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Lengua de suegra: cómo recuperarla si se dañó, según la IA

Puedes recurrir a plataformas como Claude, ChatGPT, Gemini, Meta AI y Grok para hacer consultas sobre el estado de tus plantas a través de fotos y videos

Maceta con lengua de suegra, planta ornamental, hojas alargadas, decoración interior, purificación ambiental, planta resistente, suculenta verde, hogar natural - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La lengua de suegra es muy común en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La lengua de suegra es una de las plantas más populares en los hogares. Si la tuya se ha dañado, debes saber que aún tienes la oportunidad de recuperarla.

De acuerdo con Claude, las principales causas de deterioro en una planta son el exceso de agua, la falta de riego y la presencia de hongos o plagas.

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Según Interflora, en algunos casos una causa puede desencadenar otra. Por ejemplo, si una planta presenta encharcamiento, es probable que aparezcan hongos, ya que se desarrollan con facilidad en ambientes húmedos.

Una planta Lengua de suegra en maceta gris sobre un taburete de madera frente a una ventana con cortinas blancas; una silla con manta al fondo.
Según Claude, el daño suele deberse a exceso de agua, falta de riego, hongos o plagas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, conviene estar atento a ciertas señales para actuar con rapidez.

Una parte clave para ayudar a una planta a recuperarse es el cepellón. Para evitar dudas, se llama cepellón a la masa de tierra que queda adherida a las raíces y que toma la forma de la maceta donde está la planta.

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Esta zona es esencial al momento de trasplantarla y favorecer su recuperación.

Cómo revivir una planta

Para revivir una planta como la lengua de suegra, empieza por podar sin piedad todas las partes secas: elimina los tallos y las hojas marchitas para que pueda concentrar sus fuerzas en las zonas que aún están sanas. Aunque la poda sea severa, es un paso clave para que la planta vuelva a crecer con vigor.

Maceta con lengua de suegra, planta ornamental, hojas alargadas, decoración interior, purificación ambiental, planta resistente, suculenta verde, hogar natural - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El cepellón es clave para la recuperación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después, retira la capa superficial del sustrato. La parte superior de la tierra suele estar apelmazada y dura, lo que impide que el agua penetre y la planta se hidrate correctamente. Quita esa capa y remueve la tierra con suavidad, procurando no dañar las raíces.

A continuación, saca el cepellón de la maceta sin romper las raíces. Sumérgelo en agua tibia durante 10 minutos para rehidratarlo, ya que el agua templada penetra mejor en el sustrato que la fría. Luego, colócalo en un plato y deja que escurra el exceso de agua.

Cuando haya drenado, trasplanta el cepellón a una maceta más grande o al jardín, usando un sustrato nuevo y adecuado para sus necesidades. Así, las raíces podrán expandirse con libertad y la planta recuperará tallos y hojas sanas; incluso podría volver a florecer.

Maceta con lengua de suegra, planta ornamental, hojas alargadas, decoración interior, purificación ambiental, planta resistente, suculenta verde, hogar natural - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Tras el drenaje, trasplanta el cepellón a una maceta mayor o al jardín, con sustrato nuevo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, revisa las condiciones del entorno y la hidratación de las hojas. Ten en cuenta la sequedad ambiental, sobre todo en verano. Si la planta no presenta plagas, puedes pulverizar agua sobre las hojas de vez en cuando para ayudarla a rehidratarse.

Si sigues estos pasos, lo más probable es que en pocos días la veas brotar de nuevo. Cuídala bien, porque este método suele ser efectivo solo la primera vez, según Interflora.

Cómo cuidar una lengua de suegra con ayuda de la IA

Quienes tienen una lengua de suegra, o cualquier otra planta, en casa pueden recurrir a la inteligencia artificial para resolver dudas sobre su estado, desde identificar posibles enfermedades hasta recibir recomendaciones de riego y cuidados.

Plataformas como Claude, ChatGPT, Gemini, Meta AI y Grok permiten formular consultas en lenguaje cotidiano, como si se hablara con un especialista.

Claude, ChatGPT, Gemini, Meta AI y Grok permiten consultar en lenguaje simple. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Claude, ChatGPT, Gemini, Meta AI y Grok permiten consultar en lenguaje simple. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Por ejemplo, un usuario puede escribir: “Las hojas de mi lengua de suegra se están poniendo amarillas”, y obtener en cuestión de segundos un listado de causas probables y medidas para revertir el problema.

Para muchos aficionados, uno de los mayores beneficios es la posibilidad de enviar fotos y videos dentro del chat.

A partir de una imagen, estos sistemas pueden analizar el color de las hojas, detectar indicios de pudrición, plagas o quemaduras por sol, y sugerir acciones concretas.

En algunos casos el análisis visual puede ser lo suficientemente detallado como para señalar problemas que a simple vista podrían pasar desapercibidos.

Entre las preguntas más comunes están la frecuencia de riego según el clima, el sustrato más adecuado, el mejor momento para trasplantar y las distintas formas de propagación.

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