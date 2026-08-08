Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Truco para abrir un menú secreto en iPhone y Android: desde WhatsApp hasta Call of Dutty

Mantén pulsado el icono de cualquier aplicación para descubrir funciones rápidas que pueden ahorrarte varios pasos

Android y iPhone tienen un menú oculto que te puede ayudar a usar más rápido las aplicaciones.
Android y iPhone tienen un menú oculto que te puede ayudar a usar más rápido las aplicaciones. (Captura YouTube)
Guardar

Los teléfonos iPhone y Android esconden funciones que pueden ahorrar varios pasos al utilizar aplicaciones cotidianas. Una de ellas aparece al mantener pulsado el icono de una aplicación en la pantalla de inicio, un gesto que abre un menú contextual con accesos directos a algunas de sus funciones más utilizadas.

Este menú está disponible en buena parte de las aplicaciones, aunque las opciones dependen de cada desarrollador. En servicios como WhatsApp puede permitir iniciar rápidamente un nuevo chat o acceder a contactos frecuentes, mientras que en navegadores puede ofrecer la posibilidad de abrir una pestaña de incógnito.

PUBLICIDAD

En algunos videojuegos, como Call of Duty, también pueden aparecer accesos directos relacionados con el inicio del juego u otras funciones.

Puedes acceder al menú oculto de Call Of Duty desde Android solo presionando sin soltar la aplicación.
Puedes acceder al menú oculto de Call Of Duty desde Android solo presionando sin soltar la aplicación. (Captura)

Cómo abrir el menú oculto de las aplicaciones

El procedimiento es prácticamente idéntico en los dos principales sistemas operativos móviles. No es necesario instalar aplicaciones adicionales ni modificar ninguna configuración del teléfono.

Para utilizarlo, solo hay que localizar el icono de la aplicación en la pantalla de inicio y mantenerlo presionado durante un par de segundos. En ese momento aparecerá un pequeño menú con diferentes acciones disponibles.

PUBLICIDAD

Después, basta con tocar la función que se quiera utilizar para ejecutarla directamente. De esta manera, el usuario puede saltarse varios pasos que normalmente tendría que realizar después de abrir la aplicación.

Accede al menú oculto de las aplicaciones de iPhone.
Accede al menú oculto de las aplicaciones de iPhone. (Captura)

El gesto también sirve para reorganizar los iconos. Si, después de mantener pulsado el acceso directo, se continúa arrastrando el dedo, es posible mover la aplicación a otra posición de la pantalla de inicio.

WhatsApp, navegadores y otras aplicaciones

La utilidad de este menú depende de las funciones que cada desarrollador haya decidido incorporar. Por eso, no todas las aplicaciones ofrecen las mismas posibilidades.

En WhatsApp, por ejemplo, el menú contextual puede incluir accesos rápidos para comenzar una nueva conversación o abrir chats con contactos utilizados con frecuencia. Esto permite iniciar una conversación sin entrar primero a la aplicación y buscar posteriormente la opción correspondiente.

Accede al menú oculto de WhatsApp desde Android presionando la app sin soltar.
Accede al menú oculto de WhatsApp desde Android presionando la app sin soltar. (Captura)

Los navegadores también pueden aprovechar este sistema para ofrecer accesos directos. Entre ellos puede encontrarse la apertura de una nueva pestaña, una ventana de navegación privada o determinadas funciones habituales del navegador.

En otras aplicaciones pueden aparecer opciones completamente diferentes. Por ello, una forma sencilla de descubrir estos accesos es mantener pulsados los iconos de las aplicaciones que más se utilizan y revisar las acciones disponibles.

Cómo guardar un acceso directo en Android

Android ofrece una posibilidad adicional para aprovechar estos menús. Si una aplicación muestra un acceso directo especialmente útil, el usuario puede mantener pulsada esa acción concreta y arrastrarla hasta la pantalla de inicio.

De esta manera, la función queda convertida en un acceso directo independiente. En lugar de mantener pulsado el icono de la aplicación cada vez, basta con tocar el nuevo acceso para ejecutar directamente esa tarea.

Esta opción resulta especialmente práctica cuando una función determinada se utiliza con frecuencia y se quieren reducir los pasos necesarios para acceder a ella.

