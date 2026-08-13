Steam Deck permite jugar títulos de PlayStation vía streaming sin PS5 gracias a nueva app

La Steam Deck destaca por incluir dos trackpads táctiles cuadrados situados debajo de los joysticks.

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La llegada de la aplicación Asobi: Remote Play ha abierto la posibilidad de jugar títulos de PlayStation Plus en dispositivos como Steam Deck, Steam Machine y sistemas con Linux, sin la necesidad de contar con una consola PlayStation 5.

Esta herramienta permite acceder al catálogo de juegos vía streaming, aprovechando la suscripción de PlayStation Plus Premium y eliminando la barrera que significaba la compra de hardware costoso. De esta manera, los usuarios encuentran una alternativa asequible y accesible para disfrutar de los juegos de Sony en diversas plataformas.

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Cómo funciona Asobi: Remote Play para jugar PlayStation en Steam Deck y Linux

La aplicación Asobi: Remote Play es una herramienta desarrollada por el grupo Inside Internet, diseñada para ampliar el acceso al servicio de juego remoto de PlayStation 4 y PlayStation 5. Lo que la distingue de otras opciones existentes es su compatibilidad con el streaming vía la nube de PlayStation Plus Premium, lo que da acceso directo al catálogo de juegos sin depender de una consola física.

Asobi: Remote Play es una app diseñada para ampliar el acceso al servicio de juego remoto de PlayStation 4 y PlayStation 5. PLAYSTATION

El funcionamiento de Asobi: Remote Play se basa en la utilización de una cuenta de PlayStation Network activa y una suscripción a PlayStation Plus. Así, los usuarios pueden jugar tanto los títulos incluidos en el servicio como aquellos juegos digitales de PlayStation 5 que ya tengan en su biblioteca, aunque la compatibilidad no es total con todos los títulos.

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El acceso a estos juegos se realiza directamente desde los servidores de Sony, replicando la experiencia de streaming que la compañía introdujo en PS Portal durante 2025.

La herramienta aprovecha el auge de la computación en la nube y responde a la demanda de la comunidad, especialmente en un contexto de aumento del precio del hardware de videojuegos y la dificultad para conseguir consolas de última generación por la escasez de componentes.

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Asobi: Remote Play es una aplicación de terceros para jugar en streaming a títulos de PlayStation. (Gemini)

Cuáles son las características técnicas de Asobi: Remote Play

En su fase de pruebas públicas, Asobi: Remote Play ofrece varias funciones pensadas para mejorar la experiencia de juego. Entre ellas destacan la posibilidad de jugar a 60 cuadros por segundo, soporte HDR, escalado hasta 4K y retroalimentación háptica cuando se utiliza el mando DualSense de PlayStation 5.

Además, es pertinente señalar que permite un control manual de la tasa de frames, adaptándose a las capacidades del dispositivo utilizado.

Durante el periodo de prueba, todas estas características están disponibles sin costo adicional para quienes accedan a la aplicación. Sin embargo, una vez finalizada esta etapa y lanzada la versión completa en Steam, solo estarán habilitadas para quienes adquieran la versión de pago. La edición gratuita del software se limitará a una resolución máxima de 1080p y una tasa de 30 cuadros por segundo.

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Para sumar juegos a tu Steam Deck, puedes comprarlos en la tienda de Steam o instalar plataformas externas como Epic Games Store usando el Modo Escritorio y aplicaciones como Heroic Launcher.

Alternativas y evolución del juego remoto en PlayStation

El juego remoto no es una novedad absoluta para los usuarios de PlayStation, ya que desde hace tiempo existen aplicaciones que permiten transmitir juegos desde una consola local a otros dispositivos a través de la red doméstica.

No obstante, la principal aportación de Asobi: Remote Play es que permite el acceso al catálogo de PlayStation Plus Premium directamente desde la nube, sin la necesidad de poseer una consola PlayStation 5 o el dispositivo portátil PS Portal.

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Este avance se produce en un momento en que los precios de las consolas han subido considerablemente, impulsados en parte por la escasez de componentes que afecta al sector tecnológico y por el incremento en la demanda de hardware vinculado a la inteligencia artificial. La introducción de opciones como el PS Portal apuntaba a facilitar el acceso al streaming, pero el costo seguía siendo una barrera para muchos usuarios.

Por el momento, no todos los títulos digitales de PlayStation 5 están habilitados para jugarse por streaming. (Imagen ilustrativa Infobae)

Requisitos y acceso a la aplicación Asobi: Remote Play

Para utilizar Asobi: Remote Play es necesario contar con una cuenta de PlayStation Network y una suscripción activa a PlayStation Plus. La aplicación se encuentra actualmente en fase de pruebas públicas, y los usuarios que se registraron previamente han comenzado a recibir instrucciones para descargar y probar el software en sus dispositivos.

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El responsable principal del desarrollo, Ichenzo, ha confirmado que durante la prueba, todas las funciones premium estarán disponibles de manera gratuita. Este periodo de acceso abierto se mantendrá hasta el lanzamiento oficial de la aplicación, momento en el cual las funciones avanzadas solo estarán disponibles mediante pago.

Por el momento, no todos los títulos digitales de PlayStation 5 están habilitados para jugarse por streaming, aunque la aplicación permite acceder a la mayoría del catálogo disponible en PlayStation Plus Premium. La compatibilidad y el catálogo de juegos pueden variar según la región y las decisiones de Sony respecto a los derechos de transmisión de cada título.

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