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Así se puede limpiar el móvil para devolverle brillo: guía para altavoces, puertos y pantalla

La parte trasera y los laterales del teléfono también requieren atención, ya que en muchos modelos se utiliza cristal o materiales brillantes

La pantalla es una de las partes más delicadas del dispositivo y suele acumular huellas y manchas con facilidad.
La pantalla es una de las partes más delicadas del dispositivo y suele acumular huellas y manchas con facilidad.
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Mantener el teléfono móvil en condiciones óptimas no solo implica gestionar su almacenamiento interno y desinstalar aplicaciones innecesarias, sino también prestar atención a su estado físico. Una correcta limpieza exterior permite que el dispositivo luzca como el primer día y, al mismo tiempo, reduce la acumulación de gérmenes.

Para realizar esta tarea de forma segura, basta con emplear materiales simples y técnicas adecuadas que no comprometan el funcionamiento del equipo.

Cuáles son los métodos seguros para limpiar la pantalla del móvil

La pantalla es una de las partes más delicadas del dispositivo y suele acumular huellas y manchas con facilidad. Aunque la tentación pueda llevar a usar productos de limpieza convencionales, estos pueden contener sustancias abrasivas que dañan el recubrimiento oleófugo de la pantalla.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La limpieza debe realizarse con movimientos circulares y sin ejercer demasiada presión para eliminar restos de grasa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evitar riesgos, se recomienda optar por alcohol isopropílico al 70 % o alcohol etílico al 75 %, aplicados con un paño suave que no suelte pelusa.

La limpieza debe realizarse con movimientos circulares y sin ejercer demasiada presión para eliminar restos de grasa y marcas de dedos. En caso de que el móvil tenga un protector de pantalla, las instrucciones son las mismas, pero con la tranquilidad de que, si el protector se deteriora, puede reemplazarse fácilmente. Muchas veces, los arañazos que parecen estar en la pantalla en realidad están en el protector y desaparecen al retirarlo.

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Cómo eliminar huellas y suciedad del cuerpo del móvil

La parte trasera y los laterales del teléfono también requieren atención, ya que en muchos modelos se utiliza cristal o materiales brillantes. El procedimiento de limpieza es similar al de la pantalla: el alcohol isopropílico y un paño de microfibra resultan suficientes para retirar huellas y suciedad general.

Primer plano de una persona sosteniendo un teléfono azul oscuro y usando una aguja fina de metal para limpiar su puerto de carga USB-C.
Una persona utiliza una aguja para limpiar cuidadosamente el puerto de carga USB-C de un teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evitar inconvenientes, se aconseja apagar el dispositivo antes de aplicar productos líquidos, sobre todo si se va a utilizar una cantidad considerable. Es fundamental impedir que la humedad entre en las aberturas del teléfono, como altavoces o puertos, para no causar daños internos.

Para quienes buscan desinfectar el móvil más allá de la limpieza superficial, existen cajas esterilizadoras de rayos ultravioleta, disponibles en tiendas en línea. Estos dispositivos permiten eliminar bacterias y microorganismos sin el uso de líquidos.

Por otro lado, las lentes de la cámara exigen especial precaución. Un mal procedimiento puede dejar marcas o arañazos permanentes que afectan la calidad de las fotografías. Si las lentes no presentan suciedad importante, basta con utilizar una gamuza similar a la que se usa para limpiar gafas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las lentes de la cámara exigen especial precaución. Un mal procedimiento puede dejar marcas o arañazos permanentes que afectan la calidad de las fotografías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la suciedad es mayor, se puede recurrir al alcohol recomendado para la pantalla, siempre asegurándose de que el paño esté completamente limpio y no tenga partículas abrasivas.

Cuáles son las técnicas para limpiar los altavoces del móvil

El sonido distorsionado o apagado puede ser síntoma de suciedad acumulada en los altavoces. La limpieza de esta zona requiere delicadeza para no dañar la malla interna. Un cepillo de cerdas suaves puede eliminar el polvo superficial sin riesgos.

Si esto no es suficiente, la masilla adhesiva se presenta como una alternativa para atrapar suciedad en el interior, pero debe usarse con cautela para evitar que se quede atascada.

El uso de aire comprimido en los altavoces suele desaconsejarse debido a la fuerza del chorro, que podría dañar componentes internos. Si se opta por este método, debe hacerse desde una distancia prudente y controlando la presión. Existen también aplicaciones móviles que emiten sonidos para ayudar a desalojar partículas ligeras en casos leves.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Para evitar riesgos, se recomienda optar por alcohol isopropílico al 70 %. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpieza adecuada de los puertos de carga y auriculares

La acumulación de suciedad en el puerto de carga puede impedir una correcta conexión, afectando la carga del móvil. La limpieza debe realizarse con sumo cuidado usando un cepillo de dureza media. Si la suciedad es persistente, un alfiler humedecido en alcohol puede ayudar a desprender los residuos, siendo más seguro que usar bastoncillos o palillos, que pueden dejar fibras dentro del puerto.

Antes de manipular estas zonas, se recomienda apagar el dispositivo por completo. El mismo procedimiento se aplica al conector de auriculares si el teléfono todavía cuenta con este puerto. El aire comprimido puede ser útil, siempre que se administre a distancia para evitar presionar en exceso los componentes internos.

Cómo higienizar la carcasa del móvil

La carcasa, que generalmente es de plástico, puede retirarse y lavarse con agua y jabón convencional. El secado completo es un paso crucial antes de volver a colocarla en el teléfono, ya que la humedad residual podría ingresar por los puertos y generar problemas internos.

Mantener limpio el móvil no solo resalta su aspecto, sino que también contribuye a su correcto funcionamiento, evitando que suciedad o líquidos puedan afectar la calidad del sonido, la carga o las imágenes. Utilizando productos cotidianos y respetando las precauciones adecuadas, es posible devolverle el brillo original sin exponerlo a riesgos innecesarios.

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