Arabia Saudita, Jordania y Bahréin condenaron el ataque iraní contra un buque emiratí en el estrecho de Ormuz

Faisal bin Farhan, ministro de Exterior saudita (Europa Press/Contacto/Saudi Press Agency)

Guardar

Arabia Saudita, Jordania y Bahréin condenaron este sábado el ataque de Irán contra un buque cisterna de Emiratos Árabes Unidos que transitaba por el estrecho de Ormuz y la calificaron de inaceptable y de violación del derecho internacional.

El Ministerio de Exteriores saudí subrayó en un comunicado que “estas agresiones inaceptables atentan contra la seguridad de la navegación marítima y la de los suministros de energía internacionales”, y que suponen “una violación flagrante de las leyes internacionales”.

Asimismo, responsabilizó a Irán de “las consecuencias de seguir con estos ataques brutales” y pidió a Teherán el cese de “estas violaciones para preservar la seguridad y la estabilidad” en Oriente Medio, al tiempo que mostró su apoyo a las acciones que Emiratos tome para preservar su soberanía y recursos.

PUBLICIDAD

Por su parte, Jordania lo calificó también de “flagrante violación del derecho internacional y una amenaza a la seguridad de la navegación marítima” y mostró su apoyo a Emiratos para proteger su seguridad, su estabilidad y sus recursos.

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, 3 de agosto de 2026. REUTERS/Stringer

El Ministerio de Exteriores de Baréin se expresó de manera similar a sus vecinos árabes e hizo un llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU para que sean adoptadas “medidas disuasorias para proteger la seguridad de la navegación marítima en el estrecho de Ormuz”.

Emiratos acusó este sábado a Irán de atacar con un misil un buque cisterna de la estatal Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, en un incidente que no provocó víctimas.

PUBLICIDAD

También manifestó su condena el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem al Budaiwi, que denunció que el ataque “representa una escalada peligrosa e inaceptable”, mientras que rechazó “cualquier intento iraní de convertir esta vital vía marítima internacional (Ormuz) en una herramienta de presión y amenazas”.

Según varias plataformas de monitoreo, alrededor de unos 70 buques han sido atacados en el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este sábado que la reapertura de Ormuz dependerá de que Estados Unidos acepte plenamente las condiciones de Teherán y deje de interferir en el proceso de negociaciones regionales, en referencia a las conversaciones entre Irán y Omán sobre la navegación en el estratégico paso marítimo.

PUBLICIDAD

El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem Mohamed Al Budaiwi. REUTERS/Yiannis Kourtoglou

La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC), la principal energética estatal de Emiratos Árabes Unidos (EAU), denunció este sábado que un misil impactó en uno de sus buques mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, sin que se produjeran víctimas.

“ADNOC anunció que uno de sus buques fue atacado con un misil mientras transitaba por el estrecho de Ormuz en la madrugada del sábado 8 de agosto. El incidente no causó heridos y la situación fue controlada”, dijo la empresa emiratí en un breve comunicado.

Ayer, ADNOC indicó que 15 de sus buques han sido atacados en el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán el pasado 28 de febrero, incluidos tres esta semana, unas acciones que provocaron la muerte de un miembro de la tripulación y heridas a otros 20.

PUBLICIDAD

Según varias plataformas de monitoreo, alrededor de unos 70 buques han sido atacados en el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra.

Este mismo viernes, la plataforma de monitoreo marítimo Kpler dijo que el número de cruces por Ormuz continuó cayendo el jueves, cuando se registraron ocho tránsitos confirmados, una reducción del 33 % respecto al día anterior, mientras que el 5 de agosto se registraron 12 cruces y, un día antes, 15.

Bombas de extracción de petróleo impresas en 3D y el logotipo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC). REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Esta reducción del tráfico, atribuida también a la incertidumbre de las navieras, se produce en un momento en el que los dos países ribereños de Ormuz -Irán y Omán- están cerca de alcanzar un acuerdo para establecer una nueva ruta temporal de navegación por el estrecho, por donde antes de la guerra pasaba el 20 % del crudo mundial.

PUBLICIDAD

Las autoridades iraníes han explicado que esta nueva vía discurrirá parcialmente por aguas territoriales iraníes y omaníes y permitirá el tránsito de buques comerciales bajo un nuevo esquema de gestión, sustituyendo las rutas provisionales establecidas hasta ahora por Irán y Omán.

Asimismo, Irán y Omán han alcanzado un acuerdo sobre las características geográficas de una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz y se encuentran en la fase final de elaboración de una declaración conjunta sobre ese entendimiento.

(Con información de EFE)