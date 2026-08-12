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Pintar o no el país de violeta: se reactiva la discusión interna en el Gobierno sobre la estrategia para las elecciones del 2027

El oficialismo busca avanzar con la suspensión de las PASO en el Congreso, pero avizora un panorama complejo. Las cartas que utilizan los libertarios para negociar y la falta de incentivos de algunos gobernadores para colaborar

Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Bunker La Libertad Avanza - Javier Milei
El búnker de La Libertad Avanza en las elecciones del 2025
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Días atrás, sentado en un sillón de tres cuerpos, un importante armador de La Libertad Avanza se agarraba la cabeza y marcaba: “Tenemos que votar cada cuatro años. Es imposible así. Recién bajamos de lo que fue la campaña del 2025 y ahora ya volvimos a reunirnos con la idea de organizar el año próximo”. Definitivamente, las conversaciones para comenzar a diagramar las estrategias políticas de las elecciones del 2027 comenzaron a marcar la agenda de los principales operadores políticos del Gobierno.

En el marco de los pocos años de existencia que tiene como fuerza política nacional, en La Libertad Avanza dirimen internamente cómo competir en los diferentes distritos subnacionales. Es algo que en 2021 sólo pudo hacer en la Ciudad de Buenos Aires y en La Rioja, en 2023 en gran parte del país pero sin una estructura consolidada y en 2025 en las 24 provincias, solo realizando acuerdos puntuales en un puñado de ellos.

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Los responsables del armado político de La Libertad Avanza no dudan sobre qué postura tomar para el año próximo. “Los aliados ya saben que vamos a competir en las provincias, o al menos en casi todas”, afirman. Es decir, se prevé que haya candidatos de la fuerza del Presidente tanto para la categoría de diputados como de senadores al momento de las elecciones, así como en la gran mayoría de las elecciones provinciales de cada una de estas provincias.

La modalidad aún no se conoce, lo cual no es un factor menor, ya que esto podría indicar que en varias de ellas haya un esquema de competición acordada o coalicional. “Si nosotros no nos presentamos de manera local, qué le decís a la estructura que está poniendo el cuerpo en la calle. No nos podemos anclar en la vida política de otro gobernador”, afirman a Infobae.

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Esta postura se da en el marco del advenimiento de la discusión parlamentaria por la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) tras el revés sufrido por el oficialismo en el Senado con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Las negociaciones con los gobernadores comenzaron a reanudarse con el objetivo de encuadrar la reforma que posiblemente más le interese al Presidente, la de quitar esa instancia electoral del calendario del año próximo con el objetivo de aplazar por unos meses la incertidumbre electoral, dar más tiempo para que la economía recupere antes de las Generales y que el peronismo no tenga las primarias como mecanismo de unificación.

Karina Milei Martín Menem en Misiones La Libertad Avanza
Karina Milei Martín Menem en Misiones La Libertad Avanza

La postulación en las provincias es una carta con la que cuenta el oficialismo para torcer voluntades de cara a las negociaciones en el Congreso con los gobernadores aliados.

Aun así, podría no resultar suficiente. En la Casa Rosada hay quienes creen que la suspensión de las PASO resulta una quimera por estos momentos y que lo máximo a lo que puede aspirar LLA es a quitar la obligatoriedad de esa instancia. Con eso sobre la mesa, hay integrantes libertarios que creen que el oficialismo no debería gastar capital político en esa negociación y reservarla para el Presupuesto 2027.

En el círculo rojo de la política libertaria hay quienes discuten la idea de posicionar a La Libertad Avanza en algunas provincias aliadas. “La idea de no hacer acuerdos lleva a no reelegir. Pintar el país de violeta es cortoplacista. Nosotros queremos cambiar la Argentina. No arreglar y ponernos de culo a los aliados. Eso nos lleva a un fracaso histórico, pero porque estamos ante una oportunidad histórica”, sentencia una fuente que representa al ala disidente de los armadores políticos del Gobierno.

La estrategia política del partido nacional de La Libertad Avanza está comandada por Eduardo “Lule” Menem, quien digita sus decisiones con la presidenta partidaria, Karina Milei. Se trata de algo que también está en consideración del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Aunque no pertenezca al espacio, las conversaciones que mantiene el jefe de Gabinete, Diego Santilli, también son clave.

Una importantísima fuente del Partido Justicialista -en diálogo con Infobae- opinó de manera periférica sobre el asunto. “Los gobernadores son de los gobernadores. A nosotros nos cagaron cuando les dimos todos los recursos, ellos no deberían pensar que van a actuar distinto solo por no competirles”, afirmó, para agregar: “Si fuera ellos les pondría candidatos en todos los distritos”.

La tesis del sector ligado a Santiago Caputo es que el haber competido con gobernadores en elecciones provinciales generó algunos traspiés legislativos que produjeron incertidumbre económica y, con ello, una subida del riesgo país y, con ello, una inestabilidad económica. Culpabilizan la estrategia adoptada a lo largo del 2025 pese a que en octubre ello implicó un crecimiento sustantivo de la fuerza violeta en ambas cámaras.

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Los estrategas electorales libertarios serán más cautos al momento de elegir bajo qué modalidad competir, pero esperan mantener candidatos en prácticamente todos los distritos. Hay quienes ven que hay gobernadores aliados que no tienen incentivos para colaborar en términos electorales con La Libertad Avanza, sea el ofrecimiento que sea.

Esto se produce mayormente en aquellos distritos que no deben poner en riesgo sus senadores y que tienen un peronismo poco competitivo o disperso. En esos casos, las cartas que tiene para utilizar LLA al momento de negociar son más débiles.

En La Libertad Avanza no hay un optimismo real de que se vayan a pintar muchas provincias de violeta. Las posibilidades concretas de poner gobernadores se reduce a unas pocas opciones, ya que los mismos oficialismos provinciales adoptarán la estrategia electoral necesaria para retener sus distritos y, así, favorecer sus propias reelecciones.

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