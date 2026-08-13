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Google estrena una opción que ya tenía iPhone: Tap to Share con Pixel 11 para enviar archivos

La compañía busca equiparar la experiencia de Android con la de otros sistemas operativos que ya ofrecían opciones de intercambio mediante proximidad física

Google - Android - Pixel 11 - Tap To Share - tecnología - 13 de agosto
Tap to Share comienza su despliegue en los Pixel 6 y todos los modelos posteriores. (Composición Infobae: Google)
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Google ha presentado Tap to Share, una función que introduce un gesto físico para compartir datos entre dispositivos Android, llegando inicialmente con los Pixel 11. El mecanismo permite intercambiar información de manera rápida y directa al acercar dos teléfonos compatibles, simplificando el proceso y reduciendo la dependencia de aplicaciones adicionales.

Tap to Share busca transformar la interacción entre dispositivos móviles, integrándose en el ecosistema Android y prometiendo una experiencia más fluida para los usuarios. Algo parecido al AirDrop de Apple con los iPhone.

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Cómo funciona Tap to Share en los nuevos Pixel 11

La llegada de Tap to Share a los Pixel 11 marca un cambio en la forma de transferir archivos y datos entre teléfonos Android. Este sistema utiliza la infraestructura de Quick Share, la solución de Google para el envío de archivos entre dispositivos cercanos.

Google - Android - Pixel 11 - Tap To Share - tecnología - 13 de agosto
Cuando el contenido a compartir son fotos o videos, el usuario debe abrir primero el panel para compartir en su propio móvil. (Captura Google)

A diferencia de métodos previos, Tap to Share incorpora un gesto físico sencillo: basta con juntar dos teléfonos compatibles para que la transferencia se ejecute automáticamente.

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El procedimiento para compartir información varía según el tipo de contenido. Si se trata de una tarjeta de contacto, el usuario solo necesita mantener el dispositivo en la pantalla de inicio y acercarlo al otro teléfono. El intercambio ocurre en ambos sentidos, sin que sea necesario abrir una aplicación específica o buscar menús adicionales.

Cuando el contenido a compartir son fotos o videos, el usuario debe abrir primero el panel para compartir en su propio móvil. Luego, al acercar los dos dispositivos, se completa la transferencia. Este enfoque reduce los pasos habituales, eliminando la necesidad de buscar dispositivos por Bluetooth, aceptar solicitudes de emparejamiento o ingresar códigos manualmente.

Google lanza la serie Pixel 11 con nuevas cámaras y el Pro Fold como su plegable más sofisticado hasta la fecha. Europa Press
Google lanza la serie Pixel 11 con nuevas cámaras y el Pro Fold como su plegable más sofisticado hasta la fecha. Europa Press

La intención de Google con Tap to Share es que el envío de datos se perciba tan natural como un simple gesto cotidiano, quitando fricciones que antes complicaban la experiencia de los usuarios.

Compatibilidad y expansión de Tap to Share en Android

En cuanto a la disponibilidad, Tap to Share comienza su despliegue en los Pixel 6 y todos los modelos posteriores, tanto en la gama estándar como en las variantes Pro de las últimas generaciones. Google informó que la función estará activa desde el primer momento para estos dispositivos, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de compartir datos de forma instantánea y sin configuraciones adicionales.

La ampliación de Tap to Share no se limita a la familia Pixel. Google confirmó que otros fabricantes también incorporarán esta tecnología. En concreto, se anunció la compatibilidad inicial con tres nuevos modelos de Samsung: el Galaxy Z Fold8 Ultra, el Galaxy Z Fold8 y el Galaxy Z Flip8, todos ellos parte de la línea de dispositivos plegables de la empresa surcoreana.

Google ha puesto a disposición una guía en su Centro de Ayuda donde explica los detalles técnicos de Tap to Share. REUTERS/Annegret Hilse
Google ha puesto a disposición una guía en su Centro de Ayuda donde explica los detalles técnicos de Tap to Share. REUTERS/Annegret Hilse

La empresa comunicó que la lista de dispositivos compatibles seguirá creciendo antes de finalizar el año. Sin embargo, no detalló qué otras marcas participarán ni el orden en el que se sumarán.

Tap to Share y la evolución de Quick Share en el ecosistema Android

La aparición de Tap to Share se apoya en la evolución previa de Quick Share, el sistema que Google emplea para facilitar la transferencia de archivos entre dispositivos cercanos. Quick Share surgió como respuesta a la fragmentación de herramientas dentro del entorno Android, reemplazando a Nearby Share y fusionando su funcionamiento con Samsung Quick Share, que hasta ese momento eran servicios diferenciados.

El añadido del gesto físico representa un paso más allá en la estrategia de unificación. Google busca equiparar la experiencia de Android con la de otros sistemas operativos que ya ofrecían opciones de intercambio mediante proximidad física, como sucede con los iPhone. La meta es que la transferencia de datos en Android sea directa, sin pasos intermedios, y presente en la mayor cantidad posible de dispositivos.

La llegada de Tap to Share a los Pixel 11 marca un cambio en la forma de transferir archivos y datos entre teléfonos Android. Europa Press
La llegada de Tap to Share a los Pixel 11 marca un cambio en la forma de transferir archivos y datos entre teléfonos Android. Europa Press

Para el usuario final, la diferencia más evidente será la simplificación del proceso. Acciones cotidianas, como compartir una foto en una reunión social o enviar un contacto en un entorno profesional, se vuelven más ágiles, sin la necesidad de navegar listas de dispositivos cercanos ni interactuar con menús complejos.

Google ha puesto a disposición una guía en su Centro de Ayuda donde explica los detalles técnicos de Tap to Share. Allí se ofrece información sobre los pasos específicos según el tipo de contenido a transferir y las condiciones requeridas para que la función opere correctamente.

Hasta el momento, la compañía no ha proporcionado datos sobre la cantidad de usuarios que podrán acceder a Tap to Share en esta fase inicial. Tampoco se ha precisado si es necesario tener activadas funciones como Bluetooth o NFC de antemano, o si el proceso se gestiona exclusivamente mediante el gesto físico de acercar los teléfonos.

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