Accede al menú oculto de las aplicaciones y ahorra tiempo.
Accede al menú oculto de las aplicaciones y ahorra tiempo. (Captura)

Qué ocurre en un iPhone

En iOS, el funcionamiento es ligeramente diferente cuando se quiere reorganizar la pantalla. Al mantener pulsado el icono aparece primero el menú contextual con las acciones disponibles.

Para utilizar una de ellas, basta con tocarla. Sin embargo, si se continúa manteniendo el dedo sobre la pantalla, el sistema puede entrar en el modo de edición del escritorio, en el que los iconos comienzan a moverse y pueden cambiarse de posición o eliminarse.

Por ello, conviene distinguir entre mantener pulsado brevemente para consultar las funciones rápidas y continuar presionando para modificar la pantalla de inicio.

Temas Relacionados

AndroidiPhoneAplicacionesWhatsAppLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

YouTube en España: los 10 videos que son tendencia este sábado

La plataforma más popular de videos tiene presencia en 104 países y alrededor de cada minuto se suben a la plataforma 500 horas de contenido

YouTube en España: los 10 videos que son tendencia este sábado

Apple y Microsoft se unen: función mágica de copiar y pegar llega para Mac, iPhone y PC con Windows

La sincronización entre dispositivos funcionará de forma continua sin activar aplicaciones ni permisos en cada acción

Apple y Microsoft se unen: función mágica de copiar y pegar llega para Mac, iPhone y PC con Windows

Google remplaza su Asistente de voz por Gemini y solo estos celulares lo tendrán: consulta si está el tuyo

Los dispositivos no elegibles continuarán con el antiguo asistente hasta que la empresa avance en la migración total

Google remplaza su Asistente de voz por Gemini y solo estos celulares lo tendrán: consulta si está el tuyo

Ahorra batería del celular cuando manejes: ajusta esta configuración en Android Auto

Esta herramienta eleva el consumo de batería al usar Bluetooth y WiFi de 5 GHz para transmitir imagen y sonido

Ahorra batería del celular cuando manejes: ajusta esta configuración en Android Auto

Se filtra el nuevo ecosistema de salud de Apple: AirPods, Apple Watch y gafas para iPhone

Apple apostaría por un ecosistema donde cada dispositivo tenga una función específica de salud y el iPhone reúna toda la información del usuario

Se filtra el nuevo ecosistema de salud de Apple: AirPods, Apple Watch y gafas para iPhone

DEPORTES

Inter Miami se enfrenta a Monterrey por la segunda fecha de la Leagues Cup

Inter Miami se enfrenta a Monterrey por la segunda fecha de la Leagues Cup

El conmovedor gesto de Rodrigo De Paul tras marcar un gol con el Inter Miami para Lionel Messi por la muerte de su padre

Lionel Messi aterrizó en Rosario para estar presente en el último adiós a su padre Jorge

El sentido minuto de silencio por Jorge Messi en el partido Inter Miami-Monterrey: los mensajes de apoyo a Lionel

Boca Juniors empató 1-1 con Vélez y no se pudo acercar a la cima de la Zona A del Torneo Clausura

TELESHOW

Así son los días de Denisse González junto a Bautista Mascia en la clínica: mate, juegos de mesa y manualidades

Así son los días de Denisse González junto a Bautista Mascia en la clínica: mate, juegos de mesa y manualidades

Las sensuales fotos de La Joaqui en medio de su duelo por la ruptura con Luck Ra: “Me saqué el chaleco pero me blindo”

Melody Luz mostró el detrás de escena de su viaje por Venecia: paseo en góndola y almuerzo al borde del canal

El cambio que hizo la China Suárez en sus redes sociales y shockeó a sus seguidores

Se viralizó la frase de Lionel Messi sobre los valores que recibió de sus padres: “Soy como soy por lo que aprendí de chico”

INFOBAE AMÉRICA

Presuntos vendedores de droga se hacían pasar por buhoneros en concurrida zona comercial de Panamá

Presuntos vendedores de droga se hacían pasar por buhoneros en concurrida zona comercial de Panamá

Matan a policía que atendía una denuncia por violencia doméstica en Honduras; el agresor también murió

Historia, lengua y cultura: ¿Cómo abordan las escuelas costarricenses la enseñanza de los pueblos indígenas?

Un niño de 7 años murió en Honduras tras el choque de una rastra contra la motocicleta en la que viajaba con su familia

Panamá completa el rescate de otros dos ciudadanos en Ucrania y eleva a siete los retornos en una semana