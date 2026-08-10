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¿Sueles hacer esto con tu teléfono?: 10 malas prácticas que ponen en riesgo tu seguridad

No bloquear el móvil, desactivar protecciones y otorgar permisos excesivos son hábitos comunes que abren la puerta a fraudes, spyware y accesos no autorizados

Expertos en seguridad advierten 10 malas prácticas con el celular que facilitan robo de datos y clonación - REUTERS/Violeta Santos Moura
Expertos en seguridad advierten 10 malas prácticas con el celular que facilitan robo de datos y clonación - REUTERS/Violeta Santos Moura
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El teléfono móvil se ha convertido en el centro de la vida digital, donde almacenamos datos personales, información financiera y contactos clave. Sin embargo, esta dependencia también abre la puerta a múltiples riesgos de seguridad. Las malas prácticas en el uso cotidiano del dispositivo pueden facilitar la clonación, el robo de datos o el acceso no autorizado a cuentas críticas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), muchas de estas conductas son habituales y pasan inadvertidas, pero pueden tener consecuencias graves para la privacidad y la protección de la información.

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Identificar y corregir estas malas prácticas es clave para evitar fraudes, pérdidas de datos y otras amenazas en el entorno digital. Aplicar medidas técnicas y conductas seguras no solo protege el dispositivo, también contribuye a crear un entorno más confiable para la gestión de la vida personal y profesional.

No actualizar apps y bajar software fuera de tiendas oficiales, el error que más explotan los atacantes - REUTERS/Manuel Ausloos/Foto de archivo
No actualizar apps y bajar software fuera de tiendas oficiales, el error que más explotan los atacantes - REUTERS/Manuel Ausloos/Foto de archivo

10 malas prácticas que ponen en riesgo tu seguridad

A continuación, se resumen las diez conductas más frecuentes que, según Incibe, pueden comprometer tu seguridad digital al usar tecnología móvil:

1) No bloquear el dispositivo

No utilizar un PIN, patrón o biometría permite que cualquier persona acceda y utilice información confidencial almacenada en el teléfono.

2) Deshabilitar los mecanismos de seguridad

Desactivar funciones como el bloqueo automático, la autenticación biométrica o la verificación en dos pasos deja el dispositivo expuesto a amenazas externas.

3) No actualizar programas o aplicaciones

Ignorar las actualizaciones facilita que los ciberdelincuentes exploten vulnerabilidades conocidas en el sistema operativo o las apps instaladas.

4) Usar la misma cuenta de usuario

Compartir cuentas o no cerrar sesiones permite que otros lean, modifiquen o eliminen archivos sin autorización.

5) Descargar software de fuentes no confiables

Instalar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales aumenta el riesgo de infección por malware o spyware.

Vulnerabilidades conocidas y descargas desde fuentes no confiables permiten instalar malware con facilidad, afectando cuentas, contactos y datos financieros, según recomendaciones de ciberseguridad que priorizan parches y verificación de origen - (AP Photo/Kiichiro Sato, File)
Vulnerabilidades conocidas y descargas desde fuentes no confiables permiten instalar malware con facilidad, afectando cuentas, contactos y datos financieros, según recomendaciones de ciberseguridad que priorizan parches y verificación de origen - (AP Photo/Kiichiro Sato, File)

6) No hacer copia de seguridad de los datos

La ausencia de respaldos puede causar la pérdida irreversible de información importante en caso de robo, daño o fallo del teléfono.

7) Dejar las configuraciones por defecto

No personalizar las opciones de privacidad y seguridad deja el dispositivo más expuesto a accesos no deseados y filtraciones de datos.

8) Conceder todos los permisos a apps o webs

Otorgar permisos excesivos permite que aplicaciones o sitios web accedan y controlen el dispositivo sin restricciones.

9) Conexión a cualquier red WiFi

Sumarse a redes WiFi públicas o no seguras facilita la interceptación de comunicaciones y el robo de datos.

10) Navegar en sitios web no seguros

Visitar páginas sin cifrado o advertencias de seguridad aumenta el riesgo de robo, uso malicioso de datos y exposición a fraudes.

Cuáles son los riesgos de un smartphone vulnerable

Primer plano de manos escribiendo en un teclado de portátil, con la pantalla iluminada por código verde en un entorno oscuro
Clonación de celulares, señales para detectar un ataque invisible antes de que escale a fraude - (Reuters)

La clonación de teléfonos es una amenaza real y a menudo invisible para el usuario común. Puede comprometer la seguridad y privacidad en minutos, permitiendo el acceso a mensajes, contactos y cuentas bancarias.

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Detectar a tiempo los signos de clonación, como mensajes o llamadas no reconocidas, rendimiento anómalo, desconexiones frecuentes o la aparición de apps desconocidas, es fundamental para evitar consecuencias graves.

Qué hacer si sospechas que clonaron tu celular

Aplicar un protocolo de verificación técnica puede marcar la diferencia:

  1. Revisa dispositivos activos en tu cuenta: Accede a (myaccount.google.com/device-activity) y cierra sesión en dispositivos no reconocidos.
  2. Haz un examen de seguridad: Verifica cambios recientes en métodos de recuperación en (myaccount.google.com/security-checkup).
  3. Controla aplicaciones de terceros: Consulta y elimina permisos sospechosos en (myaccount.google.com/connections).
  4. Analiza el dispositivo con Play Protect: Desde Google Play Store, utiliza “Play Protect > Analizar” para detectar software malicioso.
  5. Cambia la contraseña y activa la verificación en dos pasos: Refuerza la seguridad desde (myaccount.google.com/security).

Adoptar buenas prácticas y revisar periódicamente la configuración de seguridad es fundamental para proteger la información personal y evitar que el teléfono se convierta en un blanco fácil para ataques o fraudes. La prevención es la mejor defensa en un entorno digital cada vez más complejo y exigente.

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