áreas ya habrían recibido la instrucción de preparar listas con los empleados afectados.

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La compañía buscaría completar la reducción de su plantilla antes del comienzo de su segundo trimestre fiscal, previsto para el 1 de septiembre. Oracle no confirmó públicamente los nuevos despidos ni ofreció comentarios sobre estos planes.

Oracle se encontraría buscando seguir reduciendo su plantilla. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La información, atribuida a personas familiarizadas con la situación y a un documento interno, señala que los trabajadores han sido advertidos de que deben revisar constantemente sus correos electrónicos ante la posibilidad de recibir las comunicaciones relacionadas con los recortes.

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Una reducción de plantilla que continúa

Los nuevos despidos se producirían después de una importante reducción de personal durante el ejercicio fiscal terminado el 31 de mayo. En ese periodo, la plantilla pasó de aproximadamente 162.000 a 141.000 empleados, lo que supone una reducción cercana al 13% y unos 21.000 puestos menos.

El proceso también elevó los costos de reestructuración de Oracle hasta los 1.800 millones de dólares, frente a los 374 millones de dólares registrados el año anterior.

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En su informe anual, la empresa señaló que la adopción de herramientas de inteligencia artificial dentro de sus operaciones ya había contribuido a reducir su plantilla y reconoció que esta tendencia podría continuar.

Según Oracle, herramientas de IA han ayudado a reducir su plantilla. REUTERS/Mike Blake/File Photo

El gasto en inteligencia artificial presiona las cuentas

Los recortes se producen mientras Oracle incrementa de forma considerable sus inversiones en infraestructura destinada a inteligencia artificial y computación en la nube.

Durante el último ejercicio fiscal, la compañía destinó 55.700 millones de dólares a infraestructura y registró un flujo de caja negativo de 23.700 millones de dólares. Para financiar sus inversiones, consiguió 43.000 millones de dólares mediante deuda y otros 5.000 millones a través de la venta de acciones.

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Oracle también prevé captar aproximadamente 40.000 millones de dólares adicionales durante este año.

En enero, TD Cowen estimó que una reducción de entre 20.000 y 30.000 puestos de trabajo podría generar entre 8.000 y 10.000 millones de dólares adicionales de flujo de caja libre. La nueva ronda de recortes se produciría, por tanto, dentro de una estrategia para reducir costos mientras la compañía aumenta el gasto destinado a centros de datos y servicios relacionados con IA.

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Oracle sigue invirtiendo en IA y centro de datos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Oracle mantiene crecimiento en sus principales negocios

La reducción de personal llega pese a que los resultados de la compañía muestran crecimiento. Los ingresos aumentaron 17% durante el último ejercicio fiscal, mientras que su negocio de infraestructura en la nube avanzó 77%.

En un trimestre reciente, el beneficio neto aumentó 95%, hasta alcanzar los 6.130 millones de dólares. Además, el director ejecutivo Clay Magouyrk ha destacado los 553.000 millones de dólares en obligaciones de rendimiento pendientes como una señal de la fuerte demanda de capacidad informática relacionada con inteligencia artificial.

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Sin embargo, las acciones de Oracle han caído alrededor de 26% durante el año, en un contexto marcado por las dudas sobre el nivel de deuda de la compañía y por la presión que la inteligencia artificial está ejerciendo sobre el sector tradicional del software empresarial.

Las acciones de Oracle han caído un 26%. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Los despidos anteriores dejaron reclamos pendientes

La anterior ronda de recortes también generó reclamos entre los trabajadores afectados. Más de 600 exempleados firmaron en abril una carta en la que solicitaron mejores condiciones de indemnización, cobertura médica extendida, apoyo para trabajadores con visas H-1B y aceleración de determinadas acciones.

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Una encuesta realizada entre 272 trabajadores despedidos indicó que el 62% tenía más de 40 años y que el 27% tenía acciones restringidas pendientes de consolidación en un plazo de 90 días.

La información disponible señala que las indemnizaciones de la ronda anterior siguieron generalmente una fórmula equivalente a N+2 y que los trabajadores perdieron las acciones restringidas que todavía no se habían consolidado.

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Si Oracle concreta la nueva ronda de despidos, será otro ajuste significativo dentro de la transformación de la compañía mientras redirige recursos hacia la infraestructura necesaria para competir en el mercado de inteligencia artificial.