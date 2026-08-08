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Rusia cerró las playas de la ciudad de Guelendzhik tras el ataque ucraniano con drones y puso a la región bajo alarma

El jefe de la Administracion local llamó a la población a mantener la calma y señaló que la máxima prioridad es la seguridad de la población

Playas de Gelendzik. REUTERS/Sergey Pivovarov
Playas de Gelendzik. REUTERS/Sergey Pivovarov
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Las autoridades de la sureña ciudad rusa de Guelendzhik cerraron este sábado las playas de la urbe y dos distritos aledaños tras ser declarada la alarma aérea, cinco días después de un mortífero ataque ucraniano contra este balneario que causó la muerte de siete personas.

“En vista del peligro de ataque de drones y del trabajo de las defensas antiaéreas, todas las playas en Guelendzhin y los distritos rurales Kabardino y Divnomorsk han sido cerradas”, escribió en Telegram el alcalde de la ciudad balneario, Alexéi Bogodistov.

El jefe de la Administracion local llamó a la población a mantener la calma y señaló que la máxima prioridad es la seguridad de la población.

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El pasado lunes siete personas, incluyendo tres niños, murieron en una playa de Guelendzhik tras la explosión de un dron ucraniano derribado por las defensas antiaéreas.

Un dron ucraniano derribado por militares rusos cayó en una playa repleta de bañistas: al menos siete muertos

Según la prensa independiente, las alarmas antiaéreas no se activaron, por lo que el ataque cogió desprevenidas a cientos de familias junto al mar.

Además, cerca de medio centenar de personas resultaron heridas.

La explosión fue grabada en sus teléfonos por alarmados bañistas que se encontraban al otro lado de la playa, donde decenas de personas decidieron abandonar con urgencia el agua y buscar refugio en previsión de nuevos ataques.

Tras el incidente, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, acusó a los países de la OTAN de patrocinar el “terrorismo ucraniano”.

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“No hace mucho la OTAN y la Unión Europea declaraban la tolerancia cero al terrorismo. Ahora, ellos mismos son parte de las acciones del terrorismo internacional”, señaló.

Una playa con muchos bañistas en el mar, una explosión naranja en la arena, edificios y árboles de fondo, y una mano con un objeto rosa en primer plano
La explosión de un dron ucraniano derribado por militares rusos impacta una playa con bañistas.

Tragedia en una concurrida playa

La tragedia tuvo lugar en la playa de Arjipki, en el distrito de Guelendzhik (región de Krasnodar), donde los veraneantes aprovechaban el buen tiempo para tomar el sol y bañarse en las aguas del mar Negro.

Al menos siete personas perdieron la vida en el incidente, según informó el Cuartel General Operativo del Krai de Krasnodar, el órgano oficial de gestión de crisis en esa región, en un comunicado difundido en la aplicación de mensajería Telegram horas después de que el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondrátiev, diera cuenta de un balance inicial de seis víctimas mortales.

Otras 47 personas resultaron además heridas, según datos preliminares, de las que 17 tuvieron que ser ingresadas en hospitales de la zona.

En las imágenes publicadas por los canales de Telegram se puede ver cómo el aparato no tripulado comienza a caer en picado y se estrella contra la playa, provocando una explosión y una onda expansiva en la arena, donde descansaban decenas de personas.

La explosión fue grabada en sus teléfonos por alarmados bañistas que se encontraban al otro lado de la playa, donde decenas de personas decidieron abandonar con urgencia el agua y buscar refugio en previsión de nuevos ataques.

“Se trató de un ataque contra la infraestructura civil. En el lugar trabajan los servicios de emergencias”, sostuvo Kondrátiev.

Anteriormente, el líder de la anexionada península de Crimea, Serguéi Axiónov, ya informó de la muerte de otros cuatro civiles en un ataque nocturno ucraniano.

Varias personas pasean por un terraplén durante la temporada vacacional en la ciudad turística de Gelendzhik, a orillas del Mar Negro, Rusia. Un cartel en la instalación reza: "2026: Año de la Unidad de los Pueblos de Rusia". REUTERS/Sergey Pivovarov
Varias personas pasean por un terraplén durante la temporada vacacional en la ciudad turística de Gelendzhik, a orillas del Mar Negro, Rusia. Un cartel en la instalación reza: "2026: Año de la Unidad de los Pueblos de Rusia". REUTERS/Sergey Pivovarov

Rusia acusa a Ucrania de terrorismo

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, denunció en declaraciones a la agencia local de noticias TASS que “en el centro de Europa opera una banda terrorista que ha ocupado el aparato estatal de Ucrania”.

“Los patrocinadores del terrorismo son los países de la OTAN. No hace mucho, la OTAN y la Unión Europea declaraban la tolerancia cero al terrorismo. Ahora, ellos mismos son parte de las acciones del terrorismo internacional”, señaló.

Según algunos medios, el objetivo del ataque ucraniano era, en realidad, un hotel de descanso para los especialistas e ingenieros de un empresa de la industria militar rusa.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró este lunes en una reunión con embajadores en Kiev que su objetivo es hacer que Rusia detenga los combates antes de la llegada del crudo invierno.

El método elegido, los ataques con drones contra la retaguardia rusa, busca que Moscú no tenga otra alternativa que la paz debido al alto coste de la guerra, señaló, según medios locales.

Al respecto, denunció que, a día de hoy, el presidente ruso, Vladímir Putin, tiene la intención de prolongar la conocida como operación militar especial, para lo que se propone decretar una segunda movilización tras las elecciones legislativas de septiembre.

(Con información de EFE)

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