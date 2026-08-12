A diez días del anuncio del cierre de los ministerios de Turismo y Planificación, ambos siguen activos en Bolivia

Rodrigo Paz con el ministro de Planificación Fernando Romero y el exministro de la Presidencia, José Luis Lupo, tras anunciar los ajustes de su gabinete. (Presidencia Bolivia)

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, informó el 3 de agosto sobre el cierre de los ministerios de Turismo y Cultura y Planificación y Medioambiente con el objetivo de impulsar un Estado más “eficiente” y eliminar la “burocracia”. Sin embargo, a 10 días del anuncio ambas carteras siguen activas.

Según fuentes de Gobierno, se espera la emisión de un Decreto Supremo que oficialice la clausura de ambos despachos y reorganice las funciones dentro de otras carteras.

El ministro de Planificación, Fernando Romero, justificó la demora al afirmar que se está trabajando en la parte administrativa y operativa para hacer la transición de forma “ordenada y sólida”.

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“Se está trabajando no solo la reestructuración del Ministerio de Planificación, sino también de otros como el tema de Turismo, Cancillería, Presidencia y eso lo que ha tomado un poquito más de tiempo de lo pensado, pero en estos próximos días ya tendremos una transición ordenada y bien hecha”, afirmó Romero, citado por el canal Unitel.

El presidente Rodrigo Paz en la posesión de su primer gabinete de ministros. La Paz, Bolivia, 9 de noviembre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

El procedimiento en ningún caso es sencillo porque existen atribuciones legales y acuerdos firmados en curso. Por ejemplo, de Planificación depende por ley la conducción del Sistema de Planificación Integral del Estado y en Turismo están vigentes hasta fin de año dos proyectos financiados por la cooperación internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF.

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Además, en el Ministerio de Turismo, está al mando como ministro interino el flamante canciller Héctor Huanca, que tomó funciones hace apenas diez días y a quien corresponde asumir el interinato tras la renuncia de la ministra Cinthya Yáñez a inicios de julio.

El gabinete de Paz ha sido inconsistente desde el inicio de su mandato en noviembre pasado. Cerró el Ministerio de Justicia a doce días de haberlo creado y redistribuyó funciones de esa cartera y otras instancias -incluida la Vicepresidencia- a través de la creación de viceministerios.

De esa forma, la administración de Paz inició con 15 ministerios pasó a 14 y próximamente, cuando se oficialice el cierre de Turismo y Planificación, quedará con 12. Según afirmó el presidente, el primero se convertirá en una agencia estatal y el segundo pasará a depender de otros despachos.

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Fernando Aramayo ocupó funciones como ministro de Relaciones Exteriores y desde el 3 de agosto funge como ministro de la Presidencia. EFE/Gabriel Márquez

En los nueve meses de Gobierno también hubo relevos, renuncias y fusiones dentro de su equipo. De los 15 ministros que posesionó inicialmente, solo se mantienen seis: Óscar Mario Justiniano en Desarrollo Productivo; José Gabriel Espinoza en Economía; Marco Antonio Oviedo en Gobierno; Mauricio Zamora Liebers en Obras Públicas; Tatiana Flores en Salud y Fernando Aramayo, que empezó en Cancillería y ahora ocupa la Presidencia.

Si bien no existe un plazo legal entre el cierre de una instancia y su anuncio, los antecedentes recientes muestran periodos más cortos. Cuando Paz comunicó la clausura del Ministerio de Justicia, el decreto que la hizo efectiva se emitió cuatro días después.

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En tanto, durante el gobierno interino de Jeanine Añez (2019-2020), el anuncio del cierre de los ministerios de Deportes y de Cultura y Turismo -que se transformaron en viceministerios- ocurrió el mismo día que firmó el decreto: el 4 de junio de 2020. La norma establecía que la disposición entraría cuatro día después, con lo que la transición empezó prácticamente de inmediato.