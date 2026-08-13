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Cambia la privacidad de los datos en las empresas: lo que propuso Oracle para mantener la privacidad en la era de la IA

La plataforma busca que la información no abandone el entorno corporativo, con herramientas para búsquedas semánticas y una fábrica de agentes sin código, orientadas a despliegues seguros y controlados en procesos internos

Oracle lanza Base Database Cloud@Customer para llevar IA y datos críticos a la nube sin salir de la empresa - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Oracle lanza Base Database Cloud@Customer para llevar IA y datos críticos a la nube sin salir de la empresa - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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Oracle presenta una nueva solución híbrida, Base Database Cloud@Customer, que cambia la administración de inteligencia artificial (IA) y datos críticos en entornos corporativos.

La propuesta consiste en ejecutar Oracle AI Database bajo el modelo operativo de la nube, pero directamente en las instalaciones del cliente. El objetivo es facilitar la adopción de IA sin comprometer la residencia de los datos, la seguridad o la baja latencia, retos clave en industrias reguladas y sectores que manejan información sensible.

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La tendencia global a implementar IA en los procesos empresariales choca habitualmente con exigencias regulatorias, políticas de soberanía de datos y la necesidad de mantener la información bajo control estricto. La compañía tecnológica responde a este desafío con una solución que permite mantener los datos dentro de la empresa y, al mismo tiempo, aprovechar los beneficios de la automatización y la flexibilidad del modelo cloud.

La solución ejecuta con modelo operativo cloud directamente en las instalaciones del cliente, apuntando a residencia de datos, seguridad y baja latencia, claves para sectores regulados con información sensible y exigencias de soberanía - REUTERS/Caroline Brehman
La solución ejecuta con modelo operativo cloud directamente en las instalaciones del cliente, apuntando a residencia de datos, seguridad y baja latencia, claves para sectores regulados con información sensible y exigencias de soberanía - REUTERS/Caroline Brehman

Qué es Base Database Cloud@Customer y cómo funciona

La propuesta de Oracle permite ejecutar Oracle AI Database, aplicaciones y agentes de IA en la ubicación física que elija el cliente. Todo esto ocurre con infraestructura gestionada de manera integral por Oracle y bajo un modelo de suscripción en la nube.

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El diseño apunta a empresas que deben mantener sus datos on-premises (como manufactura, servicios financieros, salud o sector público) pero que buscan las ventajas operativas de la nube.

Esta nueva solución busca ampliar el portafolio de nube distribuida de Oracle, ofreciendo una alternativa a cargas de trabajo de tamaño medio que no requieren la escala de Exadata Cloud@Customer, pero sí necesitan:

  • Ejecutar Oracle AI Database cerca de los datos
  • Garantizar la residencia de la información por motivos regulatorios
  • Reducir costos con pago por consumo
  • Simplificar la administración mediante operaciones automatizadas
La compañía apunta a reducir tiempos de respuesta y evitar traslados de información a terceros, una ventaja clave en salud, finanzas, manufactura y sector público, donde el cumplimiento marca el ritmo - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La compañía apunta a reducir tiempos de respuesta y evitar traslados de información a terceros, una ventaja clave en salud, finanzas, manufactura y sector público, donde el cumplimiento marca el ritmo - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

IA privada: ventajas y diferenciadores

Uno de los puntos más innovadores de la solución es la posibilidad de desarrollar e implementar agentes de IA privados utilizando datos empresariales, sin que estos abandonen el entorno del cliente.

La plataforma integra funciones como Oracle AI Vector Search, para búsquedas semánticas sobre datos estructurados y no estructurados, así como Oracle AI Database Private Agent Factory, que permite la creación de agentes de IA sin código y de forma segura.

Además, Oracle Private AI Services Container posibilita la ejecución de modelos de IA privados dentro del firewall corporativo, cumpliendo exigentes requisitos de seguridad y residencia de datos. Esta arquitectura acerca la inteligencia artificial a los datos, reduciendo la latencia y los riesgos asociados al traslado de información a servicios externos.

La solución se ejecuta sobre una infraestructura optimizada para cargas de trabajo empresariales de alto desempeño. Oracle se encarga del monitoreo, la operación y el mantenimiento, con capacidades automatizadas de alta disponibilidad, recuperación ante desastres y escalabilidad bajo demanda. Este enfoque ayuda a reducir los costos de administración y limita los tiempos de inactividad, facilitando la gestión de datos críticos.

Menos latencia y menos riesgo, la estrategia de acercar la IA a donde residen los datos - REUTERS/Dado Ruvic
Menos latencia y menos riesgo, la estrategia de acercar la IA a donde residen los datos - REUTERS/Dado Ruvic

Además de soportar versiones avanzadas como Oracle AI Database 26ai y Oracle Database 19c, la plataforma proporciona herramientas para que las empresas lleven la IA hasta donde residen sus datos, sin sacrificar el cumplimiento normativo.

El reto de la IA sin reglas claras en las empresas

El avance de la inteligencia artificial en el sector corporativo no está exento de riesgos. De acuerdo con análisis de los especialistas en ciberseguridad de Eset, muchas organizaciones todavía operan sin lineamientos claros para el uso de IA. En este escenario, la falta de políticas puede provocar exposición de datos sensibles, decisiones inconsistentes y pérdida de control sobre la información interna.

Las nuevas políticas buscan proteger la información confidencial, reducir el riesgo de Shadow AI (uso no autorizado de herramientas de inteligencia artificial por empleados) y garantizar la supervisión humana en todos los procesos críticos generados por IA. Así, las empresas pueden aprovechar la IA sin comprometer la seguridad ni el cumplimiento regulatorio, manteniendo el control sobre sus activos digitales.

La adopción de soluciones como Oracle Base Database Cloud@Customer refleja una tendencia creciente en el sector empresarial: llevar la inteligencia artificial donde residen los datos, sin exponer información crítica a servicios externos ni a riesgos regulatorios.

Frente a la incertidumbre sobre el uso y el control de la IA, la implementación de plataformas privadas y administración centralizada se consolida como una estrategia para combinar innovación, eficiencia y seguridad en entornos corporativos.

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