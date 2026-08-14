Rescate en el Chirripó: Hallan con vida a turista costarricense tras más de 50 horas desaparecido

Un equipo de la Cruz Roja avanzó con dificultad para efectuar el rescate de Reinaldo Pineda en el Cerro Chirripó.

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Tras días de angustia, incertidumbre y una lucha incansable contra la adversidad, las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Benemérita Cruz Roja Costarricense confirmaron una noticia que llena de alivio a todo el país: el senderista Reinaldo Pineda Lizano, de 58 años, fue localizado con vida en las inmediaciones del Parque Nacional Chirripó.

Pineda, vecino de Moravia, había sido reportado como desaparecido desde el pasado lunes 10 de agosto, luego de haber tomado la delantera respecto al grupo de excursionistas con el que viajaba en el trayecto hacia la cumbre. La alerta movilizó un despliegue operativo de gran escala en el punto más alto de Costa Rica, combinando esfuerzo humano, solidaridad comunitaria y tecnología de punta en condiciones geográficas sumamente complejas.

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El hallazgo se produjo en horas de la mañana de este viernes 14 de agosto, tras acumular más de 50 horas de trabajo continuo de rastro e inspección en terrenos de difícil acceso. De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Cruz Roja Costarricense, el excursionista fue ubicado aproximadamente a 800 metros fuera del sendero delimitado, en las cercanías del sector conocido como Las Morrenas, el último punto donde había sido visto antes de perderse el contacto.

El paciente presentaba golpes varios, escoriaciones en la piel y signos evidentes de deshidratación debido al desgaste físico y a la prolongada exposición a las bajas temperaturas de la zona. En la maniobra de localización intervinieron de manera coordinada personal de la Cruz Roja, personeros de la Asociación de Turismo ENA y brigadistas de la agrupación SOS Chirripó, quienes caminaron palmo a palmo el accidentado terreno hasta dar con su paradero.

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Con gran alegría, se informa sobre el exitoso rescate de la persona desaparecida en el Parque Nacional Chirripó. Fue localizada con vida en el sector de Las Morenas y ya se encuentra recibiendo la atención necesaria.

Drones, perros de búsqueda y una extracción extrema en camilla

El operativo de rescate no solo destacó por la perseverancia de los involucrados, sino también por el despliegue técnico requerido por las difíciles condiciones del macizo. Para cubrir las miles de hectáreas de vegetación densa, abismos y miradores, las autoridades integraron a más de 45 rescatistas distribuidos en patrullas estratégicas.

El uso de tecnología fue determinante: los equipos hicieron volar drones equipados para inspeccionar áreas de alta visibilidad y zonas abismales de imposible acceso a pie. Paralelamente, la unidad canina aportó la capacidad de rastreo de un perro especialista en búsqueda y rescate, cuya labor fue clave para delimitar los perímetros de rastreo entre el Cerro Ventisqueros, el Cerro La Pirámide y el Valle Los Conejos.

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Sin embargo, las condiciones atmosféricas del Chirripó jugaron un papel sumamente adverso. Debido a las severas inclemencias del tiempo caracterizadas por bajas temperaturas, densa neblina y lluvias intermitentes las operaciones aéreas mediante helicópteros se vieron imposibilitadas para efectuar una extracción directa.

El senderista Reinaldo Pineda Lizano, de 58 años, fue hallado con vida tras más de 50 horas de búsqueda en el sector de Las Morrenas, en el Parque Nacional Chirripó (Cortesía: Cruz Roja Costarricense).

Ante esta limitación climática, los socorristas tuvieron que movilizar a Pineda utilizando una camilla especial para rescate en montaña. Esta compleja maniobra requiere la fuerza y coordinación de múltiples brigadistas, quienes deben acarrear la camilla a pie por tramos sumamente empinados, resbalosos y rocosos, garantizando en todo momento la estabilidad médica del paciente durante el prolongado descenso hacia un punto seguro.

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A raíz de este angustiante suceso, las autoridades del MINAE y del SINAC hicieron un firme llamado a todos los turistas y amantes del senderismo sobre la importancia de la prevención al adentrarse en esta área protegida.

El Parque Nacional Chirripó alberga uno de los ecosistemas más imponentes pero impredecibles del país, donde la densa neblina, los cambios repentinos de clima y la vastedad del terreno pueden desorientar incluso a los caminantes con mayor condición física.