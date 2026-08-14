Transforman al shopping más antiguo del país: así será el mega centro médico que empezará a funcionar en 2027

La incorporación del centro médico forma parte de la expansión de Unicenter, que contempla 20.054 m² nuevos construidos, 16.000 m² arrendables y 85 nuevos locales

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Los grandes centros comerciales buscan sumar nuevos usos para adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo. A los locales, la gastronomía y el entretenimiento se agregan cada vez más servicios, en una transformación que apunta a convertir estos espacios en destinos para distintas actividades. En ese contexto, uno de los principales shoppings del país prepara una nueva incorporación.

Se trata de Unicenter, el shopping más antiguo de la Argentina, que atraviesa un proceso de expansión y transformación con una inversión superior a USD 60 millones. El proyecto contempla nuevos locales, propuestas gastronómicas y deportivas, además de servicios vinculados con la salud.

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Dentro de ese proceso, el complejo sumará un nuevo centro médico ambulatorio de aproximadamente 1.300 m², cuya apertura está prevista para el primer semestre de 2027, según adelantó el Grupo Cencosud a Infobae. La nueva incorporación surgirá a partir de un acuerdo estratégico firmado entre Cencosud y Swiss Medical para instalar el centro de salud dentro de Unicenter.

El espacio proyecta atender a más de 20.000 pacientes por mes y contará con servicios de diagnóstico por imágenes, laboratorio y consultorios destinados a más de 40 especialidades.

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La propuesta incluirá tecnología para realizar resonancias magnéticas, radiografías, mamografías y ecografías, además de atención médica en áreas como clínica médica, pediatría, odontología, ginecología, urología, cardiología, oftalmología y otorrinolaringología.

Un nuevo servicio dentro del shopping

El proyecto de salud forma parte de una transformación más amplia que Cencosud presentó en junio. La compañía anunció entonces una inversión superior a USD 60 millones para ampliar Unicenter y sumar 20.054 metros cuadrados nuevos construidos y 16.000 metros cuadrados arrendables.

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El nuevo centro médico ocupará aproximadamente 1.300 m² dentro de Unicenter y tendrá atención ambulatoria, laboratorio y servicios de diagnóstico por imágenes

La obra contempla la incorporación de 85 nuevos locales, que se agregarán a los 282 existentes, además de stands y decks en espacios comunes y pasillos.

El proyecto se presentó bajo el concepto “Un nuevo Unicenter está en camino” y planteó una ampliación que no se limita a incrementar la superficie comercial.

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La estrategia también contempla nuevas categorías de servicios y actividades. Entre ellas aparecen la salud, el deporte y la gastronomía, que se suman a la oferta tradicional de locales y entretenimiento.

En los últimos meses, el shopping incorporó marcas nacionales e internacionales como Boss, Armani, Miniso, Indian, Calvin Klein, Skechers y Victoria’s Secret.

Según explicó Cencosud cuando anunció la expansión, distintas marcas buscaban instalar sus principales locales en Unicenter y desarrollar formatos de mayor escala. Esa demanda impulsó la necesidad de generar nuevos metros cuadrados dentro del complejo.

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Ahora, el acuerdo con Swiss Medical permite precisar una de las propuestas vinculadas con la salud que formaban parte del proyecto.

Cómo será el centro médico

El nuevo espacio ocupará aproximadamente 1.300 m² y tendrá un esquema de atención ambulatoria. La propuesta combinará consultorios con servicios de diagnóstico y laboratorio. No contará con un vacunatorio -como se había pensado inicialmente-, pero el shopping cuenta con un local de Vacunar en el 3° piso que permanecerá. La apertura está prevista para el primer semestre de 2027, dentro del proceso de ampliación general que atraviesa el shopping.

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Sebastián Núñez, gerente general de la División de Shoppings de Cencosud Argentina, señaló que el convenio entre Unicenter y Swiss Medical refuerza la visión de transformar Unicenter en un espacio integral de experiencias, con entretenimiento, gastronomía, servicios y nuevas propuestas.

A su vez, Facundo Belocopitt, vicepresidente de Swiss Medical, indicó que la presencia de la compañía en Unicenter permitirá ampliar su red hacia un punto estratégico y acercar servicios de salud a las actividades cotidianas de las personas.

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En junio, cuando Cencosud presentó el proyecto de expansión, la compañía informó que el shopping sumaría una clínica, pero en ese momento las negociaciones con la empresa de salud estaban en curso. En esa oportunidad, el grupo también anticipó una renovación integral del gimnasio, la llegada de Decathlon y nuevas propuestas gastronómicas.

Al presentarse el proyecto, la empresa informó que la obra comenzaría durante la primera semana de junio y tendría una duración estimada de 16 meses. La apertura de los nuevos espacios quedó prevista aproximadamente para octubre de 2027.

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Los trabajos se desarrollarán por etapas para mantener la actividad habitual del shopping durante el proceso. La compañía también estimó que el proyecto generará más de 600 puestos de trabajo entre la construcción y la operación posterior de los nuevos espacios.

Además de la ampliación comercial, el plan contempla nuevas áreas verdes, mejoras en accesibilidad y modificaciones vinculadas con el tránsito vehicular.