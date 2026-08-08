Florida ofrece una nueva forma de escapar de los huracanes: evacuaciones en avión para familias y mascotas

PriorityEvac presentó en Florida un servicio de evacuación aérea por suscripción para huracanes que busca evitar la congestión en carreteras y la falta de vuelos comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La compañía PriorityEvac ha presentado un servicio de evacuación aérea por suscripción para residentes de Florida ante la amenaza de huracanes, dirigido a quienes buscan evitar la congestión en carreteras y las dificultades para obtener vuelos comerciales durante emergencias. La propuesta, puesta en marcha antes del periodo más activo de la temporada ciclónica de 2026, contempla traslados planificados para familias, empresas y personas con necesidades particulares de movilidad.

Según reportes de Newsweek y medios locales como WWSB y WSVN, el programa de PriorityEvac funciona bajo un modelo de membresía anual que garantiza el traslado de suscriptores a Atlanta, fuera de la zona de impacto, en aeronaves contratadas. La activación del sistema depende de umbrales definidos por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) y la coordinación logística incluye notificaciones previas y asignación de horarios de salida ante la inminencia de una tormenta.

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El contexto de la medida responde a antecedentes recientes de saturación en autopistas y aeropuertos durante evacuaciones masivas en Florida, especialmente en los huracanes de 2022 y 2023. Autoridades estatales y federales han recomendado a la población diversificar los métodos de evacuación ante la saturación de las infraestructuras tradicionales, según comunicados del Departamento de Transporte de Florida y el NHC.

¿Qué es el sistema de evacuación aérea por membresía en Florida?

El sistema consiste en una suscripción anual gestionada por la firma, que permite a residentes, empresas y propietarios temporales acceder a traslados aéreos planificados antes de la llegada de huracanes. De acuerdo con Newsweek, los usuarios se inscriben antes del inicio oficial de la temporada, proporcionando información de contacto y datos familiares. Una vez registrados, los afiliados reciben la asignación de un aeropuerto de salida entre seis terminales principales: Tampa, Sarasota Bradenton, Southwest Florida, Miami, Fort Lauderdale y Palm Beach.

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El mecanismo de activación se basa en los pronósticos oficiales del NHC. Si una tormenta alcanza la categoría 1 o mayor y existe al menos un 40% de probabilidad de vientos de tormenta tropical en la zona de un aeropuerto asignado, se inicia el proceso de evacuación. Los miembros reciben notificaciones anticipadas por mensaje de texto, correo electrónico y llamadas telefónicas para organizar los detalles logísticos, según explicó la organización a WWSB.

Los traslados se realizan en aviones Airbus A320, operados por empresas asociadas como Global Crossing Airlines. El destino es Atlanta, ciudad seleccionada por su ubicación fuera del área de impacto directo y su conectividad aérea y terrestre, según confirmó la organización a WSVN.

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La membresía anual de PriorityEvac permite a residentes, empresas y propietarios temporales acceder a traslados planificados a Atlanta antes de la llegada de un huracán en Florida. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cuánto cuesta evacuar en avión privado durante un huracán en Florida?

El costo de la membresía anual es de 1.250 dólares por persona, según datos recogidos por Newsweek. Para parejas, la tarifa es de 2.400 dólares y para familias de cuatro integrantes asciende a 4.400 dólares. Los miembros adicionales dentro del mismo grupo familiar pueden añadirse por 1.100 dólares cada uno.

La suscripción cubre hasta dos evacuaciones por temporada de huracanes, sin cargos extra por activación, reposicionamiento de aeronaves ni recargos por alta demanda, según declaraciones oficiales de la empresa. También es posible incluir mascotas domésticas por un suplemento de 125 dólares por animal pequeño en cabina, mientras que los animales de mayor tamaño son evaluados individualmente durante el proceso de afiliación.

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La cuota cubre únicamente el trayecto de salida desde Florida hasta Atlanta. Los gastos de alojamiento, transporte y el regreso a Florida quedan a cargo de los usuarios, de acuerdo con lo explicado por la firma a WFTV y Claims Pages.

¿Quiénes pueden utilizar este servicio de evacuación aérea en Florida?

La alternativa está dirigida a residentes permanentes, propietarios de viviendas temporales, empresas, equipos deportivos, familias con adultos mayores y padres de estudiantes universitarios en Florida, según informó la compañía a Newsweek. El sistema prevé atender hasta 5.000 afiliados en su primer año, aunque no se han publicado cifras oficiales de usuarios registrados hasta el momento.

