Misiones: Passalacqua terminó de aislar a Rovira y obliga a la Casa Rosada a reconfigurar la relación

Hugo Passalacqua y Carlos Rovira

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El gobernador Hugo Passalacqua concluyó el movimiento de pinzas sobre su ex socio y actual adversario Carlos Rovira. Primero se quedó con los intendentes. Luego sumó una de las dos bancas en el Senado de la Nación. El paso siguiente fue atraer a la mayoría de los representantes en la Legislatura provincial.

En esta última jugada, Passalacqua se quedó con 15 oficialistas y sumó a dos que llegaron por otros espacios. Una es Rita Flores, que ingresó en 2025 por la lista del ex cabecilla del levantamiento policial Ramón Amarilla. El otro es Juan Alberto Ahumada, que llegó a la Cámara tras la renuncia de Pedro Puerta, el hijo del exgobernador y presidente temporal Ramón Puerta.

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La maniobra lo deja con 17 de las 40 bancas de la Cámara.

El pase de la senadora Sonia Rojas Decut redondeó la faena. En plena sesión por la ley de tierras, la senadora emitió un comunicado en el que informó que formaría un monobloque. Se llamará Movimiento por Misiones (MPM). “Estoy a disposición para llevar la voz del Gobierno de mi provincia al Congreso de la Nación”, expresó en el escrito.

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Carlos Arce y Sonia Rojas Decut: el primero aún responde a Rovira y la senadora se pasó a las filas el actual gobernador misionero (Prensa Senado)

La frutilla del postre será que el diputado nacional Oscar Herrera Ahuad, ex gobernador, también salte a las filas del mandatario. En Posadas toman este movimiento como un hecho consumado al que solo resta ponerle fecha. Hasta lo imaginan candidato a intendente de la capital. Su compañero en la bancada “Innovación Federal”, Alberto Arrúa, lo acompañaría

Rovira quedó con poco. Casi nada. En el Congreso, aún conserva un resto de lealtad en el senador Carlos Arce. Y en dos diputados cuyo futuro aún es incierto: Yamila Ruiz y Daniel Vancsik.

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El próximo jueves 13 se retomarán las sesiones en la Legislatura unicameral misionera. No está confirmado que Rovira, representante con mandato hasta 2027, participe. Si lo hace, se verá rodeado por cuatro leales. El quinto es Sebastián Macías, que estará presidiendo la sesión. Su idea de gobernar desde la Cámara de Representantes se esfumó antes de terminar de perfilarse.

El pacto

La Casa Rosada tenía, hasta hace poco, un acuerdo con Rovira. Bajo el precepto de «gobernabilidad con gobernabilidad se paga», el hombre fuerte de la tierra colorada puso los votos para acompañar todas las políticas de Balcarce 50. El nuevo esquema de poder misionero obligará a barajar y a dar de nuevo.

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El Jefe de Gabinete, Diego Santilli, estará el miércoles en Posadas. Participará del encuentro de gobernadores del Norte Grande. El ámbito reúne a las 10 provincias del NEA y del NOA.

Diego Santilli con Hugo Passalacqua

Santilli tendrá que aprovechar el viaje. Tiene buen diálogo con Passalacqua. Es algo que en el entorno del mandatario misionero siempre destacan. Sobre esa base deberá recrear las condiciones de un nuevo pacto. Solo así el Gobierno podrá seguir contando con los votos misioneros en un Congreso con el «poroteo» cada vez más ajustado.

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La reacción libertaria

En paralelo a estos sucesos, La Libertada Avanza (LLA) de Misiones lanzó días atrás un espacio para la formación de dirigentes. El objetivo es formar cuadros que permitan ocupar lugares en la Administración Pública. La meta es ganar las elecciones del año próximo.

En el evento, Adrián Núñez, presidente del partido a nivel provincial, anunció: “Hoy se lanza formalmente la carrera para gobernar la provincia de Misiones para LLA”.

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En las gateras de esa competencia por alcanzar «La Rosadita» (como se conoce a la sede del gobierno misionero) está el propio Núñez, actual diputado provincial. También el extenista y diputado nacional Diego Hartfield. No se sacan diferencias entre sí, por ahora. En LLA evalúan que en la decisión final sobre cuál de los dos encarnará la postulación pesará la preferencia de Karina Milei.

El espacio libertario viene de lograr dos resultados electorales históricos. En las legislativas provinciales del año pasado, realizadas en junio, quedó segundo a pocos puntos del oficialismo. Allí estuvo la génesis de la ruptura entre Passalacqua y Rovira. En octubre la tendencia se acentuó y LLA terminó imponiéndose.

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