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Polvo del Sahara dejará temperaturas de hasta 40 °C e impedirá la formación de lluvias en Nicaragua

La llegada de partículas de polvo provenientes del desierto del Sahara, combinada con fuertes ráfagas de viento desde el Caribe, bloqueará el desarrollo de nubes de lluvia y disparará los termómetros en varias regiones del país, dejando probabilidades de precipitaciones prácticamente nulas

Cuatro personas con sombreros y ropa ligera se abanican o secan el sudor bajo la sombra de árboles. Al fondo, colinas, una franja costera y un sol entre nubes.
Cuatro personas en un paisaje nicaragüense intentan refrescarse del calor secándose el sudor y abanicándose bajo un sol opacado por nubes y bruma, con un terreno montañoso y una franja costera de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El territorio nicaragüense experimentará este domingo 9 de agosto, un incremento significativo en las temperaturas, acompañado de una marcada estabilidad atmosférica y escasas probabilidades de precipitación. De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, este comportamiento del clima responde a la combinación de dos factores principales: el fortalecimiento de los vientos alisios y la presencia de una masa de polvo proveniente del desierto del Sahara.

Esta masa de aire seco y cargada de partículas ha ingresado a la región centroamericana, afectando la calidad del aire y modificando los patrones habituales de nubosidad y lluvia en Nicaragua y países vecinos.

De acuerdo con el reporte oficial de los meteorólogos, se prevé que varias zonas de Nicaragua alcancen marcas térmicas elevadas. En las regiones del Pacífico y del Centro-Occidente, los termómetros podrían registrar hasta 38 grados Celsius, con una sensación térmica que rozará o superará los 40 grados Celsius debido a la radiación solar constante.

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Paralelamente, las corrientes de bajo nivel desde el Caribe continuarán transportando aire hacia el Istmo, lo que favorecerá la presencia de vientos moderados con ráfagas ocasionalmente fuertes. Este flujo eólico se sentirá con mayor intensidad en las áreas costeras del Caribe, en sectores expuestos del Pacífico sur y en zonas elevadas de la región central.

A pesar de que prevalecerá un ambiente seco con cielos entre despejados y parcialmente nublados, no se descarta la presencia de precipitaciones aisladas y de carácter débil en puntos específicos del Caribe nicaragüense y en zonas montañosas del interior del país.

Meteorólogos advierten a la población nicaragüense sobre fuertes calores con sensaciones térmicas de hasta 40 grados y la presencia de polvo del Sahara.

¿Qué es el polvo del Sahara y cómo impacta el clima?

El polvo del Sahara es una gran masa de aire seco cargada de minerales, arena y pequeñas partículas de polvo que se forma sobre el desierto del Sahara, en el norte de África, principalmente entre el fin de la primavera y el inicio del otoño del hemisferio norte.

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Impulsadas por los vientos alisios a través del océano Atlántico, estas plumas de polvo viajan miles de kilómetros hasta alcanzar el mar Caribe, Centroamérica, el norte de Sudamérica y el sur de los Estados Unidos. Cuando la Capa de Aire del Sahara (Saharan Air Layer, SAL) se desplaza sobre una región, genera diversos efectos climáticos y ambientales:

  • Inhibición de la lluvia: impide la formación de nubes de desarrollo vertical (cumulonimbos) necesarias para desencadenar lluvias intensas o tormentas eléctricas.
  • Cielos brumosos: Las finas partículas en suspensión dispersan la luz solar, produciendo un aspecto opaco o amarillento en el cielo durante el día y atardeceres de tonos rojizos o anaranjados muy intensos.
  • Aumento de la temperatura: Al estabilizar la atmósfera y reducir la cobertura nubosa, se favorece la radiación solar directa, lo que eleva las temperaturas sobre la superficie.
Ilustración en acuarela con silueta de África, dunas del Sahara, una nube de polvo sobre el océano Atlántico y las siluetas de Centroamérica y el Caribe.
Una ilustración en acuarela representa el movimiento de la pluma de polvo del desierto del Sahara que cruza el océano Atlántico para llegar a las costas de Centroamérica y el Caribe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades meteorológicas y de salud destacan la importancia de adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos asociados al golpe de calor y a la inhalación de partículas en suspensión:

  1. Mantenerse hidratado: Consumir agua de manera constante a lo largo del día, evitando esperar a tener sed para beber líquidos. Se sugiere limitar el consumo de bebidas azucaradas o alcohólicas.
  2. Atención a enfermos crónicos: Las personas con hipertensión, problemas cardiovasculares o diabetes deben tomar sus medicamentos estrictamente a las horas indicadas y evitar exponerse al sol en las horas de mayor radiación (de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.).
  3. Cuidado respiratorio: El polvo del Sahara contiene partículas microscópicas que pueden irritar las vías respiratorias. Personas con asma, alergias o neumopatías deben usar mascarilla al salir a la calle y mantener cerradas las ventanas de los hogares durante las horas de mayor bruma.
  4. Protección solar: Utilizar ropa fresca de manga larga, sombrero, gorra o sombrilla y aplicar protector solar para evitar quemaduras e insolación.

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