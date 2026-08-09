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Cada cuánto debes reiniciar el teléfono móvil y por qué es útil para cuidar tus datos

Otras medidas para reducir el riesgo de malware incluyen actualizar el sistema operativo, usar contraseñas únicas y evitar abrir enlaces desconocidos

Dos personas usan el teléfono móvil, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona. David Zorrakino / Europa Press)
Reiniciar el dispositivo no genera riesgos en su funcionamiento. (Foto: David Zorrakino / Europa Press)
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Según el Centro de Colaboración en Ciberseguridad de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos (NSA), reiniciar el teléfono móvil una vez por semana aporta una capa de defensa ante amenazas digitales emergentes y reducir el riesgo de infecciones por malware.

De acuerdo con ESET, la sugerencia de la NSA tiene fundamentos técnicos sólidos. El reinicio frecuente interrumpe la actividad de ciertos tipos de software malicioso que operan únicamente en la memoria RAM del dispositivo y que, por sus características, pueden ser invisibles a los mecanismos tradicionales de protección.

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Por qué la NSA sugiere reiniciar el celular una vez por semana

La NSA explica que reiniciar el teléfono no elimina el malware persistente, es decir, aquel que logra instalarse de forma permanente en el sistema, pero sí representa una barrera temporal contra ataques sofisticados que dependen de la RAM.

Primer plano de manos sosteniendo un celular Samsung negro, con la pantalla mostrando la opción "Reiniciar". Un periódico y una taza de café están al fondo.
Reiniciar el celular reduce el riesgo ante ataques sofisticados y da tiempo a las defensas internas para reaccionar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este procedimiento ofrece a las defensas del dispositivo, como las soluciones de seguridad, los análisis de comportamiento y los mecanismos internos, una oportunidad para detectar y bloquear actividades maliciosas.

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Según la NSA, el reinicio semanal interrumpe la operación del fileless malware, que se desvanece al vaciarse la memoria temporal del sistema.

Aunque se trata de una medida complementaria y no sustitutiva de otras prácticas de seguridad, su utilidad resulta muy relevante ante el crecimiento de amenazas que buscan evadir mecanismos tradicionales de detección.

Qué tipo de virus o malware pueden infectar el dispositivo

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Virus pueden infectar la memoria RAM del dispositivo y provocar errores. (Imagen ilustrativa Infobae)

El fileless malware es una evolución en las técnicas de ataque digital. A diferencia de los virus tradicionales, este código malicioso no se instala en el almacenamiento permanente del teléfono, sino que opera de forma exclusiva en la memoria RAM.

Según detallan los expertos, este malware utiliza herramientas y procesos legítimos del sistema operativo mediante una estrategia conocida como “living off the land” (LOTL), lo que le permite aprovechar funciones preinstaladas sin necesidad de descargar archivos adicionales.

Esta sofisticación dificulta la detección del ataque, porque no deja rastros evidentes tras su ejecución. El fileless malware desaparece completamente tras un reinicio, lo que convierte a esta práctica en una defensa sencilla pero eficaz ante este tipo de amenazas.

Con qué otras pautas se debe acompañar al reinicio del teléfono

Apple y Android corrigen problemas con cada actualización. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Apple y Android corrigen problemas con cada actualización. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La NSA no limita sus sugerencias al reinicio periódico. Entre sus principales consejos destaca la importancia de mantener el sistema operativo actualizado.

Jake Moore, asesor global de ciberseguridad de ESET, enfatiza: “Mientras la gente actualice regularmente sus dispositivos cuando se lanzan nuevas versiones del sistema operativo, los dispositivos se mantendrán en buen estado y protegidos”.

La actualización frecuente de Android y iPhone cierra vulnerabilidades explotables por malware, lo que complica la tarea de los ciberatacantes.

Además, la NSA sugiere el uso de un PIN o patrón de desbloqueo, así como el uso de contraseñas seguras y únicas para cada cuenta o servicio. Incorporar contraseñas biométricas añade una capa adicional de protección frente a intentos de acceso no autorizado.

Qué hábitos pueden comprometer la seguridad de los datos del dispositivo

Una persona sostiene un smartphone con una alerta de virus, mientras una mano elimina aplicaciones sospechosas en un portátil con código digital y símbolos de advertencia.
Prácticas como abrir enlaces sospechosos o modificar el sistema del teléfono aumentan el riesgo de infección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NSA y ESET advierten sobre ciertos comportamientos de los usuarios que incrementan el riesgo en el ecosistema digital. Hacer clic en enlaces de procedencia dudosa, abrir archivos adjuntos de remitentes desconocidos, rootear el teléfono o realizar jailbreak son prácticas que exponen el dispositivo a ataques sofisticados.

El refuerzo de la seguridad digital depende tanto de las tecnologías implementadas como de la disciplina del usuario. Evitar estos malos hábitos y adoptar rutinas de seguridad digital fortalece la protección de los datos personales.

Asimismo, el uso responsable de los dispositivos, sumado a medidas como el reinicio regular y la actualización constante, disminuye la posibilidad de convertirse en víctima de malware avanzado.

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