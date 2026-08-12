Fundación guatemalteca lanza la primera Carrera Alas de Esperanza 2026 para apoyar a niños con cáncer

Tres niños que participaron en la Carrera Alas de Esperanza muestran sus medallas durante una ceremonia, con el logo del evento y patrocinadores al fondo. (cortesía)

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La Fundación Erick Quiroa anunció la primera edición de la Carrera Alas de Esperanza 2026, una actividad prevista para el 4 de octubre en la Ciudad de Guatemala con la que busca recaudar fondos para que niños con cáncer del interior del país continúen sus tratamientos sin que la falta de recursos obligue a sus familias a interrumpirlos.

La meta financiera está ligada al funcionamiento del Hogar Erick Quiroa, que puede albergar hasta 12 familias de manera simultánea y ofrece hospedaje, alimentación y acompañamiento gratuitos al niño en tratamiento y a un cuidador.

Cada mes, la fundación atiende entre 30 y 40 familias que llegan principalmente desde Cobán, Quiché, Chiquimula y Jalapa para que sus hijos reciban tratamiento oncológico en la capital. El apoyo busca reducir el riesgo de abandono terapéutico entre hogares que deben recorrer largas distancias y enfrentan condiciones de vulnerabilidad económica.

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Manos sostienen una medalla redonda de color bronce de la Carrera Alas de Esperanza, con el logo y el nombre Bantrab en el centro y en la cinta azul. (cortesía )

La carrera financiará alojamiento y alimentación para familias que viajan a la capital

La Carrera Alas de Esperanza 2026 se realizará el domingo 4 de octubre de 2026 desde las 8:00 en el Circuito Obelisco, sobre la Avenida Reforma, con salida y meta en el mismo punto. La jornada incluirá recorridos de 5K y 10K en un formato familiar, recreativo y abierto a mascotas.

La organización informó que los fondos se destinarán a fortalecer los programas de la fundación y la operación del hogar, donde las familias pueden permanecer cerca de los hospitales sin asumir gastos de alojamiento o comida durante el tratamiento de sus hijos.

Brenda de Quiroa, directora ejecutiva de la fundación, explicó el alcance de cada inscripción: “Cada inscripción representa mucho más que un número de corredor. Esto representa la oportunidad que una familia pueda concentrarse únicamente en la recuperación de su hijo, sin tener que preocuparse por dónde dormir o cómo alimentarse durante su tratamiento. Nuestro sueño es que esta carrera se convierta en una tradición que, año con año, siga llevando bienestar y apoyo a quienes más la necesitan”.

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La respuesta central del evento es concreta: la carrera busca generar recursos para mantener en funcionamiento el hogar y ampliar la ayuda a niños con cáncer y sus familias. El objetivo declarado por la institución es que ningún niño abandone su tratamiento por falta de recursos.

Las inscripciones comenzarán el 6 de agosto a través de Bantrab

Las inscripciones estarán disponibles desde el 6 de agosto en las agencias de Bantrab, con el registro identificado como Colector 1115: Carrera Alas de Esperanza. La donación será de Q125 por participante y de Q25 por mascota.

Cada corredor recibirá un kit oficial con playera, número, medalla de participación, mochila y productos de patrocinadores. Las mascotas inscritas recibirán una bandana conmemorativa.

La entrega de kits se hará el sábado 3 de octubre durante la Expo del Corredor en el Salón de Eventos del Zoológico La Aurora, en la zona 13. El día de la carrera también habrá una zona Pizza Party en Plaza Quo, zona 4, con participación de Dude’s Pizzería y presencia de las Tortugas Ninja para acompañar la jornada dirigida a niños y adultos.

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De Quiroa añadió: “En la Fundación creemos que ningún niño debería abandonar su tratamiento por falta de recursos. Gracias al apoyo de la comunidad podemos abrir las puertas de nuestro hogar, acompañar a las familias durante este proceso y, además, cumplir sueños que les devuelvan alegría en uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Cada paso que damos juntos nos acerca a un sueño”.

La Fundación Erick Quiroa Alas por un Sueño es una organización sin fines de lucro creada en memoria de Erick Quiroa, cuya historia frente a la leucemia dio origen al proyecto. Además del alojamiento, la alimentación y el acompañamiento, la institución impulsa iniciativas para cumplir sueños de niños con cáncer y ofrecer apoyo emocional a ellos y a sus familias durante el tratamiento.

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