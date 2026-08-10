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Nueva onda tropical generará lluvias en Honduras, pero no aliviará la emergencia hídrica

Una nueva onda tropical de corta amplitud ingresará este martes a Honduras y dejará lluvias principalmente en el occidente del país

Las lluvias previstas no revertirán la emergencia hídrica en Tegucigalpa, según Cenaos.
Las lluvias previstas no revertirán la emergencia hídrica en Tegucigalpa, según Cenaos.
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Una nueva onda tropical de corta amplitud ingresará este martes 11 de agosto a Honduras y provocará lluvias en diferentes regiones del país, aunque las precipitaciones previstas no serían suficientes para revertir la emergencia hídrica que enfrenta Tegucigalpa.

El pronóstico fue dado a conocer por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). El pronosticador de turno, Jairo García, explicó que el fenómeno dejará condiciones lluviosas principalmente en el occidente del territorio.

De acuerdo con el pronóstico, los remanentes de la onda tropical continuarán generando precipitaciones durante el miércoles en buena parte del país, con acumulados que podrían variar según la región.

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Las mayores condiciones de lluvia estarán concentradas en el occidente de Honduras, según el reporte de Cenaos. El ingreso de la onda tropical podría generar lluvias y chubascos en diferentes sectores, mientras que los remanentes del sistema mantendrán condiciones húmedas durante el miércoles.

Esperan más lluvias

La presencia de lluvias no significa que todas las regiones recibirán precipitaciones suficientes para atender las necesidades de agua que enfrentan algunas comunidades.

En Tegucigalpa, donde permanece vigente una emergencia hídrica, también podrían registrarse lluvias y chubascos durante el paso del fenómeno. Cenaos advirtió que las precipitaciones previstas no representan, por ahora, un cambio suficiente en las condiciones de los embalses que abastecen a la capital.

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Los principales sistemas de almacenamiento de agua continúan sin recibir los aportes necesarios para abandonar la zona considerada de alto riesgo.

Los remanentes de la onda tropical continuarán generando precipitaciones durante el miércoles en buena parte del territorio hondureño.
Los remanentes de la onda tropical continuarán generando precipitaciones durante el miércoles en buena parte del territorio hondureño.

Pese al ingreso de la onda tropical, las condiciones meteorológicas previstas no impedirán el desarrollo de las actividades de turismo y faena.

El pronóstico establece que los oleajes en ambas costas hondureñas permanecerán dentro de parámetros considerados aptos para la navegación y las actividades relacionadas con el turismo.

Remanentes durante el miércoles

Las condiciones lluviosas no se limitarán al martes. Según el pronóstico, los remanentes de la onda tropical provocarán precipitaciones durante el miércoles en la mayor parte del territorio hondureño.

Las autoridades meteorológicas continuarán monitoreando el desplazamiento del sistema para determinar la evolución de las condiciones atmosféricas y cualquier cambio que pueda afectar al territorio nacional.

En la imagen de archivo, un campesino muestra una mazorca perdida por los efectos del fenómeno de El Niño en Las Delicias (Honduras). EFE/Gustavo Amador
En la imagen de archivo, un campesino muestra una mazorca perdida por los efectos del fenómeno de El Niño en Las Delicias (Honduras). EFE/Gustavo Amador

La falta de lluvias ya está teniendo efectos concretos en el campo hondureño. En municipios de Olancho y El Paraíso se han reportado pérdidas de cultivos de frijol, mientras que la superficie destinada a la siembra de granos básicos se ha reducido debido a la incertidumbre sobre el comportamiento del invierno.

El problema afecta especialmente a los pequeños productores que dependen directamente de las lluvias para cultivar. En zonas del corredor seco y comunidades del centro y sur del país, agricultores han enfrentado dificultades para establecer sus cultivos o mantenerlos.

Por ello, las lluvias previstas para esta semana serán observadas con atención por el sector agrícola, aunque precipitaciones aisladas o de corta duración no necesariamente significan una recuperación de las condiciones del suelo o de las fuentes de agua. El comportamiento de las precipitaciones durante las próximas semanas será determinante para las siembras de postrera y para definir cuánto de la producción prevista de granos básicos podrá concretarse este año.

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