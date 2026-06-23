Steam Machine costará más de 1.000 dólares: ¿es más potente que una PS5?

La Steam Machine abrió un debate sobre su potencia frente a PS5 y Xbox Series X tras la confirmación de su precio. (Valve)

Tras la confirmación del precio de la Steam Machine aparece un nuevo debate: qué tan potente es la consola de Valve frente a los dispositivos actuales, como PS5 y Xbox Series X.

Los primeros análisis técnicos, sumados a la política de reservas y la crisis de componentes, ofrecen un panorama complejo para quienes evalúan si vale la pena apostar por esta nueva mini PC de sobremesa.

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Cómo es el diseño técnico de la Steam Machine

La Steam Machine se presenta como un PC compacto, equipado con SteamOS y basado en arquitectura Linux. El procesador es un chip AMD personalizado con arquitectura Zen 4, seis núcleos y doce hilos, capaz de alcanzar hasta 4,8 GHz. Este rendimiento es suficiente para sesiones de juego a resoluciones medias y altas.

En el apartado gráfico, la máquina integra una GPU basada en RDNA 3 con 28 unidades de cómputo y 8 GB de VRAM, características cercanas a una Radeon RX 7600, considerada de gama media en 2023. Estos componentes se acompañan de 16 GB de RAM DDR5.

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La Steam Machine integra una GPU RDNA 3 con 28 unidades de cómputo, 8 GB de VRAM y 16 GB de RAM DDR5. (Valve)

Aunque el diseño y la eficiencia de la Steam Machine son destacados entre los analistas, la elección de hardware no representa lo último en tecnología.

Así es la comparación de rendimiento frente a PS5 y Xbox Series X

Los primeros análisis técnicos realizados por medios como LTT Labs y Digital Foundry coinciden en que la Steam Machine queda por debajo de la PS5 y la Xbox Series X en potencia gráfica.

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En términos prácticos, la experiencia de juego a 1080p es sólida, alcanzando los 60 fps en títulos como Cyberpunk 2077 o Shadow of the Tomb Raider, aunque no siempre con los gráficos al máximo. Para juegos más exigentes, es imprescindible reducir la calidad visual para mantener fluidez.

El salto a 4K es mucho más limitado. Si bien Valve promociona la Steam Machine como capaz de alcanzar 4K y 60 fps, esto solo se logra gracias al uso de tecnologías de escalado como FSR y bajando los ajustes gráficos al mínimo. En la mayoría de los casos, solo los títulos menos exigentes pueden cumplir esa promesa de forma estable.

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La PS5 supera a la Steam Machine en comparativas de rendimiento, y la PS5 Pro amplía aún más la diferencia en cuadros por segundo. (Fotocomposición Infobae)

En comparativas directas, la PS5 logra rendimientos superiores en la mayoría de títulos y situaciones. Por ejemplo, en God of War Ragnarok, la consola de Sony se mueve entre 69 y 86 fps a 1440p, mientras que la Steam Machine oscila entre 61 y 81 fps, promediando cerca de 70 fps.

La PS5 Pro eleva aún más el techo, alcanzando entre 100 y 120 fps en escenarios similares, lo que refuerza la distancia frente a la máquina de Valve.

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Cuánto costará la Steam Machine

El precio oficial de la Steam Machine parte de $1.049 dólares para la versión de 512 GB, sin incluir el Steam Controller, que eleva el costo a $1.128 dólares si se adquiere en paquete. La versión de 2 TB asciende a $1.349 dólares, o $1.428 dólares con mando incluido. Estos valores superan ampliamente el costo de la PS5 y la Xbox Series X, que se mantienen por debajo de los $600 dólares en el mercado internacional.

El precio de la Steam Machine parte de 1.049 dólares y supera a PS5 y Xbox Series X por el aumento de componentes como la memoria RAM. (Captura de tráiler oficial)

Este alto costo se justifica, en parte, por el encarecimiento de componentes como la memoria RAM, fenómeno que afectó tanto el precio como la disponibilidad del producto.

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Valve ha reconocido que la Steam Machine fue concebida para competir en torno a los $750 dólares, pero la inflación de componentes disparó el precio final más de un 30 %. Además, la compañía aclara que, a diferencia de Sony y Microsoft, no tiene margen para vender a pérdidas, ya que no puede compensar con ventas de exclusivos o servicios de suscripción.