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República Dominicana elevó la producción de agua potable de 107 a 169 millones de galones diarios en Santiago

La corporación reporta un salto en el suministro y lo enlaza a intervenciones acumuladas en la gestión de Luis Abinader. Una planta clave, fugas corregidas y un plan que apunta más allá de las tuberías

Coraasan elevó la producción de agua potable de 107 millones de galones diarios en 2020 a 169 millones en 2026 en Santiago. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
Coraasan elevó la producción de agua potable de 107 millones de galones diarios en 2020 a 169 millones en 2026 en Santiago. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
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La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan ) informó que elevó la producción de agua potable de 107 millones de galones diarios en 2020 a 169 millones en 2026, un aumento de 62 millones que la institución vincula con obras ejecutadas desde el inicio de la gestión del presidente Luis Abinader y con un plan que prevé nuevas infraestructuras de abastecimiento y saneamiento en Santiago.

El avance se extendió también al sistema sanitario. La entidad indicó que la recolección de aguas residuales creció 25% entre 2020 y 2026, al pasar de 58.851.024 m³ a 75.884.337 m³, lo que equivale a 17.033.313 m³ adicionales.

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El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, el ingeniero Andrés Cueto, atribuyó ese resultado a decenas de proyectos orientados a ampliar y modernizar la red sanitaria. Según el funcionario, las intervenciones forman parte de una estrategia integral de saneamiento que busca mejorar la calidad de vida de la población y aportar a la recuperación ambiental del río Yaque del Norte.

La rehabilitación de Noriega I recuperó 16 millones de galones diarios

En agua potable, Cueto destacó la rehabilitación de la planta de tratamiento Noriega I, inaugurada por Abinader en febrero de 2026. La obra, señalada por la institución como la principal infraestructura de su tipo en la región del Cibao, tiene capacidad para producir 91 millones de galones diarios.

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La rehabilitación eliminó fugas y filtraciones en una infraestructura clave del Cibao, inaugurada en febrero de 2026, que fortaleció el sistema en una etapa de crecimiento sostenido del servicio. (Imagen de archivo)
La rehabilitación eliminó fugas y filtraciones en una infraestructura clave del Cibao, inaugurada en febrero de 2026, que fortaleció el sistema en una etapa de crecimiento sostenido del servicio. (Imagen de archivo)

Durante esos trabajos, de acuerdo con la institución, fueron eliminadas fugas y filtraciones que permitieron recuperar alrededor de 16 millones de galones diarios. Esa mejora reforzó la capacidad del sistema en una etapa en la que la producción total subió 36% frente al nivel de 2020.

Entre las acciones mencionadas por Cueto figuran la rehabilitación de la toma de López, la planta potabilizadora Noriega II, la entrada en operación de los acueductos de Cienfuegos y La Canela, la rehabilitación de estaciones de bombeo y la instalación y sustitución de equipos, tuberías, válvulas y sistemas de almacenamiento.

Para mejorar la distribución de agua potable, la corporación señaló la sustitución de la línea de impulsión de 30 pulgadas en Bella Vista y la instalación de la línea de conducción La Ceibita-Matanza. También incluyó la construcción de las estaciones de bombeo Don Jaime, Cerro Alto y La Barranquita UASD.

La lista de obras suma la rehabilitación de los tanques de almacenamiento La Trinitaria, Don Jaime y Tamboril, además de la construcción del tanque de La Zurza. A eso se agregan redes de distribución en La Joya y Los Fabianes, La Ceibita, Cuesta Piedra, Gurabo, Mirador Sur y Santiago Oeste.

El saneamiento sumó colectores, bombeo y una planta rehabilitada

En saneamiento, la institución indicó que trabajó junto a Compromiso Santiago en los colectores de la carretera Gregorio Luperón; Juan Pablo Duarte, Estrella Sadhalá y Maimón; 27 de Febrero; y 30 Caballeros y Sergio Hernández, en Santiago Oeste. También mencionó las estaciones de bombeo Don Nicolás, Emporium Dorado y Los Álamos, así como la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales Thomén.

La recolección de aguas residuales creció 25% entre 2020 y 2026 y alcanzó 75.884.337 m³, según Coraasan. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La recolección de aguas residuales creció 25% entre 2020 y 2026 y alcanzó 75.884.337 m³, según Coraasan. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Cueto sostuvo que los avances obedecen a una gestión basada en planificación y respaldo del Gobierno central. “Estos avances han sido posibles gracias a una gestión basada en la planificación y el respaldo del Gobierno central que encabeza el presidente Luis Abinader, lo que nos ha permitido impulsar estas inversiones estratégicas dirigidas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, afirmó.

El funcionario añadió que el período 2020-2026 incluyó un fortalecimiento institucional y administrativo con modernización de los procesos financieros, de compras y contrataciones, además de la incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar los controles internos.

La corporación destacó la gestión de pagos a proveedores a través del Sistema de Gestión de Información Financiera y el Sistema Único de Gestión de Pagos. Esos procesos y controles internos, indicó la entidad, están supervisados por la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República.

Durante ese mismo período, la institución aseguró que superó con alrededor de 3.500 los procesos realizados a través del Portal Transaccional desde 2006 hasta 2020, etapa en la que solo fueron publicados 57 procesos.

El plan institucional prevé nueve tanques y la ampliación del acueducto Cibao Central

De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional de Coraasan, la programación futura incluye la construcción de nueve tanques de abastecimiento de agua potable. El documento también contempla la ampliación del acueducto Cibao Central, que abastece a Santiago y Moca.

La planificación incorpora además un acueducto múltiple en San Francisco de Jacagua y nuevos colectores de aguas residuales. “Nuestra meta es continuar trabajando para el bienestar de la población para que, junto al presidente Luis Abinader, seguir construyendo el país que como nación merecemos y dejar un legado de transparencia, desarrollo y bienestar que perdure por generaciones”, dijo Cueto.

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