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La historia del modelo SUV Kicks cumplió 10 años y abrió una nueva etapa con su segunda generación tecnológica, después de una década en la que debutó en Brasil y se consolidó como uno de los modelos más relevantes de la marca en América Latina.

La historia del modelo de Nissan comenzó en 2014, cuando se concibió a partir del estilo de vida y las aspiraciones de los consumidores latinoamericanos. Su desarrollo reunió a equipos globales de la compañía y a profesionales de la región, con participación de centros de diseño en América Latina, Japón y Estados Unidos.

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Brasil fue la sede de su estreno mundial y también, el primer mercado en el que se comercializó. El lanzamiento quedó ligado a los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde el vehículo fue oficial y acompañó el Relevo de la Antorcha Olímpica a lo largo de cerca de 20 mil kilómetros y 326 ciudades brasileñas.

Brasil es uno de los países que logra insertar toda la tecnología al momento de la fabricación. REUTERS/Ueslei Marcelino -

Las primeras unidades vendidas en Brasil se produjeron en México y, durante 2017, comenzó su fabricación en el Complejo Industrial de Resende. Sin embargo, con el paso del tiempo, la tecnología se volvió el fuerte y por lo tanto esas asistencias y desarrollos son buscadas en Google.

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Seguridad activa y asistencias en la conducción del segmento compacto

La última generación del SUV compacto introduce una serie de innovaciones tecnológicas que redefinen la experiencia de manejo y confort interior. El habitáculo destaca por una estructura horizontal flotante que alberga dos pantallas digitales de 12,3 pulgadas cada una. La primera cumple funciones de panel de instrumentos configurable, mientras que la segunda controla el sistema multimedia.

La conectividad se encuentra optimizada gracias a la integración inalámbrica nativa con Apple CarPlay y Android Auto, además de una zona de carga por inducción para dispositivos móviles. Este avance elimina la necesidad de cables en la consola central.

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Integración inalámbrica nativa con Apple CarPlay y Android Auto, y una zona de carga por inducción para dispositivos móviles. (Apple)

En materia de asistencia al conductor, el vehículo incorpora un sistema de conducción semiautónoma denominado ProPILOT Assist, capaz de mantener distancia con otros vehículos, ajustar la velocidad y conservar la trayectoria en autopistas.

El sistema de audio premium por Bose en las versiones más completas utiliza diez bocinas, incluyendo parlantes en los apoyacabezas delanteros, para ofrecer una experiencia acústica de 360 grados. Esta característica se posiciona como una de las más avanzadas en el segmento. La visión periférica se apoya en el Monitor Inteligente de Visión 360°, que genera una imagen aérea tridimensional del auto en tiempo real mediante cuatro cámaras ocultas y alerta sobre objetos en movimiento cerca del vehículo.

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En el apartado de seguridad, el paquete Safety Shield 360 incluye frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego y tráfico cruzado trasero, funciones respaldadas por un sólido conjunto de radares y sensores. El climatizador automático abandona los controles físicos tradicionales e introduce un panel táctil para un manejo más intuitivo.

El motor atmosférico de 2,0 litros implementa tecnología de fricción espejo, inspirada en modelos deportivos, para reducir la fricción interna y optimizar el consumo.

El sistema de audio Bose genera un sonido claro con varias bocinas. (Nissan)

Tecnología en la nueva generación con más asistencia

Desde su lanzamiento, el SUV se distinguió por el diseño exterior, el aprovechamiento del espacio interior y los asientos con tecnología Zero Gravity. A eso añadió de forma progresiva soluciones de conectividad, seguridad y asistencia al manejo.

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La nueva etapa incorporó una apariencia más robusta, mayor amplitud interior y tecnologías orientadas a una conducción más cómoda, intuitiva y segura. Según la versión y el mercado, puede integrar sistemas de Safety Shield y ProPILOT, la tecnología de conducción semiautónoma de la marca.

La afinidad del modelo con distintos perfiles de usuarios también se expresó en ediciones especiales y colaboraciones vinculadas con la cultura y el entretenimiento. Entre ellas figuraron las versiones Rio 2016, UEFA Champions League, Rock Edition, Nissan Kicks XPlay, Atlético Nacional y la edición por el 60 aniversario de ellos en México.

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En Brasil, una unidad Nissan Kicks Exclusive producida en Resende fue intervenida por el artista Tico Canato y se convirtió en Nissan Kicks Art Car. La pieza combinó referencias del arte urbano con elementos de las culturas brasileña y japonesa.

El vicepresidente de Marketing y Ventas de Nissan América Latina, Gerardo Fernández Aguilar, dijo que el modelo mantuvo su vigencia por su capacidad de evolucionar junto con las expectativas de los clientes. Afirmó que ese crecimiento sostenido reflejó la fortaleza del producto y la visión de largo plazo de la automotriz para adaptarse a distintos mercados y estilos de vida.

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