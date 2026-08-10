¿Sueles hacer esto con tu teléfono?: 10 malas prácticas que ponen en riesgo tu seguridad

El teléfono móvil se ha convertido en el centro de la vida digital, donde almacenamos datos personales, información financiera y contactos clave. Sin embargo, esta dependencia también abre la puerta a múltiples riesgos de seguridad. Las malas prácticas en el uso cotidiano del dispositivo pueden facilitar la clonación, el robo de datos o el acceso no autorizado a cuentas críticas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), muchas de estas conductas son habituales y pasan inadvertidas, pero pueden tener consecuencias graves para la privacidad y la protección de la información.
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Identificar y corregir estas malas prácticas es clave para evitar fraudes, pérdidas de datos y otras amenazas en el entorno digital. Aplicar medidas técnicas y conductas seguras no solo protege el dispositivo, también contribuye a crear un entorno más confiable para la gestión de la vida personal y profesional.
10 malas prácticas que ponen en riesgo tu seguridad
A continuación, se resumen las diez conductas más frecuentes que, según Incibe, pueden comprometer tu seguridad digital al usar tecnología móvil:
1) No bloquear el dispositivo
No utilizar un PIN, patrón o biometría permite que cualquier persona acceda y utilice información confidencial almacenada en el teléfono.
2) Deshabilitar los mecanismos de seguridad
Desactivar funciones como el bloqueo automático, la autenticación biométrica o la verificación en dos pasos deja el dispositivo expuesto a amenazas externas.
3) No actualizar programas o aplicaciones
Ignorar las actualizaciones facilita que los ciberdelincuentes exploten vulnerabilidades conocidas en el sistema operativo o las apps instaladas.
4) Usar la misma cuenta de usuario
Compartir cuentas o no cerrar sesiones permite que otros lean, modifiquen o eliminen archivos sin autorización.
5) Descargar software de fuentes no confiables
Instalar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales aumenta el riesgo de infección por malware o spyware.
6) No hacer copia de seguridad de los datos
La ausencia de respaldos puede causar la pérdida irreversible de información importante en caso de robo, daño o fallo del teléfono.
7) Dejar las configuraciones por defecto
No personalizar las opciones de privacidad y seguridad deja el dispositivo más expuesto a accesos no deseados y filtraciones de datos.
8) Conceder todos los permisos a apps o webs
Otorgar permisos excesivos permite que aplicaciones o sitios web accedan y controlen el dispositivo sin restricciones.
9) Conexión a cualquier red WiFi
Sumarse a redes WiFi públicas o no seguras facilita la interceptación de comunicaciones y el robo de datos.
10) Navegar en sitios web no seguros
Visitar páginas sin cifrado o advertencias de seguridad aumenta el riesgo de robo, uso malicioso de datos y exposición a fraudes.
Cuáles son los riesgos de un smartphone vulnerable
La clonación de teléfonos es una amenaza real y a menudo invisible para el usuario común. Puede comprometer la seguridad y privacidad en minutos, permitiendo el acceso a mensajes, contactos y cuentas bancarias.
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Detectar a tiempo los signos de clonación, como mensajes o llamadas no reconocidas, rendimiento anómalo, desconexiones frecuentes o la aparición de apps desconocidas, es fundamental para evitar consecuencias graves.
Qué hacer si sospechas que clonaron tu celular
Aplicar un protocolo de verificación técnica puede marcar la diferencia:
- Revisa dispositivos activos en tu cuenta: Accede a (myaccount.google.com/device-activity) y cierra sesión en dispositivos no reconocidos.
- Haz un examen de seguridad: Verifica cambios recientes en métodos de recuperación en (myaccount.google.com/security-checkup).
- Controla aplicaciones de terceros: Consulta y elimina permisos sospechosos en (myaccount.google.com/connections).
- Analiza el dispositivo con Play Protect: Desde Google Play Store, utiliza “Play Protect > Analizar” para detectar software malicioso.
- Cambia la contraseña y activa la verificación en dos pasos: Refuerza la seguridad desde (myaccount.google.com/security).
Adoptar buenas prácticas y revisar periódicamente la configuración de seguridad es fundamental para proteger la información personal y evitar que el teléfono se convierta en un blanco fácil para ataques o fraudes. La prevención es la mejor defensa en un entorno digital cada vez más complejo y exigente.
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