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El programa responde a la demanda de quienes buscan alternativas a la congestión de carreteras y aeropuertos en situaciones de emergencia. “Desde el lanzamiento, hemos registrado un flujo constante de afiliaciones diarias”, señaló un portavoz institucional a Newsweek.

El sistema de evacuación aérea se activa en Florida cuando el NHC prevé una tormenta de categoría 1 o mayor y al menos un 40% de probabilidad de vientos de tormenta tropical en un aeropuerto asignado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo se activa la evacuación aérea por huracán en Florida?

La activación del servicio depende de los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) y de umbrales definidos por la empresa. Cuando una tormenta tropical o huracán alcanza la categoría 1 y existe al menos un 40% de probabilidades de vientos fuertes en el área de un aeropuerto asignado, se inicia la logística de salida.

Los miembros reciben notificaciones anticipadas y se les asignan horarios de salida, información del aeropuerto y detalles de embarque. La coordinación permite organizar la evacuación antes de la saturación habitual que se produce en carreteras y terminales aéreas, según explicó la organización a WSVN.

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¿Por qué evacuar a Atlanta durante emergencias por huracanes?

El destino elegido para los vuelos de evacuación es Atlanta, en el estado de Georgia. La elección responde a tres factores principales: la ubicación fuera del corredor de impacto de huracanes, la conectividad aérea y terrestre del aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson y la disponibilidad de infraestructura de alojamiento y transporte, según comunicó la organización a WWSB.

Una vez en Atlanta, los usuarios deben gestionar por su cuenta el alojamiento y el regreso a Florida, ya que la membresía solo cubre la evacuación de salida. Esta información fue confirmada también por Newsweek y WFTV.

Los vuelos de evacuación por huracanes en Florida se realizan en aviones Airbus A320 operados por empresas asociadas y tienen como destino a Atlanta, fuera de la zona de impacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué antecedentes explican la creación del sistema de evacuación aérea?

Los eventos recientes de saturación en rutas terrestres y la escasez de vuelos comerciales motivaron la búsqueda de alternativas de evacuación. Según el Departamento de Transporte de Florida, los desplazamientos por carretera durante emergencias pueden superar las 30 horas, mientras que los boletos aéreos de última hora pueden costar más de 2.000 dólares y un vuelo chárter privado entre 20.000 y 22.000 dólares, de acuerdo con datos publicados por la organización y Claims Pages.

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La planificación del sistema incluyó simulaciones basadas en 22 años de temporadas de huracanes, validando la capacidad de evacuación según los escenarios meteorológicos previstos, tal como detalló un portavoz institucional a Newsweek.

El respaldo logístico proviene de Project Dynamo, una organización sin fines de lucro dirigida por veteranos que ha participado en evacuaciones por desastres naturales y conflictos internacionales, según reportó WWSB.

¿Qué proyecciones existen para la temporada de huracanes 2026 en Florida?

El pronóstico de la Universidad Estatal de Colorado (CSU) anticipa una temporada menos activa que el promedio histórico para 2026, con nueve tormentas nombradas, cuatro huracanes y un huracán mayor, según cifras citadas por Newsweek y el NHC. Estas cifras contrastan con los promedios de 14,4 tormentas, 7,2 huracanes y 3,2 huracanes mayores en el periodo 1991-2020.

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Hasta inicios de agosto, solo se habían formado dos tormentas tropicales (Arthur y Bertha), sin huracanes registrados, según datos oficiales del NHC. “Solo se necesita una tormenta cerca para que la temporada sea activa para cada persona”, advirtió Michael Bell, integrante del equipo de ciclones tropicales de la CSU, en declaraciones recogidas por Newsweek.

Los meses de agosto, septiembre y octubre concentran la mayor cantidad de eventos severos en el Atlántico, según registros y proyecciones de la autoridad meteorológica.

La membresía de evacuación aérea cuesta 1.250 dólares por persona en Florida, cubre hasta dos evacuaciones por temporada de huracanes y permite sumar mascotas con cargo adicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben considerar quienes evalúan este sistema de evacuación?

El esquema de evacuación aérea representa una opción planificada y estructurada para quienes buscan alternativas a los métodos tradicionales en situaciones de alerta por huracán en Florida. Las autoridades estatales y federales recomiendan a los residentes evaluar las opciones disponibles, actualizar sus planes de contingencia y seguir las indicaciones oficiales durante emergencias, según comunicados recientes del Departamento de Transporte de Florida y el NHC.

La entrada en vigor de este sistema amplía el abanico de soluciones de movilidad ante fenómenos meteorológicos extremos. El impacto y el uso real que tendrá el servicio dependerán del desarrollo de la temporada ciclónica y de la evolución de los pronósticos, según reportes de WFTV y WSVN.