Tecno

Steam Machine costará más de 1.000 dólares: ¿es más potente que una PS5?

La consola de Valve ofrece una experiencia de 1080p y 60 fps en varios juegos, aunque alcanza el 4K en algunos casos

Guardar
Google icon
Una Steam Machine cúbica, de colores oscuro y plata, sobre un escritorio con luz frontal y puertos USB. Un ratón negro y una mano desenfocada están al fondo
La Steam Machine abrió un debate sobre su potencia frente a PS5 y Xbox Series X tras la confirmación de su precio. (Valve)

Tras la confirmación del precio de la Steam Machine aparece un nuevo debate: qué tan potente es la consola de Valve frente a los dispositivos actuales, como PS5 y Xbox Series X.

Los primeros análisis técnicos, sumados a la política de reservas y la crisis de componentes, ofrecen un panorama complejo para quienes evalúan si vale la pena apostar por esta nueva mini PC de sobremesa.

PUBLICIDAD

Cómo es el diseño técnico de la Steam Machine

La Steam Machine se presenta como un PC compacto, equipado con SteamOS y basado en arquitectura Linux. El procesador es un chip AMD personalizado con arquitectura Zen 4, seis núcleos y doce hilos, capaz de alcanzar hasta 4,8 GHz. Este rendimiento es suficiente para sesiones de juego a resoluciones medias y altas.

En el apartado gráfico, la máquina integra una GPU basada en RDNA 3 con 28 unidades de cómputo y 8 GB de VRAM, características cercanas a una Radeon RX 7600, considerada de gama media en 2023. Estos componentes se acompañan de 16 GB de RAM DDR5.

PUBLICIDAD

Vista frontal de una Steam Machine, un dispositivo rectangular negro con un panel rojo, sobre un estante de madera. Se aprecian puertos USB y un botón de encendido
La Steam Machine integra una GPU RDNA 3 con 28 unidades de cómputo, 8 GB de VRAM y 16 GB de RAM DDR5. (Valve)

Aunque el diseño y la eficiencia de la Steam Machine son destacados entre los analistas, la elección de hardware no representa lo último en tecnología.

Así es la comparación de rendimiento frente a PS5 y Xbox Series X

Los primeros análisis técnicos realizados por medios como LTT Labs y Digital Foundry coinciden en que la Steam Machine queda por debajo de la PS5 y la Xbox Series X en potencia gráfica.

En términos prácticos, la experiencia de juego a 1080p es sólida, alcanzando los 60 fps en títulos como Cyberpunk 2077 o Shadow of the Tomb Raider, aunque no siempre con los gráficos al máximo. Para juegos más exigentes, es imprescindible reducir la calidad visual para mantener fluidez.

El salto a 4K es mucho más limitado. Si bien Valve promociona la Steam Machine como capaz de alcanzar 4K y 60 fps, esto solo se logra gracias al uso de tecnologías de escalado como FSR y bajando los ajustes gráficos al mínimo. En la mayoría de los casos, solo los títulos menos exigentes pueden cumplir esa promesa de forma estable.

Existen dudas sobre si la nueva Steam Machine cuenta con las mismas prestaciones que dispositivos gamer de altas gamas, sin revisar el precio de cada producto. (Fotocomposición Infobae)
La PS5 supera a la Steam Machine en comparativas de rendimiento, y la PS5 Pro amplía aún más la diferencia en cuadros por segundo. (Fotocomposición Infobae)

En comparativas directas, la PS5 logra rendimientos superiores en la mayoría de títulos y situaciones. Por ejemplo, en God of War Ragnarok, la consola de Sony se mueve entre 69 y 86 fps a 1440p, mientras que la Steam Machine oscila entre 61 y 81 fps, promediando cerca de 70 fps.

La PS5 Pro eleva aún más el techo, alcanzando entre 100 y 120 fps en escenarios similares, lo que refuerza la distancia frente a la máquina de Valve.

Cuánto costará la Steam Machine

El precio oficial de la Steam Machine parte de $1.049 dólares para la versión de 512 GB, sin incluir el Steam Controller, que eleva el costo a $1.128 dólares si se adquiere en paquete. La versión de 2 TB asciende a $1.349 dólares, o $1.428 dólares con mando incluido. Estos valores superan ampliamente el costo de la PS5 y la Xbox Series X, que se mantienen por debajo de los $600 dólares en el mercado internacional.

