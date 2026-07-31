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Carro nuevo, usado o rentado: qué características buscan los conductores hoy

Quienes optan por un carro usado son exigentes dado que priorizan conocer el historial del vehículo al igual que inspecciones técnicas exhaustivas

Interior de un concesionario. Varios automóviles estacionados, incluyendo un Porsche oscuro en primer plano, un BMW verde y un Mazda oscuro. Techo con vigas metálicas
Comprar nuevo, adquirir un usado o rentarlo: hay más de una forma de acceder a un carro. (Infobae)
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Acceder a un carro puede darse de diferentes formas: comprar uno nuevo, adquirir un usado o, en definitiva, rentarlo. Cada una de estas opciones se ajusta según las necesidades de los usuarios.

En países como Colombia, el mercado de vehículos nuevos sumó 128.783 matriculaciones entre enero y mayo de 2026, un 48% más que en el mismo período del año anterior, según cifras del RUNT calculadas por Andemos.

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Los utilitarios lideran ese crecimiento con 75.811 unidades registradas, seguidos por los automóviles con 28.505.

SUV azul oscuro, automóvil gris, espejo convexo, señales de tráfico, licencia colombiana, techo con iluminación, pared clara y piso de baldosas
Por cada vehículo nuevo, se traspasan entre 3,2 y 3,5 usados. (Infobae)

En el segmento de usados, la dinámica es aún mayor en volumen: entre enero y junio se realizaron 505.574 traspasos a nivel nacional, un 4,2% más que en 2025, con una proyección de cerrar el año cerca del millón cien mil operaciones.

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Por cada vehículo nuevo se traspasan entre 3,2 y 3,5 usados”, precisa Santiago Vélez, líder de Usados Renting Colombia.

El renting, por su parte, todavía representa menos del 10% de las matriculaciones anuales del país, lo que indica que el modelo tiene margen amplio de crecimiento.

Concesionario de automóviles, un Porsche Taycan gris oscuro, varios automóviles de diferentes colores, pilares y vigas de metal, piso blanco brillante
El portafolio incluye desde modelos de entrada hasta un Porsche Taycan 4S 2023. (Infobae)

Qué buscan las personas al comprar un usado

El comprador de vehículos usados es exigente. Hoy prioriza procesos verificables: historial del vehículo, kilometraje documentado e inspección técnica.

En este sector se pueden encontrar modelos de toda clase incluso un Porsche Taycan 4S modelo 2023 en el caso colombiano.

Qué buscan las personas que rentan un vehículo

Quienes optan por rentar en lugar de comprar buscan, principalmente, no endeudarse.

Rentar atrae a quienes no quieren endeudarse. REUTERS/Marie Mannes/File Photo
Rentar atrae a quienes no quieren endeudarse. REUTERS/Marie Mannes/File Photo

El modelo les permite usar un carro sin cuota inicial, sin asumir la depreciación del activo y sin gestionar por separado los costos que implica la propiedad: impuestos, SOAT, seguros y mantenimientos quedan agrupados en un único canon mensual.

En algunos casos, los contratos arrancan desde 24 meses y, según el plan elegido, el canon puede incluir matrícula, impuestos vehiculares, SOAT, seguro todo riesgo, mantenimiento preventivo y correctivo, cambio de llantas y carro sustituto.

El catálogo activo de renta abarca desde opciones de gasolina: Hyundai HB20 Getz, Chevrolet Spin, Seat Ibiza XM, Renault Duster, Chevrolet Sonic Premier y Chevrolet Montana LTZ, hasta una línea de combustibles alternativos que incluye el Suzuki Swift Dzire Hybrid, el Fiat 600 MHEV y el Suzuki New S-Cross GLX HB como opciones híbridas, y el JMC EV3 como unidad 100% eléctrica.

En 2025, uno de cada cuatro carros vendidos en el mundo fue eléctrico. REUTERS/Vincent West/File Photo
En 2025, uno de cada cuatro carros vendidos en el mundo fue eléctrico. REUTERS/Vincent West/File Photo

Cabe señalar que uno de cada cuatro vehículos vendidos en el mundo en 2025 fue eléctrico, cerca de 20 millones de unidades en total, según un informe del Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT).

El papel de Tesla en el mercado colombiano

La llegada de Tesla a Colombia alteró el panorama automotriz del país de una manera sin precedentes recientes.

En tan solo cuatro meses, la marca estadounidense acumuló aproximadamente 24.000 pedidos, un volumen que, según la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), equivale a la totalidad de vehículos matriculados por todo el sector automotor nacional en un mes, el promedio es de 25.000 unidades.

Tesla llegó a Colombia y transformó el mercado automotriz del país. REUTERS/Bart Biesemans/File Photo
Tesla llegó a Colombia y transformó el mercado automotriz del país. REUTERS/Bart Biesemans/File Photo

Entre enero y mayo de 2026, Tesla acumuló 7.739 unidades matriculadas según Andemos, con el Model Y como el vehículo más vendido del país en varios meses del año.

El registro de 14.541 vehículos eléctricos entre enero y abril de 2026 representó un crecimiento del 207% frente al mismo período del año anterior.

Vélez reconoce el impacto pero advierte que el papel de Tesla en el mercado de usados todavía es incierto.

Qué pasará con los precios de un Tesla usado en Colombia es una pregunta que en el mercado todavía es prematura para responder. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo
Qué pasará con los precios de un Tesla usado en Colombia es una pregunta que en el mercado todavía es prematura para responder. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

“La llegada está muy reciente, han tenido una gran acogida. Pero también se siente todavía un poco de incertidumbre de ver cómo va a evolucionar el vehículo, el producto, la posventa”, señaló.

La pregunta que el mercado aún no responde es cómo se comportarán los precios de un Tesla de segunda mano y qué tan rápido se consolida su aceptación en ese segmento. El segundo semestre, con su dinámica históricamente más activa, dará las primeras respuestas.

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