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Terremoto en Colombia: cómo compartir mi ubicación con amigos y familiares desde iPhone y Android

En Google Maps, puedes compatir tu locación exacta, sin importar el sistema operativo o fabricante del celular de tu contacto de emergencia

Tras el terremoto de Colombia, es importante siempre mantener la ubicación activada. REUTERS/Luisa González
Tras el terremoto de Colombia, es importante siempre mantener la ubicación activada. REUTERS/Luisa González
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Luego del terremoto de 7,4 en Colombia, es clave tener presentes medidas de protección y seguridad desde tu celular, ya sea Android o iPhone. Una de ellas es compartir tu ubicación con un amigo, un familiar o tu contacto de emergencia.

Además de ser útil para coordinar ayuda o avisar que estás bien, conviene limitar esta función a un grupo reducido de personas de confianza para evitar problemas de privacidad.

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Cómo compartir tu ubicación en Android

Una forma simple es hacerlo desde Google Maps, con tu cuenta de Google.

  1. Abre Google Maps en tu celular.
  2. Toca tu icono o foto de perfil (arriba a la derecha).
  3. Si hace falta, inicia sesión con tu cuenta de Google.
  4. Entra en Compartir ubicación.
  5. Toca de nuevo Compartir ubicación.
  6. Elige durante cuánto tiempo vas a compartirla: puedes seleccionar hasta desactivar esta opción o definir un período (por ejemplo, durante 1 hora).
  7. Selecciona el contacto con el que quieres compartirla. En algunos casos, la otra persona recibirá el aviso en Google Maps; en otros, tendrás que enviar un enlace por correo electrónico.
  8. Toca Compartir para confirmar.
En Google Maps, puedes compartir ubicación entre usuarios Android y de iPhone. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
En Google Maps, puedes compartir ubicación entre usuarios Android y de iPhone. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La primera vez que uses esta función, es posible que la app te pida permisos de ubicación y notificaciones para que todo funcione correctamente.

Para detenerla, vuelve a Compartir ubicación en Google Maps y toca Detener. Cabe señalar que esta función es hábil tanto en Android como en iPhone.

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Cómo compartir tu ubicación en iPhone

En iPhone, puedes compartir tu ubicación de dos maneras con un contacto específico desde la app Buscar.

  1. Abre la app Encontrar (viene instalada por defecto).
  2. Entra en la pestaña Personas.
  3. Toca Empezar a compartir mi ubicación.
  4. Busca y elige el contacto.
  5. Elige el tiempo: una hora, todo el día o compartir indefinidamente.
  6. Toca Enviar.
Captura de pantalla de teléfono móvil. Mapa de ciudad. Menú con opciones de compartir ubicación, AirTag, MagSafe. Lista de contactos con distancias
Una interfaz de aplicación móvil muestra las opciones para compartir la ubicación, agregar artículos de seguimiento y la distancia a contactos. (Apple)

El contacto tendrá que aceptar la invitación para poder ver tu ubicación. Si quieres dejar de compartirla, abre Buscar, toca el contacto y selecciona Dejar de compartir mi ubicación.

Cómo compartir mi ubicación en WhatsApp

Además de compartir la ubicación por Google Maps y la app Buscar en iPhone, permite hacerlo con límites de tiempo:

  1. Abre la aplicación móvil de WhatsApp.
  2. Busca el contacto o grupo de tu interés.
  3. Pulsa el ícono + en iPhone o de un clip en Android. Luego ve a Ubicación.
  4. Seleccionar entre Enviar mi ubicación actual o tiempo real.
  5. Si optar por tiempo real, puedes escoger entre 15 minutos, una u ocho horas.

Este proceso es similar en Instagram.

Los usuarios pueden seleccionar por cuánto tiempo compartir su ubicación con su pareja. (WhatsApp)
Los usuarios pueden seleccionar por cuánto tiempo compartir su ubicación con su pareja. (WhatsApp)

Cómo activar las alertas de sismos en Android

Además de las funciones relacionadas con la ubicación, en Android puedes activar las alertas de sismos.

Para hacerlo, dirígete al apartado ‘Configuración‘ o ‘Ajustes‘ del teléfono. Luego, busca la sección ‘Seguridad y emergencia‘, toca ‘Alertas de sismos‘ y enciende el interruptor para activar la función.

“Aunque la ruta de activación puede variar entre distintos fabricantes de teléfonos, siempre puedes preguntarle a Gemini compartiendo el modelo de tu teléfono cómo referencia”; aconseja Google

Ten presente, además, que las alertas se dividen en dos tipos:

  • Alerta de atención.

Está diseñada para avisarte sobre temblores leves y brindarte más información cuando presiones la notificación.

Solo se envía a los usuarios que experimentarán temblores de MMI 3 y 4 durante un terremoto de magnitud 4.5 o superior. Respeta la configuración de volumen, No interrumpir y notificaciones del dispositivo.

Infografía con tres paneles que muestran teléfonos móviles y manos tocando pantallas para activar el sistema de alertas de sismos de Android
Dado caso que no encuentres este ajuste, puede consultar en Gemini el paso a paso según el fabricante de tu celular. (X: GoogleColombia)
  • Alerta de acción.

Está diseñada para captar tu atención antes de que experimentes un temblor de moderado a fuerte, para que puedas tomar medidas para protegerte.

Solo se envía a los usuarios que experimentarán un temblor de MMI 5 o superior durante un terremoto de magnitud 4.5 o superior.

Ignorará la configuración de No molestar, encenderá tu pantalla y reproducirá un sonido fuerte.

Si presionas cualquiera de las alertas, se mostrará información de seguridad sobre sismos, con pasos sencillos que puedes seguir para mantenerte a salvo después de un terremoto.

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