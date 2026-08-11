Cambia la monetización en YouTube: necesitarás el doble de horas de visualización para ganar más de 100 dólares

YouTube elevará desde el 1 de febrero de 2027 los requisitos de monetización para ingresar al YouTube Partner Program. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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YouTube va a implementar un cambio importante en las reglas de acceso a la monetización, endureciendo los requisitos al duplicar el umbral de horas de visualización para quienes aspiran a generar ingresos con su contenido.

A partir del 1 de febrero de 2027, los creadores deberán enfrentarse a umbrales más altos si quieren comenzar a ganar dinero a través del YouTube Partner Program (YPP).

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Cambios principales en los requisitos de monetización

Desde 2018, los requisitos para monetizar en YouTube se mantuvieron prácticamente iguales. La nueva política supone el mayor endurecimiento en ocho años. Los creadores que deseen acceder al Programa de Socios de YouTube deberán cumplir con los siguientes requisitos:

8.000 horas de reproducción válidas en los últimos 365 días, duplicando las 4.000 horas exigidas anteriormente.

20 millones de visualizaciones válidas de Shorts en los últimos 90 días, cuando hasta ahora se requerían 10 millones.

1.000 suscriptores como mínimo, cifra que no se modifica.

YouTube mantendrá el requisito de 1.000 suscriptores para acceder a la monetización del canal. (REUTERS/Dado Ruvic)

Estos requisitos afectan solo a los nuevos aspirantes al programa. Aquellos canales que ya lo integran no perderán su acceso ni sus ingresos, aunque será obligatorio aceptar los nuevos términos antes del 31 de enero de 2027 para continuar percibiendo los beneficios.

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Si el creador no acepta los cambios, no será expulsado del programa, pero dejará de generar ingresos por las funciones incluidas en la modificación.

Cómo funciona la monetización en YouTube

La estructura de pagos de YouTube no está basada directamente en las horas de visualización, sino en las vistas monetizadas. Esto significa que los ingresos llegan cada vez que un espectador ve un anuncio en un video.

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Las 8.000 horas de visualización anuales, aunque representan solo el umbral de ingreso al programa, son una referencia clave para medir la tracción de un canal y su potencial de ganancias.

YouTube paga por vistas monetizadas con anuncios y no de forma directa por las horas de visualización del canal. (MONIKA SKOLIMOWSKA/DPA-ZENTRALBI)

Para calcular cuánto dinero puede representar ese umbral, conviene traducir las horas de reproducción en número de vistas y, luego, en ingresos. Si un canal logra que su audiencia vea los videos durante un promedio de cinco minutos por reproducción, las 8.000 horas equivalen a unas 96.000 visualizaciones al año.

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Si el tiempo promedio baja a tres minutos, serían cerca de 160.000 vistas. Tomando un punto medio de 100.000 visualizaciones anuales, se puede estimar el posible ingreso.

El monto recibido por cada mil reproducciones (RPM) varía considerablemente según el nicho, el país de la audiencia y la duración de los videos. En canales en español situados en Latinoamérica y España, el RPM promedio oscila entre $1 y $5 USD. Por lo tanto, con 100.000 vistas anuales, la ganancia se ubica entre $100 y $500 USD al año para un creador que recién alcanza el umbral de entrada.

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Además del cambio en los requisitos de acceso, YouTube apuesta por reforzar su sistema de suscripciones. A partir de febrero de 2027, el servicio Premium Lite se expandirá a todos los países donde ya existe la versión estándar. Esta modalidad, más accesible, busca aumentar el flujo de ingresos y diversificar las fuentes de financiamiento para los creadores.

El 60% de los ingresos netos generados por Premium Lite se distribuirá entre los creadores, el doble del 30% asignado en el plan Premium convencional. Este ajuste podría mejorar la remuneración de los canales con grandes volúmenes de audiencia, especialmente en mercados donde la penetración de las suscripciones es alta.

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El RPM en canales de YouTube en español de Latinoamérica y España oscila entre 1 y 5 dólares, por lo que 100.000 visualizaciones anuales pueden generar entre 100 y 500 dólares. (REUTERS/Dado Ruvic)

Cuánto dinero se gana por 8.000 horas de visualización en YouTube

Para muchos aspirantes, la pregunta clave es cuánto puede ganar un canal que recién cruza el umbral de las 8.000 horas de visualización, las ganancias pueden ser de entre 100 y 300 dólares al año, el doble de lo que se obtiene con la normativa vigente de 4.000 horas con ganancias de entre 50 y 150 dólares anuales.

Sin embargo, esa cifra es solo el umbral base que se necesita para empezar a monetizar y las distintas variables son las que marcan el rango de ganancias.

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Por ejemplo, con una retención promedio de cinco minutos por video, esto suele traducirse en alrededor de 100.000 visualizaciones anuales. Si el canal logra un RPM de $1 USD, la ganancia rondará los $100 USD al año. Si el RPM es de $3 USD, podría alcanzar los $300 USD anuales. En algunos nichos específicos, con mejores tasas de anuncios, la cifra puede llegar a $500 USD o más.