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Lluvia de estrellas perseidas: las mejores aplicaciones para ubicar meteoros en el cielo

Los observadores pueden planificar la visualización del fenómeno astronómico ajustando la fecha y hora en las apps recomendadas

ENERGÍA OSCURA
La tecnología facilita que tanto aficionados como expertos aprovechen al máximo la llegada anual de las perseidas. (NOIRLab de NSF vía AP)
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La lluvia de estrellas perseidas, uno de los eventos astronómicos más esperados cada año, tendrá su período de máxima actividad durante la noche del 12 al 13 de agosto, lo que permitirá observar cientos de meteoros en cielos despejados y oscuros.

Sin embargo, los observadores menos experimentados podrían sentirse desorientados ante tantas luces en el firmamento. Por ello, existen aplicaciones móviles que permiten ubicar el sector del cielo de donde provienen las estrellas fugaces (en este caso, la constelación de Perseo), así como múltiples detalles que las personas suelen pasar desapercibidos en una noche estrellada.

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Star Walk 2: actualizaciones periódicas

Star Walk 2 está disponible para dispositivos Android y iOS. Esta aplicación funciona como un atlas estelar interactivo que permite localizar estrellas, planetas y constelaciones en tiempo real. Además de integrar un calendario astronómico con eventos destacados como la lluvia de las perseidas, Star Walk 2 informa sobre la ubicación de la Estación Espacial Internacional (ISS), entre otros elementos de interés.

Star Walk 2
Star Walk 2 permite ubicar la constelación de Perseo, punto de origen de la lluvia de estrellas perseidas. (Google Play)

Esta herramienta resulta especialmente útil para quienes desean identificar la trayectoria de los meteoros y otros fenómenos del espacio. Star Walk 2 se presenta en idioma español y su uso resulta intuitivo. El modelo freemium implica la presencia de anuncios y algunas funciones exclusivas para usuarios de pago.

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“Star Walk 2 es una de las mejores opciones para quienes buscan ver las estrellas y las constelaciones en tiempo real, ya que es muy cómoda de usar y funciona realmente bien”, describe en su reseña.

SkyView: mapas celestes en realidad aumentada

Otra de las aplicaciones destacadas es SkyView, también disponible para Android y iOS. Esta plataforma se caracteriza por ofrecer un mapa de realidad aumentada que facilita la observación de estrellas y constelaciones tanto de día como de noche. SkyView permite seleccionar una fecha y hora específicas para visualizar la posición de los astros en cualquier momento, lo que resulta útil para planificar la observación de fenómenos como las perseidas.

SkyView
SkyView utiliza realidad aumentada para mostrar la posición exacta de los meteoros en cualquier momento. (Google Play)

SkyView ofrece una interfaz sencilla y opciones avanzadas sin costo, aunque solo está disponible en inglés. La facilidad de uso se convierte en uno de sus principales atributos, ya que prescinde de menús complejos y brinda acceso directo a la información relevante.

“SkyView cuenta con un mapa de realidad aumentada para observar la posición de las estrellas y las constelaciones tanto de día como de noche, algo muy útil para ubicarnos”, detalla el informe.

Star Tracker: utilidad sin conexión a internet

Star Tracker representa una alternativa para quienes requieren una aplicación funcional en zonas sin cobertura de datos o WiFi. Esta herramienta, compatible con Android y iOS, utiliza el sistema de posicionamiento GPS para identificar la ubicación de las estrellas y constelaciones en tiempo real.

Star Tracker
Star Tracker funciona sin conexión, facilitando la observación en zonas rurales o alejadas de ciudades. (Google Play)

La aplicación destaca por su simplicidad y la posibilidad de operar con una tasa de refresco de 60 fotogramas por segundo, una característica que puede resultar atractiva para usuarios que buscan una visualización fluida. La versión gratuita cumple con las funciones básicas, aunque la de pago elimina anuncios, amplía el catálogo de objetos celestes y añade utilidades como la brújula.

“Star Tracker es perfecta para quienes buscan algo sencillo y fácil de usar, y sin necesidad de estar conectado a Internet”, subraya en su análisis.

Night Sky: recomendaciones de zonas óptimas

Por último, Night Sky se encuentra disponible exclusivamente para dispositivos de Apple. Esta aplicación figura entre las más descargadas en la categoría de mapas estelares, en parte por su interfaz intuitiva y por las recomendaciones que proporciona para encontrar lugares con baja contaminación lumínica.

Night Sky
Night Sky recomienda lugares con poca contaminación lumínica para mejorar la experiencia de quienes buscan ver las perseidas. (Apple)

Además del mapa en tiempo real y la realidad aumentada, Night Sky incorpora listados de sitios ideales para observar auroras boreales y lluvias de meteoros. Incluye también un trivia interactivo sobre constelaciones, satélites y estrellas, que estimula el aprendizaje mientras se disfruta la observación astronómica.

Night Sky facilita la localización de las mejores zonas para observar el firmamento: “Night Sky ofrece una lista de las zonas con menos contaminación lumínica para observar las estrellas de la mejor forma posible”.

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