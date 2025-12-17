Las 6 IA más usadas de 2025: ChatGPT, Gemini, Copilot y más

El uso de inteligencia artificial experimenta un crecimiento acelerado y redefine hábitos en todo el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2025, la inteligencia artificial se consolidó como una infraestructura cotidiana para millones de personas y empresas en todo el mundo. Asistentes virtuales, generadores de contenido y motores de búsqueda inteligentes se integraron en los flujos de trabajo y dispositivos, marcando una nueva etapa en la adopción tecnológica.

En este contexto, un ranking IA 2025 revela cuáles son las herramientas más utilizadas, encabezadas por ChatGPT, con cifras que reflejan su impacto y alcance global.

El uso de chatbots y soluciones de inteligencia artificial experimenta un crecimiento acelerado, impulsado por la integración en aplicaciones y servicios que los usuarios ya emplean. La competencia entre plataformas se centra en la presencia, el número de usuarios activos y la influencia en el mercado, más que en las características técnicas.

ChatGPT lleva una amplia ventaja sobre sus competidores en cuanto a la cuota de usuarios en el mundo. (Reuters)

Las herramientas más adoptadas destacan por su soporte, comunidades activas y una evolución constante, lo que facilita su incorporación tanto en entornos personales como profesionales.

Las IA más usadas de 2025

El ranking global de asistentes de IA más utilizados en 2025 (datos actualizados a noviembre de 2025), según StatCounter, se distribuye de la siguiente manera:

ChatGPT Perplexity Copilot Gemini Claude Deepseek

ChatGPT, desarrollado por OpenAI, se mantiene como el líder indiscutido del sector. La compañía confirmó que su asistente superó los 600 millones de usuarios activos, posicionándolo como la herramienta de IA más utilizada a nivel global. Según datos de StatCounter, ChatGPT concentra el 81,85% de la cuota de mercado mundial de chatbots de inteligencia artificial.

Perplexity acapara más de la décima parte del mercado. (Reuters)

Este dominio se atribuye tanto a su condición de pionero como a su capacidad de evolución: actualmente es multimodal, se integra con múltiples servicios y busca convertirse en un asistente digital transversal, acompañando al usuario en diferentes dispositivos y contextos.

En el segundo lugar del ranking se encuentra Perplexity, que alcanza una cuota de mercado del 11,05%, seguido por Copilot, con 3,07%. Esta plataforma ha logrado consolidarse gracias a su integración con el ecosistema de Microsoft y su presencia en entornos empresariales y de productividad.

Google Gemini ocupa la cuarta posición con un 2,97% de participación. Desde su relanzamiento, Gemini ha mostrado un crecimiento significativo. Su principal fortaleza radica en la integración con servicios como Gmail, Drive, Docs, YouTube y el buscador de Google, lo que la convierte en una opción especialmente atractiva para usuarios corporativos y profesionales que ya operan dentro este ecosistema.

Google Gemini mantiene su crecimiento, en parte por su integración con servicios como Gmail, Drive, Docs y YouTube. (Reuters)

Claude (1,05%), con fuerte adopción en entornos profesionales, y Deepseek (0,01%), la propuesta de China, completan este ranking.

Conocer cuáles son las herramientas de IA más utilizadas resulta fundamental para usuarios y profesionales. Las plataformas con mayor adopción suelen ofrecer mejor soporte, comunidades activas, tutoriales, integraciones y una evolución constante, lo que reduce la curva de aprendizaje y permite obtener resultados de manera más eficiente.

En 2025, más de 378 millones de personas utilizan inteligencia artificial de forma regular en todo el mundo. Además, el 88% de los profesionales de marketing y el 86% de los especialistas en SEO han incorporado soluciones de inteligencia artificial en sus actividades diarias, lo que evidencia el alto nivel de penetración de estas tecnologías en el ámbito laboral.

En un escenario de transformación tecnológica, elegir la herramienta de inteligencia artificial adecuada para cada objetivo se vuelve esencial para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el avance digital.