Un ex futbolista de Boca reveló qué les dijo Riquelme cuando bajó al plantel del micro tras una estruendosa derrota

El ex mediocampista xeneize reconstruyó desde adentro un episodio que generó repercusión mediática pero que, según su relato, tuvo un sentido muy distinto al que circuló en los medios

Guardar

Diego González reveló qué les dijo Juan Román Riquelme cuando bajó al plantel de Boca Juniors del micro aquella noche del 30 de octubre de 2021, tras la estruendosa derrota 1-0 ante Gimnasia en la Bombonera. El ex mediocampista, que fue parte de ese plantel conducido por Sebastián Battaglia, reconstruyó desde adentro un episodio que generó repercusión en los medios pero que, según su relato, tuvo un sentido muy distinto al que circuló públicamente. Las declaraciones surgieron en el marco de una extensa entrevista con el programa Dupla Técnica.

Esa noche, con la gente del club molesta por la caída como local, Riquelme —entonces vicepresidente de la institución— esperó a que los jugadores subieran al colectivo para regresar a la concentración. Mientras Battaglia daba la conferencia de prensa, el ídolo xeneize tomó la decisión de hacerlos volver a la zona interna del estadio. La escena, con el plantel retirándose del micro delante de los medios, se convirtió en una imagen de aquel ciclo.

PUBLICIDAD

“Nos fuimos de la cancha, la gente estaba muy molesta. Creo que ahí Román tuvo más que una reacción dirigencial, tuvo una reacción de líder, de referente, de capitán, que era brindarnos todo su apoyo y que él estaba con nosotros”, explicó González. El ex volante subrayó que el gesto no fue un reproche, sino una demostración de respaldo al grupo en un momento de presión.

Tanto el propio Riquelme como Battaglia coincidieron años después en que aquella charla no tuvo tono de reproche. El entonces vicepresidente, según ambos, felicitó al equipo por el segundo tiempo que había jugado. González aportó más precisiones sobre lo que escucharon los futbolistas: “Él no dudaba de ninguno de los que estábamos ahí en el vestuario. Sabía que íbamos a salir campeones si nosotros nos lo proponíamos. Fue como que hablase un capitán. Vio la situación, se ve que se quedó, demoró un poco y nosotros ya estábamos en el micro, pero fue eso”, detalló el ex jugador.

PUBLICIDAD

El ex jugador xeneize contó sus sensaciones tras haber sido futbolista del elenco de La Boca

El episodio ocurrió en plena etapa de definición de la Copa Argentina, torneo que Boca terminaría ganando. La intervención de Riquelme quedó en el anecdotario del club como un mensaje interno que apuntaló la confianza del grupo en un tramo caliente de la temporada.

González también se refirió a la distancia entre lo que vivieron puertas adentro y la lectura que hicieron los medios. “Después salió en todos lados. Salió como que nos sacó, pero tenía esos gestos que te hacen decir: ‘Bueno, si el ídolo máximo del club nos brinda todo su apoyo y toda su tranquilidad, no queda otra que jugar tranquilos’”, analizó el ex volante.

PUBLICIDAD

Más allá del episodio del micro, el Pulpo González trazó un balance de su paso por Boca que excedió lo estrictamente futbolístico. El exmediocampista sostuvo que la experiencia de vestir la camiseta xeneize supera, en términos de presión y pertenencia, a lo que vivió con la selección nacional. “Yo conseguí muchísimas cosas en el fútbol que jamás hubiese imaginado. Tuve compañeros muy grandes a nivel mundial y dicen que Boca es más que haber jugado en la selección. La presión que te conlleva jugar en Boca es mucho más grande que la de vestir la camiseta de una selección”, afirmó.

El Pulpo contó el día que Riquelme lo presentó como refuerzo de Boca Juniors

El ex volante reconoció que su rendimiento futbolístico no llegó al nivel que él mismo hubiera esperado, pero destacó el vínculo que construyó con los hinchas. “La gente te tiene un cariño solamente de haber vestido la camiseta y haber dado lo mejor de uno las veces que le tocó estar”, señaló González, quien también recordó cómo se comportaba cuando no era titular: “Cuando no me tocaba estar, trataba de acompañar a los chicos del lado en donde a mí me hubiese gustado que me acompañen”.

PUBLICIDAD

En ese mismo reportaje, González contó los detalles del llamado que lo llevó a Boca. Según relató, Riquelme lo contactó de manera directa y sin rodeos mientras él se encontraba en la ruta junto a un amigo que había tenido un accidente. “Me llamaron primero a ver en qué andaba. Me dice: ‘Bueno, ahora te van a llamar’. Cuando me llamó, me dijo: ‘¿Querés venir?’. Así. Yo imaginate, todo operado”, recordó el ex jugador. La respuesta fue inmediata. “Me dijo: ‘Bueno, bienvenido al club más grande del mundo. Disfrutá todo lo que es esto, que esto es algo único’. Y no se equivocó”, cerró González sobre aquel primer contacto con el ídolo xeneize.

El ex futbolista de Boca Juniors recordó el paso de Miguel Ángel Russo en Boca y el legado que les dejó

Otra figura que dejó huella en su carrera fue Miguel Russo, quien fue el entrenador que avaló su llegada al club. González recordó que Russo era un referente de su infancia desde su paso por Lanús en 1992 y que, al reencontrarse con él ya en Boca, lo encontró como “un fenómeno en todo sentido: persona, entrenador, compañero, líder”. El ex volante destacó especialmente el acompañamiento que recibió durante sus lesiones: “Las veces que me ha tocado sufrir una lesión en Boca, él siempre estuvo pendiente, siempre estuvo al lado mío”. González atribuyó ese vínculo al amor que él le transmitía al club, algo en lo que Russo, según su lectura, se veía reflejado.

PUBLICIDAD