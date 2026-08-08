Códigos de Free Fire del 8 y 9 de agosto de 2026: diamantes, skins y más recompensas gratis

Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)

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Free Fire incluye códigos diarios para que puedas acceder a recompensas dentro del juego como diamantes, oro, skins, armas, entre otros elementos que suponen una ventaja al momento de jugar.

Los códigos para los días 8 y 9 de agosto de 2026 son:

BR43FMAPYEZZ

UPQ7X5NMJ64V

S9QK2L6VP3MR

FFR4G3HM5YJN

6KWMFJVMQQYG

FZ5X1C7V9B2N

FT4E9Y5U1I3O

FP9O1I5U3Y2T

FM6N1B8V3C4X

FA3S7D5F1G9H

F7F9A3B2K6G8

FE2R8T6Y4U1I

Los usuarios deben ingresar a esta plataforma para canjear los códigos. (Garena)

Cómo canjear los códigos de Free Fire

Para canjear los códigos de Free Fire, debes seguir estos pasos:

Accede a la página de canjes: https://reward.ff.garena.com/es Ingresa la información de tu cuenta en Free Fire. No podrás reclamar tus premios con cuentas de invitado, deberás vincular tu cuenta a Facebook o VK para poder recibir tus premios. Ingresa la información del código.

Los objetos de recompensa obtenidos serán mostrados en [tu colección]. El lobby, el oro y los diamantes serán añadidos directamente a tu cuenta. Algunos puntos que debes tener en cuenta al momento de canjear los códigos son:

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La disponibilidad de los códigos puede variar según la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisar los datos: asegurarse de que el nombre de usuario y la región que aparecen en pantalla sean correctos antes de aceptar.

Tiempo de entrega: los premios (skins, diamantes, oro o cajas) pueden tardar entre 24 y 48 horas en verse reflejados en el buzón interno del juego.

Límite y caducidad: los códigos suelen expirar rápido o tener un número máximo de usos, por lo que es recomendable canjearlos apenas se publiquen.

Cómo aprovechar los códigos de Free Fire

Los códigos diarios de Free Fire (conocidos también como códigos de canje o redeem codes) permiten desbloquear recompensas gratuitas dentro del juego sin gastar diamantes.

Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I

Por lo general, al canjearlos se pueden obtener, según el código y la región:

Skins (de armas, personajes o mochilas).

Emotes.

Cajas y tickets (por ejemplo, de incubadora o ruleta).

Vales y bonificaciones para eventos.

Ropa y otros ítems cosméticos.

Cómo empezar a jugar Free Fire

Free Fire es un juego de disparos tipo battle royale pensado para partidas rápidas: 50 jugadores caen en una isla, buscan equipo y compiten hasta que queda una sola persona o escuadra.

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Free Fire es un juego de disparos. Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I

Para empezar, lo primero es completar el tutorial y ajustar los controles. En “Configuración”, conviene probar la sensibilidad, el tamaño de los botones y el modo de disparo (manual o automático) hasta encontrar una combinación cómoda.

También ayuda activar la mira de precisión y elegir un HUD simple, con los botones principales al alcance del pulgar.

En las primeras partidas, la prioridad es sobrevivir y aprender el mapa. Al aterrizar, elegir zonas con menos jugadores reduce el riesgo de quedar eliminado rápido y permite juntar armas, munición, botiquines y chaleco.

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Un consejo básico es mantener siempre un kit de curación y prestar atención a la zona segura: el círculo se cierra con el tiempo y obliga a moverse. Quedarse fuera resta vida, así que es mejor rotar antes de último momento.

Este juego se encuentra únicamente disponible para móviles. (Free Fire / Garena)

Para mejorar más rápido, se recomienda jugar en Duelo de Escuadras o en modos de entrenamiento, donde se practica puntería y control del retroceso sin tanta presión.

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En battle royale, usar cobertura (paredes, rocas, casas) y evitar correr en campo abierto marca una gran diferencia. Si se juega en equipo, comunicar posiciones, compartir recursos y revivir a tiempo suele valer más que buscar eliminaciones.

Por último, elegir un personaje y una mascota con habilidades útiles para el estilo de juego ayuda, pero no es obligatorio para comenzar. Con práctica, ajustes de control y decisiones simples, aterrizar seguro, lootear rápido y moverse con el círculo, las victorias empiezan a llegar.

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Ten presente que este juego solo se encuentra disponible para dispositivos móviles, por lo que es aconsejable acceder al título mediante las tiendas de aplicaciones: Play Store y App Store.