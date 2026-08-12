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Se confirmó la transferencia del Cuti Romero al Atlético de Madrid: la oferta con la que les ganó la puja al Barcelona y el Inter

El defensor argentino de 28 años se marcha del Tottenham de Inglaterra

Cuti Romero se marchará del Tottenham (REUTERS/Paul Childs)
Cuti Romero se marchará del Tottenham (REUTERS/Paul Childs)
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Cristian Cuti Romero se convertirá en nuevo jugador del Atlético de Madrid y pondrá fin a su etapa en el Tottenham Hotspur para estar a las órdenes de Diego Cholo Simeone en la Liga de España, según confirmó el periodista Gastón Edul en sus redes sociales. La operación cierra semanas de especulación en torno al futuro del defensor argentino, cuya salida del club londinense era considerada inevitable desde julio.

Fue el periodista Fabrizio Romano quien anticipó el desenlace a mediados de ese mes: “Cuti Romero abandonará al 100% al Tottenham este verano”, una afirmación que disparó la puja entre varios clubes europeos. El Inter de Milán, el FC Barcelona y el propio Atlético se posicionaron como los principales candidatos para hacerse con sus servicios. La disputa se extendió por semanas, con ofertas cruzadas y negociaciones en paralelo, hasta que el club madrileño se impuso.

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“Paquete de 40 millones de euros, incluidos los bonus”, subrayó el mencionado Romano los números de la operación. El deseo de Romero de jugar en España fue un factor determinante. El propio defensor lo había expresado públicamente: “Me encantaría jugar en La Liga”, una declaración recogida por Marca que reforzó las aspiraciones del Atlético. Simeone lo tenía señalado como prioridad para reforzar la zaga desde la temporada anterior, cuando la operación se frustró por diferencias económicas entre los clubes. Esta vez, el Colchonero no dejó escapar la oportunidad.

Cuti Romero jugará en Atlético Madrid (Reuters/Matthew Childs)
Cuti Romero jugará en Atlético Madrid (Reuters/Matthew Childs)

El Inter, que según Corriere dello Sport había llegado a ofrecer 35 millones de euros más 5 millones en bonus al Tottenham, era el rival más serio en la puja. Pero la preferencia del jugador por el fútbol español terminó por inclinar la balanza. Tal lo indicado por el rotativo italiano, Romero accedió incluso a reducir sus pretensiones salariales respecto a los 6 millones de euros anuales que percibía en la Premier League, aunque finalmente optó por recalar en el elenco español.

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La trayectoria de Romero en Italia también pesó en la ecuación. El central acumuló 88 apariciones en la Serie A entre su paso por Genoa y Atalanta, club que lo transfirió al Tottenham por 50 millones de euros más bonificaciones, una cifra récord para el conjunto de Bérgamo. La Gazzetta dello Sport subrayó esa experiencia como un argumento del Inter para seducirlo, aunque finalmente el proyecto del Atlético resultó más atractivo.

Su etapa en Inglaterra estuvo marcada por altibajos. Una lesión de rodilla que lo obligó a volver a Argentina para su recuperación generó tensiones con la afición del Tottenham en un momento delicado para el equipo. El técnico Roberto De Zerbi salió a respaldarlo públicamente: “Siempre ha demostrado que quiere quedarse con nosotros. Entiendo la frustración de los aficionados, pero él siempre ha sido justo conmigo”, declaró el entrenador italiano, según consignó Sportmediaset.

Pese a las turbulencias, Romero llegó al mercado de verano con el aval de una actuación sólida en el Mundial 2026, donde registró una efectividad de pase superior al 91%, cifra que también sostuvo en la Premier League durante la última temporada, de acuerdo con Sportmediaset. En total, disputó 32 partidos en la campaña, con seis goles y cuatro asistencias, y suma en su palmarés la Europa League conquistada con el Tottenham en 2025.

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