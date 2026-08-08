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WhatsApp modo Messi: los cinco pasos que debes seguir para activarlo

En este modo, puedes eliminar archivos de la papelera para liberar espacio y que la app funcione mucho mejor

“Modo Messi” en WhatsApp alude a ajustes para personalizar la app. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images
“Modo Messi” en WhatsApp alude a ajustes para personalizar la app. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images
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WhatsApp modo Messi hace referencia a una serie de configuraciones que permiten personalizar la experiencia de uso en la plataforma: incluye cambiar el fondo de chats, seguir el canal del Inter Miami, hablar con Meta AI, entre otras.

Cabe señalar que el modo Messi en WhatsApp no es una función oficial de la plataforma, sino unas configuraciones que puedes activar si así lo deseas.

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Cómo cambiar el fondo de chats

Para cambiar el fondo de chats en el modo Messi, debes iniciar por descargar una imagen del jugador argentino. Hecho esto, sigue estos pasos:

  1. Abrir WhatsApp.
  2. Ir a ‘Ajustes’ y luego a ‘Apariencia’.
  3. Dirigirse a ‘Estilo predeterminado del chat’ y a ‘Fondo’.
  4. Pulsar ‘Seleccionar desde Fotos’.
  5. Escoger la foto de interés y ajustar el tamaño y brillo.
  6. Guardar los cambios.
El modo Messi no es una función oficial de WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El modo Messi no es una función oficial de WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo cambiar el color de los chats de WhatsApp

Otro ajuste relacionado con la apariencia de WhatsApp es cambiar el color de las burbujas del chat:

  1. Ve a ‘Ajustes’ de WhatsApp.
  2. En ‘Estilo predeterminado del chat’, ve a ‘Burbuja de chat’.
  3. Escoger los colores relacionados con Messi: puede ser un rosa del Inter Miami o un azul claro de la Selección Argentina.

Cómo seguir el canal de Inter Miami en WhatsApp

Para seguir el canal de Inter Miami en WhatsApp, basta con ir a la sección “Canales’ o ‘Novedades’.

A continuación, pulsar ‘Explorar’ y agregar el “Inter Miami CF Official”. Identificarás la plataforma oficial ya que tiene un símbolo de verificación.

Dos capturas de pantalla de redes sociales. Una muestra a Lionel Messi con camiseta rosa y texto de premio, la otra con camiseta argentina en campo de fútbol
Para seguir el canal de Inter Miami, entrar en “Canales” o “Novedades”. (WhatsApp)

Cómo hablar con Meta AI

Para hablar con Meta AI en el modo Messi, tienes que dirigirte a la inteligencia artificial integrada en WhatsApp. Puedes identificarla por el ícono de un círculo morado.

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Una vez hayas iniciado el chat, puedes realizar preguntas sobre jugador como cuál es su edad, campeonatos ganados, estilo de juego y más.

Cómo optimizar el funcionamiento de WhatsApp

Otra configuración del modo Messi es la optimización de WhatsApp, la idea es que la app funcione tan rápido como lo hace el jugador en la cancha.

Para esto, debes liberar espacio en la papelera. Sigue estos pasos:

  1. Abre WhatsApp y luego ve a ‘Ajustes’.
  2. En ‘Almacenamiento y datos’, selecciona ‘Administración de almacenamiento’.
  3. Ir al apartado de ‘Revisa y elimina elementos’.
  4. Escoger los archivos más pesados y pulsar el ícono de una papelera para eliminarlos.
En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)
En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Además, en cada conversación se puede entrar a “Archivos, enlaces y docs” para eliminar fotos y videos sin afectar los mensajes. Desactivar la descarga automática de medios evita que se acumulen archivos, especialmente en grupos.

También ayuda impedir que las imágenes se guarden en la galería para reducir duplicados. Por último, los mensajes temporales limitan el crecimiento del historial.

Asimismo, considera eliminar aplicaciones móviles que no utilices. Ampliar el espacio disponible del celular, también afecta de manera positiva el rendimiento de WhatsApp.

Para cambiar el fondo de los chats, primero descargar una imagen del jugador argentino. REUTERS/Claudia Greco
Para cambiar el fondo de los chats, primero descargar una imagen del jugador argentino. REUTERS/Claudia Greco

Falleció el papá de Messi, Jorge Messi

Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi, murió en la noche del 7 de agosto en la ciudad de Rosario, en Argentina, según conoció Infobae. El empresario y representante del futbolista tenía 68 años y atravesaba una enfermedad de larga data.

Newell’s Old Boys, el club en el que Lionel inició su carrera y del que parte de su familia es hincha, publicó un mensaje de condolencias en sus redes sociales durante la mañana del 8 de agosto:

“El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini”.

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