Steam Machine (Captura de tráiler oficial)
El precio de la Steam Machine parte de 1.049 dólares y supera a PS5 y Xbox Series X por el aumento de componentes como la memoria RAM. (Captura de tráiler oficial)

Este alto costo se justifica, en parte, por el encarecimiento de componentes como la memoria RAM, fenómeno que afectó tanto el precio como la disponibilidad del producto.

Valve ha reconocido que la Steam Machine fue concebida para competir en torno a los $750 dólares, pero la inflación de componentes disparó el precio final más de un 30 %. Además, la compañía aclara que, a diferencia de Sony y Microsoft, no tiene margen para vender a pérdidas, ya que no puede compensar con ventas de exclusivos o servicios de suscripción.

Temas Relacionados

Steam MachinePS5Xbox Series XValveConsolasvideojuegosSteamTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Epic Games Store y Steam regalan 4 juegos para PC: así puedes sumarlos gratis hoy

La oferta incluye propuestas de disparos rítmicos, rol narrativo, supervivencia y mazmorras, con reclamo simple desde la web o la app

Epic Games Store y Steam regalan 4 juegos para PC: así puedes sumarlos gratis hoy

La Steam Machine ya es una realidad: esto costará la consola de Valve y no será barata

La nueva generación de Steam Machine debutará el 30 de junio con hardware basado en AMD y SteamOS 3

La Steam Machine ya es una realidad: esto costará la consola de Valve y no será barata

Cómo lucirían Las Guerreras K-pop si fueran personajes de Death Note, según la IA

Es posible ambientar a las protagonistas de la película de Netflix en el universo gótico del anime. Solo es necesario un prompt claro y usar Gemini

Cómo lucirían Las Guerreras K-pop si fueran personajes de Death Note, según la IA

El Top 10 de Forbes 2026: los creadores digitales que rompieron el techo de los mil millones

Por primera vez, los diez referentes más influyentes del mundo digital, según Forbes, superan juntos el umbral de los mil millones de dólares en ingresos anuales y consolidan el dominio de la economía de plataformas y audiencias globales

El Top 10 de Forbes 2026: los creadores digitales que rompieron el techo de los mil millones

Chrome cambia para siempre: Google integra un acceso directo a su Modo IA en el navegador

El nuevo botón abrirá un panel lateral con respuestas generadas por IA sobre el contenido de la web

Chrome cambia para siempre: Google integra un acceso directo a su Modo IA en el navegador

DEPORTES

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

¿Uruguay, España, Cabo Verde o Arabia Saudita? Cuál será el rival de Argentina en 16avos del Mundial según las probabilidades

“Probablemente nos ganen y sean campeones”: la inesperada declaración de Haaland sobre el duelo con Francia que recorre el mundo

“Enzo Fernández es el elegido”: La decisión que tomó el Real Madrid en pleno Mundial tras la llegada de Mourinho

TELESHOW

El rotundo cambio de look de Valentina Zenere que desató una ola de comentarios: “¿Otra vez?”

El rotundo cambio de look de Valentina Zenere que desató una ola de comentarios: “¿Otra vez?”

El contundente mensaje del padre de Titi tras su eliminación de Gran Hermano: “El amor no se compra, se gana”

Primera salida pública: Adabel Guerrero blanqueó su romance con su nueva pareja

La particular visita de Joaquín Furriel al Valle de la Luna: paisajes imponentes y el partido de la Selección

Andrea Frigerio contó cuál fue su debut en televisión: “Una publicidad con las Trillizas de Oro”

INFOBAE AMÉRICA

Manuscrito inédito de Mozart: Francia presentó siete obras nunca antes escuchadas

Manuscrito inédito de Mozart: Francia presentó siete obras nunca antes escuchadas

Ovidio vuelve a Roma: la Galería Borghese reabre sus salas al poeta que inspiró su propio palacio

Retiran más de 11.000 botellas de un medicamento antihipertensivo por fallas de calidad

Los cubanos superaron a los venezolanos en pedidos de refugio en Brasil por primera vez

El régimen de Irán y el sultanato de Omán formaron un grupo de trabajo que pretende arancelar la gestión del estrecho de Ormuz