El tifón Dolphin tocó tierra en el este de China: hay evacuaciones masivas y más de 1.000 vuelos cancelados

Personas sostienen un paraguas invertido por la intensidad del viento, en Shanghái, antes de la llegada del tifón Dolphin que dejó más de 1.000 vuelos cancelados (REUTERS/Go Nakamura)

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El tifón Dolphin tocó tierra este domingo en el densamente poblado este de China, informaron las autoridades meteorológicas, después de que la tormenta provocara más de 1.000 cancelaciones de vuelos, evacuaciones y una alerta de máximo nivel.

La costa este de China venía preparándose para la llegada de la tormenta en los últimos días, con la suspensión del trabajo y los servicios de transporte en algunas áreas a lo largo de su trayectoria prevista.

Un residente cruza una zona inundada tras las fuertes lluvias en Shanghái, mientras se aproxima el tifón Dolphin, que tocó tierra con vientos de más de 150 km/h (cnsphoto/REUTERS)

El centro del tifón se desplazó sobre la costa cerca de la ciudad de Yuhuan, en la provincia de Zhejiang, alrededor de las 17:30 hora local (0930 GMT), según informó el Centro Meteorológico Nacional de China (NMC) en una publicación en línea. Los vientos máximos cerca del centro superaban los 150 kilómetros por hora (94 millas por hora) en el momento del impacto.

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Casi 1.400 vuelos de entrada y salida de los dos principales aeropuertos de pasajeros de Shanghái fueron cancelados el domingo, según informó la cadena estatal CCTV. El aeropuerto de Hangzhou, en la vecina provincia de Zhejiang, registró la cancelación de 270 vuelos de entrada y salida, según el mismo reporte.

Sala de partidas vacía en el aeropuerto de Hongqiao, Shanghái, tras la cancelación de vuelos por el tifón Dolphin, dos semanas después del paso del tifón Noul (REUTERS/Go Nakamura)

Alerta roja y evacuaciones en varias provincias

El NMC emitió el domingo por la mañana una alerta roja por tifón —su advertencia más severa—, pronosticando “lluvias torrenciales extraordinarias” en algunas zonas del centro y este de Zhejiang. También se esperaban precipitaciones intensas en Shanghái y partes de las provincias de Fujian, Anhui y Jiangsu hasta la tarde del lunes.

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Se preveía que el tifón Dolphin se debilitara tras tocar tierra mientras se desplazaba en dirección noroeste sobre el este de China.

Personas caminan con equipo de lluvia por una calle peatonal de Shanghái, en medio de fuertes vientos, mientras China emitía una alerta roja, su máximo nivel de aviso (REUTERS/Go Nakamura)

En Fujian, casi 99.000 personas fueron reubicadas desde “zonas de riesgo” el sábado por la noche antes de la llegada de la tormenta, informó la agencia estatal Xinhua. Los servicios en más de 200 rutas de ferry fueron suspendidos en Zhejiang y Fujian, según la misma agencia.

El trabajo en proyectos costa afuera fue detenido, mientras que 474 embarcaciones de construcción habían sido convocadas a puerto hacia la mañana del viernes, indicó Xinhua. Algunos servicios ferroviarios en las áreas afectadas también fueron suspendidos el domingo para garantizar la seguridad de los pasajeros, según medios estatales.

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Vecinos descansan en un refugio improvisado en una escuela de Yueqing, Wenzhou, en Zhejiang, tras ser evacuados tras la alerta roja emitida por las autoridades chinas (cnsphoto/REUTERS)

Los científicos advierten que el cambio climático provocado por la actividad humana está haciendo que los eventos de calor extremo sean más frecuentes e intensos en todo el mundo.

Personas observan olas gigantes en la costa de Sanmen, Taizhou, en Zhejiang, un día antes de que el tifón Dolphin tocara tierra cerca de la ciudad de Yuhuan (cnsphoto/REUTERS)

La llegada del tifón Dolphin a China se produce dos semanas después de que el tifón Noul azotara la provincia sureña de Guangdong, declarado en su momento por las autoridades como la tormenta más fuerte en tocar China este año. Tres personas murieron y cientos de viviendas resultaron dañadas por el tifón Noul en Filipinas antes de que este llegara a China.

Calor récord en Hong Kong y daños en Japón y Taiwán

Los efectos se sintieron incluso hasta Hong Kong, en la costa sur de China, donde el observatorio meteorológico registró una temperatura récord de 36,9°C, causada por el aire cálido empujado sobre la ciudad por el tifón Dolphin. Con la tormenta “moviéndose hacia las cercanías de Zhejiang y avanzando tierra adentro, su aire descendente periférico seguirá trayendo un clima extremadamente caluroso al territorio desde hoy hasta el martes”, indicó el Observatorio de Hong Kong.

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Un auto avanza entre fuertes vientos y lluvia en Amami, Kagoshima, Japón, el 7 de agosto, antes de que el tifón Dolphin llegara a Okinawa y luego a China (@darider5/X vía REUTERS)

El tifón Dolphin ya había dejado lluvias intensas y fuertes vientos en Okinawa, Japón, antes de llegar a China. Siete personas en Okinawa sufrieron heridas leves, entre ellas un hombre de más de 100 años que fue derribado por las ráfagas, cayó al suelo y se golpeó la cabeza, según el gobierno de la isla. Hacia la tarde del domingo, 5.290 hogares en Okinawa se encontraban sin electricidad, según la empresa regional Okinawa Electric Power.

En Taiwán, decenas de servicios de ferry fueron suspendidos y más de 180 vuelos fueron cancelados mientras la tormenta traía lluvias torrenciales y fuertes vientos al norte de la isla el domingo.

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