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Zonas afectadas por terremoto en Colombia vuelven a comunicarse: habilitan puntos de conectividad satelital

La iniciativa permite restablecer las comunicaciones en Valle del Cauca, Caldas y Chocó tras el terremoto

Indra Group, a través de HispaSat, despliega tecnología sin costo para recuperar la conectividad en regiones críticas. (Europa Press)
Indra Group, a través de HispaSat, despliega tecnología sin costo para recuperar la conectividad en regiones críticas. (Europa Press)
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Más de 70 puntos de conectividad satelital han comenzado a desplegarse en las regiones de Valle del Cauca, Caldas y Chocó, restaurando la comunicación en varias de las zonas más golpeadas por el reciente terremoto en Colombia.

La reactivación de las comunicaciones en áreas afectadas por el sismo se volvió una prioridad para las autoridades y para empresas tecnológicas que participan en la respuesta a la emergencia. El despliegue de los nuevos puntos de acceso satelital figura entre las medidas centrales para facilitar la coordinación de la ayuda y el restablecimiento de la vida cotidiana en estos territorios.

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Conectividad gratuita y apoyo logístico

La iniciativa, implementada por Indra Group a través de su filial HispaSat, no representa un costo adicional para el Estado colombiano. Además de la instalación de conectividad satelital, el proyecto incluye la habilitación de zonas Wi‑Fi gratuitas en localidades priorizadas por su vulnerabilidad tras el sismo.

Autoridades y empresas coordinan la instalación de puntos Wi-Fi para facilitar la labor de organismos de atención y la comunicación entre habitantes. (Europa Press)
Autoridades y empresas coordinan la instalación de puntos Wi-Fi para facilitar la labor de organismos de atención y la comunicación entre habitantes. (Europa Press)

La ubicación exacta de los puntos de acceso se define junto con autoridades nacionales y departamentales, a partir del análisis de necesidades en terreno y de las dificultades de conectividad detectadas tras el fenómeno. La posibilidad de ampliar la cobertura a Risaralda está en evaluación.

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La compañía afirma que, desde las primeras horas posteriores al terremoto, mantuvo contacto con el Gobierno Nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y autoridades locales para identificar áreas donde la tecnología puede aportar a la respuesta.

Drones y tecnología para evaluar daños

En el Valle del Cauca, la estrategia incluye el uso de drones equipados con cámaras ópticas de alta resolución para obtener imágenes detalladas de las zonas afectadas. Con ese material, se busca valorar el estado de la infraestructura y localizar puntos críticos que requieren atención prioritaria. Para operar estos dispositivos, se movilizaron pilotos certificados y equipos tecnológicos especializados.

Drones equipados con cámaras de alta resolución apoyan la evaluación de daños en infraestructuras de zonas afectadas. (Reuters)
Drones equipados con cámaras de alta resolución apoyan la evaluación de daños en infraestructuras de zonas afectadas. (Reuters)

La empresa también analiza la implementación de sistemas de visión artificial y análisis de imágenes satelitales para identificar daños estructurales. Esta tecnología ya fue utilizada por la compañía durante las inundaciones de la DANA en Valencia, España, en 2024, y ahora podría aplicarse en Colombia para agilizar la identificación de cambios en el territorio afectados por el sismo.

El despliegue de conectividad y el uso de drones forman parte de las capacidades que pone a disposición de las autoridades sin costo, con el objetivo de recuperar las comunicaciones y contar con información precisa durante la atención y recuperación de los territorios.

Apoyo de operadores móviles en Colombia

En solidaridad con los habitantes afectados de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, la empresa Claro anunció la entrega automática de un paquete de 2 GB de datos, minutos ilimitados y SMS válidos por 7 días, para usuarios prepago en las zonas impactadas. La medida apunta a facilitar la comunicación de las personas damnificadas.

Usuarios prepago de Claro en áreas damnificadas reciben datos, minutos y SMS gratuitos como apoyo a la emergencia. (Reuters)
Usuarios prepago de Claro en áreas damnificadas reciben datos, minutos y SMS gratuitos como apoyo a la emergencia. (Reuters)

Además, Claro participa en la recolección de alimentos no perecederos y productos de aseo mediante donaciones de empleados en alianza con el Banco de Alimentos y Abaco. En paralelo, el equipo técnico y de ingeniería trabaja en la estabilización de la red móvil, especialmente en los departamentos más afectados, para sostener la disponibilidad del servicio ante cortes de energía, daños en la infraestructura y una demanda elevada.

La compañía señaló que mantiene su operación coordinada con las autoridades para contribuir a que las comunidades impactadas sigan conectadas.

Movilidad y alivio económico

El restablecimiento de la movilidad también integra las acciones de apoyo a las comunidades. La billetera digital dale!, perteneciente al Grupo Aval, informó que reembolsará el 100 % del valor de los pasajes abonados en el sistema MIO de Cali a usuarios que paguen con la Tarjeta Débito dale!. El beneficio, disponible entre el 13 de agosto y el 13 de septiembre de 2026, consiste en un cashback directo para los usuarios.

Dale! anuncia la devolución total del valor de los pasajes pagados en el sistema MIO de Cali durante la emergencia. (ProPacífico)
Dale! anuncia la devolución total del valor de los pasajes pagados en el sistema MIO de Cali durante la emergencia. (ProPacífico)

“Sabemos que muchas familias enfrentan momentos difíciles. Queremos acompañarlas con acciones concretas que les faciliten su día a día. Por eso decidimos devolver el valor de los pasajes del MIO pagados con la Tarjeta Débito dale!, para que movilizarse no represente una preocupación adicional en medio de esta emergencia”, expresó José Manuel Ayerbe Osorio, CEO de dale!.

La medida busca facilitar que las personas se reúnan con familiares, accedan a ayudas y participen en labores de apoyo comunitario, con el uso de tecnología y servicios financieros para aliviar parte de la carga económica generada por la emergencia.

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