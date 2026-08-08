Truco para abrir un menú secreto en iPhone y Android: desde WhatsApp hasta Call of Dutty

Android y iPhone tienen un menú oculto que te puede ayudar a usar más rápido las aplicaciones. (Captura YouTube)

Guardar

Los teléfonos iPhone y Android esconden funciones que pueden ahorrar varios pasos al utilizar aplicaciones cotidianas. Una de ellas aparece al mantener pulsado el icono de una aplicación en la pantalla de inicio, un gesto que abre un menú contextual con accesos directos a algunas de sus funciones más utilizadas.

Este menú está disponible en buena parte de las aplicaciones, aunque las opciones dependen de cada desarrollador. En servicios como WhatsApp puede permitir iniciar rápidamente un nuevo chat o acceder a contactos frecuentes, mientras que en navegadores puede ofrecer la posibilidad de abrir una pestaña de incógnito.

PUBLICIDAD

En algunos videojuegos, como Call of Duty, también pueden aparecer accesos directos relacionados con el inicio del juego u otras funciones.

Puedes acceder al menú oculto de Call Of Duty desde Android solo presionando sin soltar la aplicación. (Captura)

Cómo abrir el menú oculto de las aplicaciones

El procedimiento es prácticamente idéntico en los dos principales sistemas operativos móviles. No es necesario instalar aplicaciones adicionales ni modificar ninguna configuración del teléfono.

Para utilizarlo, solo hay que localizar el icono de la aplicación en la pantalla de inicio y mantenerlo presionado durante un par de segundos. En ese momento aparecerá un pequeño menú con diferentes acciones disponibles.

PUBLICIDAD

Después, basta con tocar la función que se quiera utilizar para ejecutarla directamente. De esta manera, el usuario puede saltarse varios pasos que normalmente tendría que realizar después de abrir la aplicación.

Accede al menú oculto de las aplicaciones de iPhone. (Captura)

El gesto también sirve para reorganizar los iconos. Si, después de mantener pulsado el acceso directo, se continúa arrastrando el dedo, es posible mover la aplicación a otra posición de la pantalla de inicio.

PUBLICIDAD

WhatsApp, navegadores y otras aplicaciones

La utilidad de este menú depende de las funciones que cada desarrollador haya decidido incorporar. Por eso, no todas las aplicaciones ofrecen las mismas posibilidades.

En WhatsApp, por ejemplo, el menú contextual puede incluir accesos rápidos para comenzar una nueva conversación o abrir chats con contactos utilizados con frecuencia. Esto permite iniciar una conversación sin entrar primero a la aplicación y buscar posteriormente la opción correspondiente.

PUBLICIDAD

Accede al menú oculto de WhatsApp desde Android presionando la app sin soltar. (Captura)

Los navegadores también pueden aprovechar este sistema para ofrecer accesos directos. Entre ellos puede encontrarse la apertura de una nueva pestaña, una ventana de navegación privada o determinadas funciones habituales del navegador.

En otras aplicaciones pueden aparecer opciones completamente diferentes. Por ello, una forma sencilla de descubrir estos accesos es mantener pulsados los iconos de las aplicaciones que más se utilizan y revisar las acciones disponibles.

PUBLICIDAD

Cómo guardar un acceso directo en Android

Android ofrece una posibilidad adicional para aprovechar estos menús. Si una aplicación muestra un acceso directo especialmente útil, el usuario puede mantener pulsada esa acción concreta y arrastrarla hasta la pantalla de inicio.

De esta manera, la función queda convertida en un acceso directo independiente. En lugar de mantener pulsado el icono de la aplicación cada vez, basta con tocar el nuevo acceso para ejecutar directamente esa tarea.

PUBLICIDAD

Esta opción resulta especialmente práctica cuando una función determinada se utiliza con frecuencia y se quieren reducir los pasos necesarios para acceder a ella.

Accede al menú oculto de las aplicaciones y ahorra tiempo. (Captura)

Qué ocurre en un iPhone

En iOS, el funcionamiento es ligeramente diferente cuando se quiere reorganizar la pantalla. Al mantener pulsado el icono aparece primero el menú contextual con las acciones disponibles.

PUBLICIDAD

Para utilizar una de ellas, basta con tocarla. Sin embargo, si se continúa manteniendo el dedo sobre la pantalla, el sistema puede entrar en el modo de edición del escritorio, en el que los iconos comienzan a moverse y pueden cambiarse de posición o eliminarse.

Por ello, conviene distinguir entre mantener pulsado brevemente para consultar las funciones rápidas y continuar presionando para modificar la pantalla de inicio.