Demandan a 153 exautoridades de Bolivia por asesinato, vejaciones y torturas en el caso “Hotel Las Americas”

El operativo en el Hotel Las Américas el 16 de abril de 2009 derivó en una larga persecución judicial contra líderes de Santa Cruz, Bolivia

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Tres víctimas de caso denominado “Hotel Las Américas” presentaron el lunes una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz contra 153 exautoridades del Gobierno de Evo Morales en Bolivia (2006-2019) por los delitos de asesinato, vejaciones y torturas, entre otros.

Entre los denunciados figuran tres exfiscales generales del Estado, excomandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, además de exministros, exdiputados y los operadores de justicia que participaron en el caso.

El documento, difundido por medios bolivianos, está firmado por David Sejas Lopes, Alfredo Saucedo Ayala y Juan Carlos Guedes Bruno, quienes anteriormente fueron procesados por el delito de terrorismo y estuvieron detenidos en prisión durante varios años donde denunciaron haber sido sometidos a torturas y amenazas.

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El caso tiene que ver con un operativo policial realizado en Hotel Las Américas, en pleno centro de Santa Cruz de la Sierra, el 16 de abril de 2009 y la ejecución a tres personas: Eduardo Rózsa-Flores (húngaro-boliviano), Árpád Magyarosi (húngaro-rumano) y Michael Martin Dwyer (irlandés) a quienes la Policía identificó como “terroristas”. En el operativo también se aprehendió a dos personas: Mario Tadic Astorga (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro).

Personal policial traslada un cuerpo en la parte trasera de una camioneta de Homicidios, rodeado por la prensa después del operativo en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra.

Según la versión oficial de entonces, estas personas planeaban asesinar al presidente Evo Morales y a su vicepresidente Álvaro García Linera con el objetivo de formar un nuevo estado en el oriente del país, en medio de la polarización regional y política que se atravesaba en esos años.

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El caso derivó en una larga persecución judicial por el delito de terrorismo contra de 39 personas, entre ellos líderes cruceños y los que ahora presentan la denuncia penal, quienes enfrentaron varios juicios que se extendieron por 11 años.

Tóásó y Tadic, los dos aprehendidos en el operativo, fueron liberados en 2015 tras pasar casi seis años en prisión preventiva y aceptar un juicio abreviado en el que después afirmaron haberse autoinculpado únicamente para obtener su libertad. Otros implicados fueron liberados durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez en febrero de 2020.

Diversas organizaciones internacionales se pronunciaron de forma crítica sobre las irregularidades del caso del Hotel Las Américas. En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado boliviano es responsable de violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial de los afectados en el caso Hotel Las Américas.

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Dos hombres posan frente a un letrero que indica "República de Chile" y maquinaria pesada en una zona exterior.

Entre los denunciados recientemente figuran el exvicepresidente David Choquehuanca; el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana; y los exministros de Gobierno Carlos Romero, Alfredo Rada y Sacha Llorenti.

También incluye a los exfiscales generales del Estado Mario Uribe, Juan Lanchipa y Ramiro Guerrero, además del exfiscal que presentó la acusación por el caso Hotel Las Américas, Marcelo Sossa, además de los exdiputados Héctor Arce Zaconeta, René Martínez, Félix César Navarro, Betty Yañíquez, Gustavo Torrico y Peter Maldonado.

Además figuran los comandantes de las Fuerzas Armadas, los generales Edwin Marañón y José Ágreda, y el excomandante general de la Policía Boliviana Jhonny Aguilera.

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Los presuntos delitos por los que los acusan son: asesinato, tentativa de homicidio, vejaciones y torturas, privación de libertad, lesiones gravísimas, graves y leves, amenazas y resoluciones contrarias a las leyes.

El denunciante David Sejas explicó, en el canal Unitel, que los exgobernantes Morales y García Linera no fueron incluidos en la denuncia porque ambos ya cuentan con una demanda presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).