Detuvieron a cuatro hombres por caza ilegal en Córdoba: les encontraron armas, animales silvestres y perros

En Quilino, la Patrulla Rural allanó la vivienda de un hombre de 43 años y secuestró escopetas, cartuchos, tramperos, una jaula y un Volkswagen Gol

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Operativos de caza furtiva en tres localidades del interior de Córdoba dejaron como saldo la detención de varios hombres y el secuestro de armas, animales silvestres, perros de caza y un vehículo. Los procedimientos se realizaron en las últimas horas en las localidades de Monte Maíz, Bell Ville y Quilino, y estuvieron a cargo de personal de la Dirección de Patrulla Rural de la Policía de Córdoba.

El operativo más grande tuvo lugar en Quilino, donde los efectivos allanaron el domicilio de un hombre de 43 años. Del lugar se secuestraron dos escopetas calibre 16, cartuchos, un teléfono celular, ocho tramperos y una jaula. Entre los elementos del decomiso figuran más de 10 quirquinchos faenados y 12 aves silvestres, entre ellas reinas moras, cardenales y jilgueros. También fue incautado un Volkswagen Gol.

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En la zona rural de Monte Maíz, los agentes detuvieron a otro individuo de 36 años al que le secuestraron cinco perros y una pieza de liebre europea. El hallazgo apuntó directamente a la práctica de caza ilegal en territorio provincial.

En la zona rural de Monte Maíz, los agentes detuvieron a un hombre de 36 años y le secuestraron cinco perros y una pieza de liebre europea

Con un perfil similar, el sector sureste de Bell Ville fue escenario de otro control: dos hombres, de 18 y 33 años, fueron interceptados mientras efectuaban actividades de caza con perros galgos. Los cinco animales que los acompañaban también quedaron bajo secuestro.

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Todos los involucrados en los tres procedimientos, junto con la totalidad de los elementos decomisados, quedaron a disposición de la Justicia.

En Bell Ville, la Policía interceptó a dos hombres de 18 y 33 años que realizaban caza ilegal con perros galgos

Dos meses atrás, a principios de junio, en Córdoba detuvieron a quince personas por caza luego de procedimientos similares en el interior de la provincia.

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Además de las personas detenidas, 33 perros de raza galgo fueron rescatados en el marco de cuatro operativos simultáneos. Entre los aprehendidos figuró un menor de edad. A su vez, los agentes secuestraron tres camionetas y un arma blanca.

La Dirección General de Patrulla Rural intervino tanto a raíz de una denuncia ciudadana como en el contexto de controles preventivos orientados a desarticular actividades de caza ilegal en zonas rurales.

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Las acciones se ejecutaron durante las últimas horas en los departamentos Tercero Arriba, Río Cuarto, Unión y Presidente Roque Sáenz Peña, cuatro áreas rurales de la provincia mediterránea donde los efectivos identificaron presuntas violaciones a la normativa vigente en materia de caza. El trabajo coordinado entre las distintas unidades permitió actuar de forma simultánea en territorios distantes entre sí, lo que dificultó cualquier posibilidad de alerta entre los grupos involucrados.

El balance global de los procedimientos arrojó el resguardo de 33 galgos y el secuestro de tres vehículos.

Dos meses antes, otros operativos de caza ilegal en el interior de Córdoba terminaron con 15 detenidos, 33 galgos rescatados y tres vehículos secuestrados

El primer procedimiento tuvo lugar en una zona rural de Hernando, adonde los agentes de la Patrulla Rural se movilizaron tras recibir una denuncia que alertaba sobre la presencia de personas con actividad de caza sin habilitación. En el lugar aprehendieron a tres hombres adultos y pusieron bajo resguardo a once perros galgos.

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En un establecimiento rural de la ciudad de Río Cuarto, los efectivos detuvieron a cinco hombres mayores de edad durante un operativo en el que se secuestró una camioneta marca Dodge. También se resguardaron ocho galgos que habrían sido empleados con fines cinegéticos.

Un tercer procedimiento se llevó a cabo en San Marcos Sud, en el departamento Unión, donde resultaron aprehendidos dos hombres adultos. Del lugar se secuestró una camioneta Ford Ranger y se protegió a cinco perros de esa raza.

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El cuarto operativo fue el de mayor envergadura del conjunto. Se desarrolló en una zona rural de la comuna de Riobamba, en el departamento Presidente Roque Sáenz Peña, donde los agentes interceptaron una camioneta Chevrolet S10 a bordo de la cual se desplazaban cinco personas, una de ellas menor de edad. El procedimiento derivó en el resguardo de nueve galgos, el secuestro del vehículo y la incautación de un arma blanca. La totalidad de las actuaciones quedó a disposición de la autoridad interviniente.