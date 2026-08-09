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Qué es mejor comprar: monitor curvo o plano para jugar y sin afectar el bolsillo

Hoy los usuarios exigen una experiencia visual adaptada a su estilo de juego. Perú lidera el segmento gaming en Latinoamérica con el 28% del mercado total de PCs

Un monitor plano de 24, 25 y 27 pulgadas con tasas de refresco de hasta 200 Hz sirve mucho para jugadores competitivos que también usan el equipo para trabajo o estudio.
Un monitor plano de 24, 25 y 27 pulgadas con tasas de refresco de hasta 200 Hz sirve mucho para jugadores competitivos que también usan el equipo para trabajo o estudio.
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¿Monitor plano o curvo? Esta pregunta es para muchos (paradójicamente en el mundo gaming) muy importante a la hora de invertir. Así que pasamos de buscar potencia en el procesamiento a una experiencia visual personalizada y adaptada a su estilo de vida, al momento de hacer una compra.

Esto lo acompaño con un dato importante en Perú, allí el 28% del mercado total de PCs corresponde al segmento Gaming & Creator, seis puntos porcentuales por encima del promedio latinoamericano, según Intel; y esa cifra tiene una consecuencia directa en las tiendas: cada vez más jugadores llegan con una pregunta concreta antes de abrir la billetera.

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Lo que el mercado ya aprendió para los gamers

El ecosistema gaming en Latinoamérica ha madurado. La consecuencia de esa madurez es que la pregunta no tiene una respuesta única. “Ya no existe un estándar único sobre lo que debe ser un monitor gamer”, afirmó Becket Barrionuevo, gerente de Acer Perú.

Por tanto, habla de la línea Nitro como una opción deliberada en dos direcciones: “el dinamismo de los formatos planos para el entorno competitivo y la productividad, como la inmersión de los paneles curvos de alta tasa de refresco para los amantes de las grandes narrativas e historias dinámicas”.

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Acer Predator en CES 2021
El dinamismo de los formatos planos para el entorno competitivo es un punto positivo para monitores planos.

Cuándo elegir un monitor plano

Al momento de elegir un monitor plano, se debe tener en cuenta que estos mantienen líneas rectas sin distorsión visual, lo que los convierte en la opción natural para quienes alternan videojuegos con trabajo, edición fotográfica o diseño gráfico. También, se adaptan mejor a escritorios pequeños y a configuraciones con varios monitores simultáneos.

En el plano competitivo, títulos como Counter-Strike 2, Valorant o Call of Duty demandan alta tasa de refresco, bajo tiempo de respuesta e imagen estable durante movimientos rápidos. Para ese perfil, se recomiendan pantallas planas de 24 y 25 pulgadas con 200 Hz y variantes de 27 pulgadas con 144 Hz o 200 Hz.

Cuándo el curvo tiene sentido comprarlo

Un panel curvo envuelve ligeramente el campo de visión y hace que la pantalla ocupe una porción mayor de la vista del usuario. Ese efecto cobra relevancia en juegos de conducción, simuladores de vuelo, RPG de mundo abierto o títulos como Cyberpunk 2077 y Forza Horizon, donde la sensación de estar dentro de la escena importa tanto como la fluidez.

La experiencia se intensifica a partir de las 27 pulgadas. En ese segmento, existen modelos curvos con frecuencias de hasta 280 Hz y tiempos de respuesta de 1 ms, pensados para sostener imágenes limpias incluso en las escenas de mayor velocidad, según Acer.

Un monitor curvo alcanza frecuencias de hasta 280 Hz y tiempos de respuesta de 1 ms, especificaciones orientadas a géneros como los simuladores y los RPG de mundo abierto.
Un monitor curvo alcanza frecuencias de hasta 280 Hz y tiempos de respuesta de 1 ms, especificaciones orientadas a géneros como los simuladores y los RPG de mundo abierto.

Lo que comparten ambos formatos de monitores gaming

Más allá del formato elegido, varios modelos de la línea Nitro incluyen AMD FreeSync Premium, tecnología que sincroniza la tasa de refresco del monitor con la tarjeta gráfica para eliminar el desgarro de imagen durante la partida.

La gama completa abarca paneles IPS, frecuencias de hasta 280 Hz, tiempos de respuesta de hasta 0,5 ms y compatibilidad con FreeSync Premium.

Así que la conclusión es que “no existe un monitor perfecto para todos, sino una opción adecuada para cada tipo de jugador”.

EA SPORTS FC 27 y el fin de la defensa automática

Además de este consejo en monitores, te dejo este plus de uno de los mejores juegos de fútbol EA Sports FC 27. Con el hardware resuelto, la otra gran conversación del ecosistema gamer gira en torno al software. EA SPORTS FC 27 llega con el cambio defensivo más profundo de la saga en años: la inteligencia artificial deja de recuperar el balón de forma automática.

EA Sports FC 27, de EA.
El rediseño de los tiros de esquina en FC 27 incluye movimiento libre dentro del área y la mecánica Evadir, que permite a los atacantes desplazarse por zonas congestionadas sin ser bloqueados antes de que llegue el balón.

“Los comentarios de la comunidad destacaron constantemente el deseo de una menor automatización y un mayor control en los momentos clave”, escribió Gilliard Lopes, diseñador principal de jugabilidad del título, en el análisis oficial publicado por EA SPORTS.

Hasta FC 26, un defensor controlado por la IA podía intentar recuperar el balón de forma automática cuando un rival se acercaba con el regate. En FC 27, el equipo controlado por la IA se limita a mantener posición y apoyar la jugada. La entrada intencional pasa a ser responsabilidad exclusiva del usuario. “Queremos que las entradas sean una acción intencional de quien juega”, precisó Lopes.

FC 27: más control en ataque, centros y pases

Los tiros de esquina también cambian. Tras seleccionar la zona del centro, la cámara se desplaza hacia el área y abre un lapso breve para que el usuario mueva atacantes o active Evadir, una nueva mecánica que permite desplazarse por zonas congestionadas sin ser bloqueado por rivales.

Una novedad adicional son los regates sin equilibrio: cuando un jugador con atributos altos de Equilibrio, Agilidad y Regate recibe un contacto, entra en una animación de tropiezo, pero el usuario conserva el control y puede continuar el movimiento. Esta función estará disponible solo en PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2.

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