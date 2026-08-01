Nombre de usuario en WhatsApp: pasos para crearlo y dejar de compartir el número

La nueva función de WhatsApp permite recibir mensajes sin exponer el número personal. (Europa Press)

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WhatsApp introdujo una función que permite crear un nombre de usuario y recibir mensajes sin exponer el número telefónico personal. Esta actualización constituye una respuesta a las demandas de privacidad de los usuarios y representa un cambio relevante en la dinámica de comunicación dentro de la plataforma.

La novedad apunta a reforzar el control sobre la información personal y a reducir el intercambio innecesario de datos sensibles.

Una solución a la privacidad en la mensajería

Hasta ahora, la interacción en WhatsApp requería compartir el número de teléfono, lo que generaba inquietudes sobre la gestión de la privacidad y la exposición de datos. Con la nueva herramienta, los usuarios pueden optar por reservar un nombre de usuario, que servirá como identificador único para recibir mensajes.

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El nombre de usuario puede reservarse desde la sección de ajustes en la aplicación. (Reuters)

Esta opción facilita el contacto sin necesidad de divulgar el número personal, lo que beneficia especialmente a quienes buscan mayor discreción o gestionan contactos fuera de su círculo de confianza.

La compañía detalló que la función será completamente opcional. Quienes prefieran mantener el método tradicional podrán seguir utilizando su número telefónico como canal principal. El objetivo es ofrecer flexibilidad y aumentar el control de los usuarios sobre su información.

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Proceso para reservar el nombre de usuario

El procedimiento para crear o modificar un nombre de usuario en WhatsApp es sencillo. Los pasos son los siguientes:

Abrir WhatsApp .

Ir a Ajustes .

Entrar en “Cuenta” .

Tocar “Nombre de usuario” .

Crear, modificar o eliminar el identificador según la preferencia.

WhatsApp ofrece un generador automático para quienes no saben qué identificador elegir. (WhatsApp)

La aplicación permite usar letras latinas, números, puntos y guiones bajos, en un formato similar al de otras redes sociales como Instagram o Facebook. Cada nombre de usuario es único y, si ya está en uso, no podrá ser reclamado por otra persona. Para quienes no tengan claro qué identificador elegir, la plataforma dispone de un generador automático que sugiere opciones disponibles.

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Durante el periodo de reserva, los usuarios que gestionan cuentas en Instagram o Facebook pueden reclamar el mismo nombre y así mantener coherencia en su identidad digital. Esta posibilidad resulta útil para creadores de contenido, pequeñas empresas y organizaciones que buscan una presencia uniforme en distintas plataformas.

La principal novedad radica en que, al establecer contacto por primera vez, los mensajes pueden enviarse usando únicamente el nombre de usuario, sin que el número telefónico quede visible para la otra parte. El identificador funciona como una dirección digital, lo que facilita la protección de la privacidad en situaciones en que no resulta necesario compartir el número personal.

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Cada nombre de usuario es único y no puede repetirse en la plataforma. (Reuters)

No existe un directorio público ni sugerencias automáticas de nombres de usuario. Esto implica que, para contactar a alguien por primera vez, es imprescindible conocer el identificador exacto elegido por esa persona. Ningún nombre de usuario estará indexado en la web ni aparecerá en buscadores externos, lo que refuerza el objetivo de privacidad de la función.

Requisitos técnicos y disponibilidad

La reserva de nombres de usuario en WhatsApp ya está disponible a nivel global, con vistas a permitir la elección anticipada antes del lanzamiento oficial de la función, previsto para más adelante en 2026.

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Para acceder a esta opción, es necesario contar con la versión más reciente de la aplicación. Si la función aún no aparece entre las opciones, esto puede deberse a que la actualización no está disponible para todos los usuarios, aunque el despliegue es global y simultáneo.

La función será opcional, permitiendo a quienes prefieran seguir usando su número. (Reuters)

La llegada de los nombres de usuario amplía las posibilidades de gestión de la información personal en la plataforma.

“La privacidad consiste fundamentalmente en darle control a las personas. Siempre les hemos dado control sobre sus mensajes a través del cifrado de extremo a extremo”, dijo Alice Newton-Rex, vicepresidenta de Producto de WhatsApp, sobre la nueva función.

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