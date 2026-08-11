Meta lanza su nueva IA para ordenadores: trabaja de forma automática, sin conexión y en tu propio equipo

Gracias a su tamaño y arquitectura, Muse Glimmer facilita flujos de trabajo continuos. REUTERS/Dado Ruvic

Guardar

Meta ha presentado Muse Glimmer, un nuevo modelo capaz de ejecutar tareas complejas de forma autónoma directamente en ordenadores personales, sin depender de la nube ni de una conexión a internet. Con 30.000 millones de parámetros, esta tecnología puede funcionar en una sola GPU de consumo, lo que permite a usuarios y empresas gestionar flujos de trabajo avanzados de IA en cualquier lugar.

Qué es Muse Glimmer y cómo permite operar IA localmente sin conexión a internet

Muse Glimmer representa la primera publicación de Meta Superintelligence Labs con pesos abiertos bajo licencia Apache 2.0. Su principal característica es la posibilidad de operar totalmente de manera local, lo que significa que no requiere servidores remotos ni acceso continuo a internet para desempeñar sus funciones.

PUBLICIDAD

La IA está optimizada para agentes locales que permanecen activos todo el tiempo, gestionando tareas como organización de agendas, redacción de mensajes, archivo de documentos y aprendizaje personalizado del modo de trabajo del usuario.

Muse Glimmer es un modelo de inteligencia artificial de pesos abiertos (open-weights) desarrollado por Meta. Europa Press

El modelo ha sido diseñado para resolver tareas que requieren varios pasos de razonamiento, selección precisa de herramientas, manejo de información multimodal, recuperación ante fallos y seguimiento de instrucciones detalladas.

PUBLICIDAD

Gracias a su tamaño y arquitectura, Muse Glimmer facilita flujos de trabajo continuos, adaptándose a las necesidades del usuario sin demoras ni interrupciones derivadas de la latencia de red.

Muse Glimmer: detalles técnicos y ventajas para usuarios

El diseño de Muse Glimmer se basa en la eficiencia: sus 30.000 millones de parámetros lo hacen suficientemente compacto como para ejecutarse en un ordenador convencional equipado con una única GPU de consumo.

PUBLICIDAD

Muse Glimmer es una inteligencia artificial de Meta que opera localmente en computadoras, sin requerir conexión continua a internet. (research.meta.ai)

Meta ha logrado reducir la huella del modelo mediante técnicas de cuantización, comprimiendo los pesos a una precisión de 4 bits y disminuyendo el tamaño final a menos de 20 GB. Este avance permite que la IA sea accesible para usuarios individuales, pequeñas empresas y desarrolladores sin necesidad de infraestructura especializada.

El modelo está preparado para casos de uso que van desde agentes locales y llamadas a funciones hasta codificación y evaluación de otros modelos de lenguaje de gran tamaño. Muse Glimmer puede actuar como juez en procesos de evaluación LLM y realizar tareas de ejecución prolongada, manteniendo un seguimiento contextual extenso y recuperándose de posibles errores de ejecución.

PUBLICIDAD

Entrenamiento, destilación y capacidades multilingües de Muse Glimmer

Meta ha empleado una estrategia de entrenamiento que equilibra la capacidad del modelo con las limitaciones de memoria y procesamiento del hardware doméstico. Para ello, se utilizó una “novedosa receta de destilación” en la que el razonamiento de un modelo maestro más grande se transfiere a Muse Glimmer, además de optimizaciones de inferencia orientadas a reducir la latencia en la respuesta.

En los benchmarks presentados, Muse Glimmer supera a modelos en tareas relacionadas con agentes generales, codificación y razonamiento. (research.meta.ai)

El entrenamiento incluyó resultados de Muse Spark y una combinación de destilación basada en políticas y aprendizaje por refuerzo. De esta manera, Muse Glimmer adquiere habilidades en ámbitos como el razonamiento general, la codificación y la gestión de agentes.

PUBLICIDAD

La inteligencia artificial de Meta también es capaz de trabajar en más de 100 idiomas, lo que amplía su utilidad en contextos internacionales y la hace adecuada para usuarios de diferentes regiones y lenguas.

Comparativa de rendimiento con otros modelos de IA

Meta ha evaluado el rendimiento de Muse Glimmer frente a modelos reconocidos del sector, como Gemma4-31B de Google y Qwen3.6-27B de Alibaba.

En los benchmarks presentados, Muse Glimmer supera a estos modelos en tareas relacionadas con agentes generales, codificación y razonamiento, demostrando así que un modelo de tamaño medio, si está correctamente entrenado y optimizado, puede ofrecer resultados de alto nivel en tareas específicas.

PUBLICIDAD

Meta ha empleado una estrategia de entrenamiento que equilibra la capacidad del modelo con las limitaciones de memoria y procesamiento del hardware doméstico. REUTERS/Francis Mascarenhas

Cómo descargar Muse Glimmer

Muse Glimmer ya se encuentra disponible para descarga a través de la plataforma Hugging Face. En los días siguientes al lanzamiento, será posible ejecutarlo localmente gracias a la colaboración de Meta con Ollama, LM Studio y Unsloth.

Además, el modelo podrá integrarse en diversos frameworks de IA como llama.cpp, ExecuTorch y MLX, facilitando su uso por parte de desarrolladores y empresas que busquen soluciones personalizadas de inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Meta también ha anunciado que próximamente se abrirán los pesos de Muse Spark 1.2, uno de sus modelos fundacionales más avanzados, lo que sugiere una estrategia de apertura progresiva de sus tecnologías para la comunidad científica y de desarrolladores.