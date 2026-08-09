Guatemala reafirma su condición de potencia deportiva indiscutible de Centroamérica en Santo Domingo 2026

Con 94 medallas en total y 18 preseas doradas, los atletas guatemaltecos celebran la conquista del séptimo lugar general en Santo Domingo 2026 (Cortesía: @COGuatemalteco).

Guardar

Guatemala confirmó una vez más su hegemonía en la región al consolidarse como la delegación centroamericana más ganadora de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Con una sólida actuación que le valió ubicarse en el séptimo lugar del medallero general, el deporte guatemalteco volvió a situarse a la cabeza del istmo en la justa regional más antigua del mundo.

La delegación azul y blanco concluyó su participación con una impresionante cosecha de 94 medallas en total: 18 preseas de oro, 32 de plata y 44 de bronce. Este logro cobra un significado aún mayor si se compara con la edición anterior de San Salvador 2023, donde los atletas guatemaltecos debieron competir bajo la bandera neutral de Centro Caribe Sports (CCS).

PUBLICIDAD

En aquella cita salvadoreña, la delegación sumó 79 medallas totales (17 de oro, 27 de plata y 35 de bronce), ubicándose también en la séptima posición general. Para Santo Domingo 2026, ya compitiendo con sus símbolos patrios restaurados, Guatemala no solo reafirmó su hegemonía centroamericana, sino que superó por 15 medallas su cosecha de 2023, marcando una evolución notable en su rendimiento.

Los dorados de Guatemala: Atletas que conquistaron la cima del podio

Los resultados en Santo Domingo 2026 situaron a Guatemala holgadamente por encima de todos sus rivales geográficos directos de América Central, ampliando la ventaja respecto al certamen de 2023:

Una infografía detalla el Medallero Centroamericano 2026, donde Guatemala se posiciona como el país líder con un total de 94 medallas y supera su desempeño de 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la cima del medallero nacional destacaron de manera especial los atletas que consiguieron subir a lo más alto del podio para colgarse la presea dorada en Santo Domingo 2026.

PUBLICIDAD

Entre los campeones dorados sobresalen figuras emblemáticas como el gimnasta Jorge Vega, quien reconfirmó su jerarquía continental con dos medallas de oro en las pruebas de suelo y salto de caballo. Asimismo, la leyenda del bádminton Kevin Cordón volvió a subir a lo más alto en la modalidad individual masculina, mientras que el nadador Erick Gordillo impuso condiciones en los 400 metros combinados y 200m mariposa.

El tiro deportivo volvió a ser una cantera prolífica con títulos continentales encabezados por figuras como Polymaría Velásquez e Israel Gutiérrez, acompañados por triunfos en equipos de rifle y pistola. La nómina dorada la completaron conquistas clave en las artes marciales a cargo de Allan Maldonado y Pedropablo de la Roca en karate; el doblete dorado del patinador de velocidad Faberson Bonilla; el triunfo de María Chiroy en el boxeo femenino; la destacada victoria de Sofía Cabrera en el pentatlón moderno; y las actuaciones consagradas en remo y judo.

PUBLICIDAD

La gimnasia volvió a poner en alto el nombre de Guatemala y demostrando una vez más su calidad y entrega en cada competencia (Cortesía: @COGuatemalteco).

Próximos retos en el horizonte

Con la satisfacción del deber cumplido en República Dominicana, la maquinaria del deporte guatemalteco no detiene su marcha y enfoca de inmediato sus esfuerzos en el siguiente gran escalón del ciclo continental: los XX Juegos Panamericanos Lima 2027.

Este certamen, que se disputará en la capital peruana a mediados de 2027, elevará sustancialmente la vara de exigencia al enfrentar a los atletas chapines con las máximas potencias de toda América, como Estados Unidos, Canadá y Brasil. La destacada actuación en Santo Domingo otorga un valioso impulso anímico y técnico a las selecciones nacionales de tiro, bádminton, gimnasia, atletismo y artes marciales, que buscarán asegurar sus boletos de clasificación en los distintos campeonatos panamericanos específicos durante los próximos meses.

PUBLICIDAD

Además, el objetivo supremo de esta generación dorada apunta con claridad hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La actuación en Santo Domingo 2026 reafirma que los procesos de alto rendimiento del país van por el camino correcto, sirviendo como una plataforma ideal para detectar y pulir a los nuevos talentos que acompañarán a los referentes consagrados en el escenario olímpico.