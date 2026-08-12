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A diez días del anuncio del cierre de los ministerios de Turismo y Planificación, ambos siguen activos en Bolivia

El presidente Rodrigo Paz lo comunicó el 3 de agosto. Sin embargo, hasta la fecha no hay un decreto que haga efectiva la medida

Rodrigo Paz con sus nuevos ministros de la Presidencia y Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo y Héctor Huanca
Rodrigo Paz con el ministro de Planificación Fernando Romero y el exministro de la Presidencia, José Luis Lupo, tras anunciar los ajustes de su gabinete. (Presidencia Bolivia)
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, informó el 3 de agosto sobre el cierre de los ministerios de Turismo y Cultura y Planificación y Medioambiente con el objetivo de impulsar un Estado más “eficiente” y eliminar la “burocracia”. Sin embargo, a 10 días del anuncio ambas carteras siguen activas.

Según fuentes de Gobierno, se espera la emisión de un Decreto Supremo que oficialice la clausura de ambos despachos y reorganice las funciones dentro de otras carteras.

El ministro de Planificación, Fernando Romero, justificó la demora al afirmar que se está trabajando en la parte administrativa y operativa para hacer la transición de forma “ordenada y sólida”.

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“Se está trabajando no solo la reestructuración del Ministerio de Planificación, sino también de otros como el tema de Turismo, Cancillería, Presidencia y eso lo que ha tomado un poquito más de tiempo de lo pensado, pero en estos próximos días ya tendremos una transición ordenada y bien hecha”, afirmó Romero, citado por el canal Unitel.

El presidente Rodrigo Paz en la posesión de su primer gabinete de ministros. La Paz, Bolivia, 9 de noviembre de 2025. REUTERS/Claudia Morales
El presidente Rodrigo Paz en la posesión de su primer gabinete de ministros. La Paz, Bolivia, 9 de noviembre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

El procedimiento en ningún caso es sencillo porque existen atribuciones legales y acuerdos firmados en curso. Por ejemplo, de Planificación depende por ley la conducción del Sistema de Planificación Integral del Estado y en Turismo están vigentes hasta fin de año dos proyectos financiados por la cooperación internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF.

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Además, en el Ministerio de Turismo, está al mando como ministro interino el flamante canciller Héctor Huanca, que tomó funciones hace apenas diez días y a quien corresponde asumir el interinato tras la renuncia de la ministra Cinthya Yáñez a inicios de julio.

El gabinete de Paz ha sido inconsistente desde el inicio de su mandato en noviembre pasado. Cerró el Ministerio de Justicia a doce días de haberlo creado y redistribuyó funciones de esa cartera y otras instancias -incluida la Vicepresidencia- a través de la creación de viceministerios.

De esa forma, la administración de Paz inició con 15 ministerios pasó a 14 y próximamente, cuando se oficialice el cierre de Turismo y Planificación, quedará con 12. Según afirmó el presidente, el primero se convertirá en una agencia estatal y el segundo pasará a depender de otros despachos.

Fernando Aramayo ocupó funciones como ministro de Relaciones Exteriores y desde el 3 de agosto funge como ministro de la Presidencia. EFE/Gabriel Márquez
Fernando Aramayo ocupó funciones como ministro de Relaciones Exteriores y desde el 3 de agosto funge como ministro de la Presidencia. EFE/Gabriel Márquez

En los nueve meses de Gobierno también hubo relevos, renuncias y fusiones dentro de su equipo. De los 15 ministros que posesionó inicialmente, solo se mantienen seis: Óscar Mario Justiniano en Desarrollo Productivo; José Gabriel Espinoza en Economía; Marco Antonio Oviedo en Gobierno; Mauricio Zamora Liebers en Obras Públicas; Tatiana Flores en Salud y Fernando Aramayo, que empezó en Cancillería y ahora ocupa la Presidencia.

Si bien no existe un plazo legal entre el cierre de una instancia y su anuncio, los antecedentes recientes muestran periodos más cortos. Cuando Paz comunicó la clausura del Ministerio de Justicia, el decreto que la hizo efectiva se emitió cuatro días después.

En tanto, durante el gobierno interino de Jeanine Añez (2019-2020), el anuncio del cierre de los ministerios de Deportes y de Cultura y Turismo -que se transformaron en viceministerios- ocurrió el mismo día que firmó el decreto: el 4 de junio de 2020. La norma establecía que la disposición entraría cuatro día después, con lo que la transición empezó prácticamente de inmediato.

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