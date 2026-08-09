Una ciudad del norte de California declaró el estado de emergencia tras un ciberataque que afectó el sistema 911 y otros servicios clave

La crisis tecnológica llevó a las autoridades locales a activar medidas excepcionales para sostener funciones esenciales del municipio (@CGI Digital)

Guardar

La ciudad de Suisun City, en California, declaró el estado de emergencia después de que un ciberataque con malware interrumpiera el sistema 911, el despacho de policía y bomberos y otros servicios municipales esenciales.

El hecho, detectado el viernes por la mañana, llevó a las autoridades a desactivar por completo la red oficial para contener la intrusión y preservar evidencia para una investigación federal, según informó NBC Bay Area.

De acuerdo con CBS Sacramento, la infección comenzó cerca de las 5.45 del viernes 8 de agosto. Desde entonces, el municipio puso en marcha un operativo de respuesta para aislar los sistemas comprometidos y reducir el impacto sobre áreas sensibles de la gestión local.

PUBLICIDAD

La caída de los sistemas alteró circuitos operativos vinculados con la seguridad pública y obligó a reorganizar el envío de patrullas y personal de emergencia (@Suisun City California)

Qué servicios quedaron comprometidos

El ataque alcanzó el enrutamiento de llamadas al 911, el despacho de policía y bomberos, los registros públicos y parte de los servicios administrativos.

NBC Bay Area indicó que la ofensiva golpeó “operaciones críticas de seguridad pública”, mientras que la administración local sostuvo que la red había sido comprometida por “software malicioso infectado”.

Aun así, fuentes municipales afirmaron que no existía una amenaza inminente para la población. Esa evaluación, retomada por CBS Sacramento y NBC Bay Area, estuvo acompañada por una aclaración central: los equipos de emergencia continuaron activos a través del centro de despacho del condado de Solano, que pasó a recibir y canalizar los llamados de servicio.

PUBLICIDAD

De acuerdo con esa versión, policías y bomberos mantuvieron sus tareas habituales pese a la caída de los sistemas. Los servicios en línea y varias operaciones internas, en cambio, quedaron fuera de funcionamiento, una muestra del impacto que la intrusión tuvo sobre la estructura administrativa del municipio.

La intrusión digital forzó el aislamiento completo de la red oficial mientras peritos y agencias públicas buscaban determinar el alcance del dañoLa intrusión digital forzó el aislamiento completo de la red oficial mientras peritos y agencias públicas buscaban determinar el alcance del daño (REUTERS/Dado Ruvic/File photo)

La respuesta oficial y la investigación federal

El Concejo Municipal de Suisun City aprobó por unanimidad la declaración de emergencia durante una reunión especial celebrada el sábado por la mañana.

La medida habilita al municipio a acceder con mayor rapidez a asistencia extraordinaria y, además, a recuperar gastos asociados al episodio, tal y como señaló New York Post.

PUBLICIDAD

La investigación quedó en manos de varias agencias. La administración local informó que trabaja con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Oficina de Servicios de Emergencia de California.

Organismos locales, estatales y federales coordinaron una respuesta conjunta para preservar evidencia, asistir en la pesquisa y acelerar la recuperación técnica (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

NBC Bay Area aseguró que ese despliegue apunta tanto a identificar el origen del ataque como a acelerar la restauración de los sistemas comprometidos.

Hasta el momento, las autoridades no informaron cómo ingresó el malware ni quiénes podrían estar detrás del ataque.

La falta de precisiones sobre el vector de ingreso deja abierta la posibilidad de que el episodio haya explotado una vulnerabilidad previa o una intrusión aún no identificada públicamente.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, la pesquisa no permitió establecer ni la vía de acceso utilizada en la intrusión ni la identidad de los responsables (Reuters)

El impacto sobre una ciudad de 30.000 habitantes

Suisun City, ubicada en el condado de Solano, se encuentra a unos 72 kilómetros de San Francisco y a una distancia similar de Sacramento, según precisó CBS Sacramento.

Se trata de una ciudad de alrededor de 30.000 habitantes, de acuerdo con NBC Bay Area, por lo que la caída de servicios vinculados a emergencias y atención pública tuvo un peso inmediato sobre la gestión cotidiana.

El caso volvió a poner el foco sobre la vulnerabilidad de gobiernos locales frente a incidentes de ciberseguridad, sobre todo cuando comprometen áreas sensibles como el sistema 911, los despachos de seguridad y la administración de registros.

PUBLICIDAD

La interrupción de plataformas clave expuso la dependencia de los gobiernos locales respecto de su infraestructura digital para sostener la gestión cotidiana (@Suisun City California)

En este episodio, la prioridad oficial pasó por sostener la atención de emergencias, aislar la red afectada y avanzar con la asistencia de organismos estatales y federales.

Por ahora, la ciudad mantiene parte de sus servicios desconectados mientras especialistas trabajan en la evaluación del daño y en la recuperación de la infraestructura tecnológica, según afirmaron fuentes oficiales.