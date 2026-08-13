Mando de Xbox con pantalla LCD y batería sustituible: filtración y rumor

El supuesto prototipo del Elite Series 3 muestra por primera vez una pantalla LCD integrada en un mando de Xbox. (Composición/Reddit)

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El desarrollo de nuevos dispositivos para gamers suele estar marcado por el secretismo y los lanzamientos medidos. En este contexto, una publicación reciente ha dejado al descubierto un supuesto prototipo del Xbox Elite Wireless Series 3 con pantalla LCD integrada y batería extraíble.

El hallazgo se produjo cuando un usuario de Reddit, identificado como ssuberlex, adquirió de manera accidental este modelo no anunciado por Microsoft mientras buscaba la versión anterior en la plataforma OfferUp.

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El hallazgo inesperado y la reacción de la comunidad

El usuario relató que pagó 200 dólares por el mando y, al percibir que no correspondía con la descripción del Elite Series 2, publicó varias fotografías en Reddit para consultar a la comunidad sobre el modelo exacto que había recibido.

Las nuevas imágenes indican que Microsoft apuesta por baterías reemplazables en su próximo mando premium. (Reddit)

Las imágenes revelaron que el dispositivo coincidía con filtraciones previas difundidas por el regulador brasileño Anatel en mayo. El post original fue eliminado, pero las fotografías circularon ampliamente, generando un debate entre especialistas y aficionados.

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El prototipo lleva grabados mensajes como “NOT FOR SALE” y, según su propietario, no puede utilizarse como un mando convencional: no logra conectarse ni a una Xbox ni a una PC, ni por cable ni de forma inalámbrica. La imposibilidad de uso ha reforzado la idea de que se trata de una pieza genuina de preproducción.

Una pantalla LCD como novedad principal

La característica más llamativa del Xbox Elite Wireless Series 3 es una pantalla LCD pequeña en la parte superior, ubicada junto a un renovado botón de emparejamiento. En las fotografías publicadas se observa que esta pantalla muestra iconos de modos de conexión, incluyendo uno para Xbox Cloud Gaming y otro vinculado a una consola Xbox Series X.

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El modelo mantiene elementos propios de la gama Elite, como los módulos intercambiables. (Referencial/Europa Press)

En otra imagen, la pantalla presenta una dirección URL interna de la infraestructura de Microsoft, inaccesible para el público general, lo que otorga mayor credibilidad al prototipo.

Conectividad orientada a la nube y nuevas funciones

El mando incorpora un nuevo botón de emparejamiento, capaz de alternar entre un modo de conexión local y uno diseñado específicamente para la nube por medio de Xbox Cloud Gaming.

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Esta función ya figuraba en la documentación filtrada por Anatel y sugiere que el control podrá conectarse de manera directa a los servidores de juego en la nube, siguiendo una estrategia similar a la que empleó Google con Stadia. Esta alternativa permitiría reducir la latencia, al evitar el paso intermedio por una consola o PC.

Microsoft no ha confirmado oficialmente la existencia del Elite Series 3 pese a las filtraciones. (Europa Press)

Además, se menciona que el dispositivo incluiría conectividad Wi‑Fi 6 y Bluetooth 5, lo que ampliaría las opciones de uso y compatibilidad con diferentes plataformas.

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Mejoras en la batería y reparabilidad

Uno de los cambios estructurales más relevantes respecto a la generación anterior radica en el sistema de alimentación. Microsoft habría decidido abandonar la batería interna fija para adoptar una batería recargable extraíble, con una capacidad de 1.528 mAh frente a los 2.050 mAh del Elite Series 2.

El paquete de batería del prototipo está identificado como de aproximadamente 5,8 Wh. Si bien la capacidad es inferior, el nuevo diseño responde a la legislación europea orientada a facilitar el reemplazo de baterías en dispositivos electrónicos.

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Las recientes filtraciones anticipan cambios clave en diseño y conectividad para los mandos de alto rendimiento de Microsoft. (Europa Press)

El compartimento de la batería revela la presencia de tornillos Torx T6 y un código QR que presumiblemente dirige a documentación de reparación. En un mando de alta gama que en su versión anterior recibió críticas por problemas de desgaste y fallos en botones y sticks, la facilidad para desmontar y sustituir componentes supone una mejora significativa.

Detalles adicionales y legado de la gama Elite

El supuesto Xbox Elite Wireless Series 3 mantiene características que distinguen a la gama Elite: palancas traseras intercambiables, sticks y cruceta desmontables y bloqueos de recorrido para los gatillos. El propietario del prototipo afirmó que los gatillos ofrecen una sensación de “clic” más seca y precisa al activarse el modo de recorrido corto.

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Otra novedad es la presencia de dos pequeñas ruedas de desplazamiento en el borde inferior, cerca del conector de auriculares, cuyo uso específico aún no se ha determinado. Se especula que podrían estar orientadas a simuladores como Microsoft Flight Simulator.