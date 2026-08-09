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Hizo un gol, celebró y desapareció: el impactante accidente de un futbolista que recorre el mundo

Jacy, capitán del Coritiba, saltó la valla publicitaria para festejar y terminó cayendo en un túnel durante el duelo ante Chapecoense por el Brasileirao. El grito terminó siendo anulado

El accidente que sufrió un futbolista mientras festejaba un gol en Brasil
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El estadio Couto Pereira se convirtió en el escenario de una escena poco habitual durante el encuentro entre Coritiba y Chapecoense en el Campeonato Brasileño. El capitán de Coritiba, Jacy, protagonizó un momento que rápidamente acaparó la atención de los presentes y de la prensa deportiva: tras anotar un gol, saltó la valla publicitaria y cayó en el túnel de vestuarios del equipo visitante.

El suceso ocurrió la noche del sábado, cuando Jacy celebró su gol acercándose a la afición ubicada detrás de la portería. En su entusiasmo, el defensor recogió el balón, se lo colocó bajo la camiseta y se dirigió hacia el grupo de hinchas. Al intentar atravesar la valla publicitaria, no advirtió la presencia del túnel, cuyo acceso se encontraba abierto dado que restaba poco para el descanso del primer tiempo. La caída fue inmediata y quedó fuera de la vista de los espectadores por algunos segundos.

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Pese al impacto, Jacy reapareció rápidamente en el campo, donde continuó su festejo y se arrodilló cerca de los aficionados. El cuerpo médico de Coritiba se acercó para revisar su estado físico. De acuerdo con la información de medios brasileños como GE y Lance!, el defensor recibió atención en la zona lumbar y, aunque pudo reincorporarse, permaneció sujetándose la espalda durante algunos momentos.

El incidente no impidió que Jacy terminara la primera mitad del partido. Tras el descanso, volvió a pisar el césped, pero solo resistió dos minutos antes de solicitar el cambio debido a molestias persistentes en el tobillo derecho, lesión que atribuyó directamente al accidente durante la celebración. Su lugar en el equipo lo ocupó Rodrigo Moledo.

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Jugador de fútbol tendido en el césped, rodeado por tres compañeros de equipo. Un balón de fútbol blanco y azul está en el suelo
El futbolista Jacy, del Coritiba recibió asistencia tras el accidente (Grosby)

La jugada que originó la insólita caída no tuvo el desenlace esperado para el conjunto local. El sistema semiautomático de fuera de juego, implementado por el VAR, detectó una posición irregular en la acción previa al gol de Jacy. Tras la revisión, el árbitro anuló lo que habría sido el segundo tanto de Coritiba en el encuentro.

Al término del partido el propio futbolista habló sobre el episodio: “Lo celebré por mi esposa, porque está embarazada. Y luego, en ese momento, quería celebrar con los aficionados, pero ni siquiera me había acordado de que había una fosa allí. Cuando salté, ¿sabes cuando sueñas que te caes de un edificio? Fue algo así. Entonces, cuando pisé allí, terminé torciéndome el tobillo. Y luego, cuando salía, después de la celebración, incluso me caí otra vez porque estaba en éxtasis".

“Luego empezó a doler mucho, empezó a limitar mi capacidad de cambiar de dirección. Incluso pedí volver, pero dolía demasiado, así que no pude continuar, pero aparte de eso, estoy bien”, sentenció el jugador antes de bromear: “Sé que esto se va a convertir en un meme, ¿verdad? Se convirtió en un meme, va a ir por todo Brasil, incluso cuando me retire este meme seguirá existiendo".

Minutos antes, Tiago Cóser había logrado abrir el marcador de cabeza, colocando al equipo de Paraná por delante antes del descanso. El desarrollo del juego estuvo marcado por la presión ofensiva de Coritiba y la resistencia defensiva de Chapecoense.

La escena protagonizada por Jacy evocó recuerdos entre los asistentes y la prensa deportiva. Según recopilaron los medios brasileños, en 2014 se vivió una situación similar en el mismo estadio. Aquel año, durante la victoria de Coritiba por 3-1 sobre Sao Paulo, el delantero camerunés Joel celebró un gol corriendo hacia la multitud y, al intentar saltar la valla, cayó en el mismo túnel de acceso a los vestuarios. En esa ocasión, un guardia de seguridad acudió en su ayuda, y curiosamente fue el mismo profesional que presenció el incidente de este sábado.

Hombre de piel oscura con camiseta de Coritiba, sujetado por un hombre calvo de traje oscuro, junto a una barandilla
El futbolista Jacy protagonizó un incidente mientras celebra un gol durante el partido contra Chapecoense en Brasil. (Grosby)

El diseño del estadio Couto Pereira incluye un túnel de acceso a vestuarios cuya tapa suele permanecer cerrada durante el desarrollo de los partidos y se habilita al término de cada tiempo, lo que permite la entrada y salida de los equipos. La coincidencia temporal entre la apertura del acceso y la celebración de Jacy resultó determinante para el desenlace del episodio.

La atención médica fue inmediata. El equipo sanitario de Coritiba atendió al capitán detrás de la portería, cerca de los aficionados organizados. Pese al susto y las molestias físicas, Jacy expresó su intención de continuar, pero el dolor en el tobillo obligó a su reemplazo al inicio de la segunda parte. El encuentro acabó en victoria para el Coritiba por 2-1.

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