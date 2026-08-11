Aprende a solucionar estos cuatro motivos por los que tu celular funciona lento

El celular Android puede funcionar lento por falta de espacio, aplicaciones en segundo plano, exceso de widgets y animaciones del sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Si un celular Android empieza a funcionar lento sin razón aparente hay cuatro motivos que puden ser la razón por la que se esté presentando el problema. Desde aplicaciones que tardan en abrir hasta animaciones trabadas o demoras al cambiar entre tareas.

Todas esta situaciones tienen una solución sencilla, por lo que es posible recuperar el rendimiento del teléfono sin tener que acudir ante un experto o descargar aplicaciones para optimizar su funcionamiento.

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Cuatro problemas que ponen lento el celular

Almacenamiento casi lleno

Una de las causas más frecuentes del bajo rendimiento en Android es contar con poco espacio libre en la memoria interna. Aunque a simple vista la memoria parece un simple contenedor de archivos, en realidad es un componente activo que requiere bloques libres para funcionar correctamente.

Cuando la memoria está próxima a llenarse, el controlador del chip tiene menos margen para reorganizar datos, lo que complica cada operación de escritura.

Liberar espacio en el celular Android al borrar aplicaciones, descargas y archivos de WhatsApp, Spotify o Netflix ayuda a recuperar velocidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

El sistema necesita un porcentaje de espacio libre para manejar archivos temporales, cachés y la operación de las aplicaciones en segundo plano.

La recomendación principal es liberar espacio eliminando aplicaciones que no se utilizan, borrando archivos descargados innecesarios y vaciando carpetas de descargas de apps como WhatsApp, Spotify o Netflix.

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También es útil trasladar fotos y videos a la nube, una computadora o un disco externo. Para mantener el rendimiento, se aconseja conservar al menos un 20% del almacenamiento libre, especialmente en dispositivos de gama media o baja.

Aplicaciones en segundo plano

Android está diseñado para optimizar el uso de la memoria RAM, permitiendo que las aplicaciones permanezcan abiertas en segundo plano para facilitar la multitarea. Sin embargo, cada una de estas apps puede requerir recursos adicionales del procesador, el almacenamiento y la conexión de datos, sobre todo al sincronizar información, enviar notificaciones o actualizarse automáticamente.

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Las aplicaciones en segundo plano consumen RAM, procesador y datos, y pueden causar lentitud en Android durante la multitarea.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En dispositivos con poca RAM o procesadores modestos, la competencia de recursos entre aplicaciones puede generar lentitud perceptible en el uso diario. Para identificar apps problemáticas, se puede revisar el consumo de batería por aplicación desde el menú de ajustes.

La solución pasa por desinstalar o desactivar aplicaciones que no se usan. Incluso las preinstaladas pueden desactivarse si no son de utilidad. Para las apps necesarias, se puede restringir su actividad en segundo plano desde los ajustes, aunque esto puede afectar la sincronización.

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Optar por versiones “Lite” de aplicaciones populares, como Facebook o Instagram, ayuda a reducir el consumo de recursos y agiliza el sistema.

Exceso de widgets y fondos animados en la pantalla principal

La personalización es una característica distintiva de Android, pero un exceso de widgets, especialmente los animados o que muestran información en tiempo real, puede ralentizar el dispositivo. Cada widget que actualiza datos constantemente, como el clima, monitores del sistema o paneles inteligentes, requiere recursos para mantenerse operativo aunque el usuario no interactúe con él de inmediato.

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El exceso de widgets y los fondos animados en la pantalla principal puede ralentizar el celular al exigir memoria y procesador de forma constante. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si la pantalla de inicio está saturada de este tipo de elementos, el sistema necesita dedicar parte de la memoria y el procesador a mantenerlos funcionando, lo que puede traducirse en demoras al regresar al inicio o al cambiar de aplicación. Los fondos de pantalla animados también añaden carga al sistema y pueden afectar la fluidez general, sobre todo en teléfonos menos potentes.

La recomendación es revisar los widgets instalados y eliminar aquellos que no sean estrictamente necesarios o que demanden actualizaciones constantes. Igualmente, cambiar los fondos animados por imágenes estáticas puede mejorar la velocidad percibida en la navegación y el cambio entre aplicaciones.

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Animaciones del sistema

Aunque las soluciones anteriores mejoran el rendimiento real, la percepción de lentitud puede persistir debido a las animaciones predeterminadas del sistema. Android utiliza animaciones para suavizar las transiciones entre menús y aplicaciones, pero si estas duran demasiado, el teléfono puede parecer más lento de lo que realmente es.

Ajustar las animaciones del sistema a 0,5x y activar la alta tasa de refresco mejora la percepción de fluidez en un teléfono Android.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe una opción dentro del menú de desarrollador que permite acelerar o reducir la duración de estas animaciones. Para activarla, se debe ingresar a los ajustes del teléfono, tocar varias veces sobre el número de compilación en el apartado “Acerca del teléfono” hasta habilitar las opciones de desarrollador.

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Luego, en el menú correspondiente, se pueden modificar las escalas de animación de ventana, transición y duración de animador, estableciéndolas en 0,5x para que todo suceda más rápido.

Además, si el teléfono cuenta con una pantalla de alta frecuencia de actualización (90 Hz, 120 Hz o más), activar este modo en los ajustes de pantalla contribuye a una sensación de mayor fluidez en el uso diario.

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