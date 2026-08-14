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ANSES: cuándo cobro en agosto 2026 si mi DNI termina en 9

El calendario escalonado del organismo previsional contempla una actualización del 1,89% y un refuerzo extraordinario de $70.000 para los haberes mínimos

Fachadas ANSES
ANSES distribuye los pagos de agosto de 2026 con un cronograma escalonado según la terminación del DNI de cada beneficiario
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) distribuye los pagos de agosto 2026 a lo largo de todo el mes mediante un cronograma escalonado que organiza la acreditación según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. El sistema permite ordenar el flujo de millones de cobros y garantiza que cada prestación siga su propia secuencia.

Los haberes del mes se actualizaron conforme al Decreto 274/2024, que fija un mecanismo de actualización mensual atado a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago. El porcentaje de incremento aplicado en agosto es del 1,89%, calculado sobre el dato de junio registrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Quienes perciben haberes mínimos también reciben un bono extraordinario de $70.000 adicional al haber actualizado.

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El detalle de fechas varía según la prestación, ya que cada beneficio sigue su propio esquema dentro del cronograma mensual. A continuación, se especifican los días de acreditación para cada tipo de pago correspondiente a los titulares con DNI terminado en 9.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciban el haber mínimo tendrán el pago acreditado el 24 de agosto. El monto total para este período es de $489.775,93: $419.775,93 en concepto de haber con el aumento mensual aplicado y los restantes $70.000 del bono extraordinario. La transferencia se realiza de forma automática en la cuenta bancaria registrada por el titular.

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Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los beneficiarios del SIPA con haberes por encima del mínimo vigente deberán aguardar hasta el 31 de agosto para ver el dinero disponible en su cuenta. Esa fecha es compartida también con los titulares de DNI terminado en 8. La jubilación máxima fijada para agosto asciende a $2.824.694,50, de acuerdo con los valores establecidos por la normativa vigente.

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
Los jubilados y pensionados del SIPA que cobran el haber mínimo y tienen DNI terminado en 9 perciben el 24 de agosto un total de $489.775,93 con bono de $70.000

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo cobrarán el 24 de agosto. El valor de la AUH es de $150.848 por hijo, en tanto la Asignación Familiar por Hijo alcanza los $75.433 en el primer tramo de ingresos. Para los casos de hijo con discapacidad, el monto de la AUH asciende a $491.173.

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) percibirán el pago el 24 de agosto. El monto vigente para el período es de $150.848, con un valor diferencial de $196.103 para las titulares que residan en zona 1.

Asignación Prenatal

Para la Asignación Prenatal, los titulares con DNI terminado en 9 cobrarán el 18 de agosto, fecha compartida con quienes tienen el dígito 8. El monto base, correspondiente a familias con ingresos de hasta $1.146.199, es de $75.431,40, con valores decrecientes según los tramos de ingresos superiores.

Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad no sigue el esquema de terminación de DNI: se abona desde el 11 de agosto para la totalidad de las beneficiarias, sin distinción por dígito final del documento. Su valor equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.

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La Asignación por Maternidad se abona desde el 11 de agosto sin distinción de DNI y equivale al salario mensual de la trabajadora durante la licencia

Asignaciones de pago único (nacimiento, matrimonio y adopción)

Las asignaciones de pago único —que comprenden los beneficios por nacimiento, matrimonio y adopción— están disponibles para todos los titulares sin distinción de terminación de DNI en el período comprendido entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre. Los montos dependen del tipo de prestación y de la composición del grupo familiar, de acuerdo con los valores actualizados por ANSES para el período vigente.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) —por invalidez o vejez— con DNI terminado en 9 cobrarán el 14 de agosto. El haber para este mes es de $363.843,15: $293.843,15 en concepto de haber con el ajuste mensual y $70.000 del bono extraordinario. Las Asignaciones Familiares de PNC, en tanto, se encuentran disponibles para todas las terminaciones de DNI entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre.

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo se abona bajo dos modalidades. El Plan 1 se acredita el 28 de agosto para los beneficiarios con DNI terminado en 9, junto con quienes tienen el dígito 8. El Plan 2, en cambio, no distingue por terminación de documento y está disponible entre el 30 de julio y el 11 de agosto para todos los titulares.

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