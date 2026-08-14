Guatemala: “Yo creo que sí vamos a trabajar un poco”, tras la ausencia de diputados en la interpelación al Ministro de Desarrollo

La Comisión de Postulación iniciará sesiones el 14 de agosto en la Universidad Rafael Landívar para elegir la nómina de seis aspirantes a contralor general de cuentas para el período 2026-2030. (Congreso de la República de Guatemala)

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Una vez más los diputados guatemaltecos se ausentaron de la sesión plenaria convocada para este jueves 13 de agosto donde se esperaba que continuara la interpelación del ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto.

Tras ser cuestionado por periodistas, el presidente del Congreso, Luis Contreras, afirmó: “Yo creo que sí vamos a trabajar un poco el martes”, luego justificó que él únicamente dirige el debate, pero los que participan y votan es el resto de 159 diputados.

“Me pongo muy contento cuando pasa un decreto”, manifestó Contreras quien aseguró que seguirá “insistiendo” para la presencia de congresistas cuando haya sesiones plenarias pues, a su criterio, “es un compromiso con la población” que los eligió.

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No obstante, consideró necesario regresar a las reuniones “de alianzas” para que “por lo menos se pueda tener 81 votos” y así trabajar aquello decretos que requieren de una minoría simple.

El presidente del Congreso de Guatemala, Luis Contreras, afirma que está buscando los apoyos para que se logre avanzar en la agenda del Organismo Legislativo. (Canal Antigua)

Acaban de regresar de receso

La ausencia de diputados se reporta a pocas semanas de haber regresado de un receso que duró dos meses y que abarcó del 16 de mayo al 31 de julio.

Al regresar, los congresistas aprobaron las leyes Temporal de Desarrollo Integral que garantiza un aporte económico a exmilitares, la ampliación del plazo del pago del Impuesto de Circulación de Vehículos y la Ley de Puertos, incluso, esta la concluyeron en horas de la madrugada.

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Aunque los diputados sí llegaron al Congreso para juramentar a la comisión de postulación para contralor general 2026-2030. Se volvieron a ausentar del pleno, justo cuando continuaría el juicio político contra el ministro Abelardo Pinto, quien ha tenido que llegar cada jueves al Congreso desde noviembre del año pasado, sin que los interpelantes logren tan siquiera terminar la fase de preguntas adicionales.

El ministro Abelardo Pinto ya enfrenta una interpelación en curso, no puede salir del país y debe asistir cada jueves al Congreso de Guatemala. (Congreso de la República)

Todo el Gabinete en el Legislativo

Recurrentemente los jueves que se planifica las interpelaciones los diputados se ausentan. En pasillos del Congreso, ellos mismos aseguran que no les interesa participar en el juicio político. Al extremo que la diputada Lucrecia Marroquín De Palomo califica las convocatoria como “los jueves de mentiras”, pues sus colegas no asisten a la convocatoria.

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Pese a ello, 12 de los 14 ministros de Estado citados para enfrentar juicios políticos y ya tienen una fecha para realizar las interpelaciones, mismas que se extienden hasta noviembre de este año, si es que las sesiones no se atrasan por no poder culminar con el funcionario anterior.

Llegar al Congreso cada jueves no sólo limita a los Ministros en sus labores cotidianas, sino que también les impide salir del país, incluyendo al Ministro de Relaciones Exteriores.

El pleno del Congreso de la República de Guatemala sesiona en su hemiciclo, donde se observan pantallas electrónicas con los resultados de votación. (Congreso de la República de Guatemala)

“Es para extorsionar”

Debido a esta situación, el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo ha criticado las citaciones de los diputados a los Ministros, al extremo que lo calificó como una “extorsión”.

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“¿Qué es lo que pretenden y quiénes promueven este, que no es un uso, sino un abuso del recurso de interpelaciones? ¿Quieren parar el trabajo el Ejecutivo? ¿Quieren causar molestias? ¿Quieren usar este recurso para extorsionar al Organismo Ejecutivo?“, cuestionó Arévalo el recién pasado lunes en la conferencia de prensa La Ronda.

Según el mandatario, su intención no es limitar el derecho de fiscalización de los diputados, de hecho consideró que la práctica de la interpelación “bien utilizada” forma parte de la democracia.

No obstante, afirmó que este comportamiento no se dio en “Gobiernos que eran abiertamente corruptos e ineficientes”, pero ahora sí lo hacen y consideró que se trata de un “abuso” para “entorpecer la labor del Ejecutivo”.

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Semanas atrás, Arévalo, por medio de la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenar las interpelaciones, pero, hasta el momento la acción de amparo no ha sido conocida por los magistrados.