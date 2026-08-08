Cómo convertir una PC vieja en una consola al estilo Nintendo 64: más de 600 títulos para jugar

La Nintendo 64, una consola mítica de los noventa (Foto: Especial)

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Una PC fabricada hace más de 10 años puede convertirse en una consola retro capaz de reunir cientos de videojuegos en un solo equipo. Cualquier usuario puede desempolvar su antigua computadora y, con algunos cambios sencillos, puede transformarla en un centro de emulación con acceso a títulos de distintas generaciones, desde los clásicos de 8 bits hasta consolas como Nintendo 64.

La transformación no requiere instalar componentes de última generación. El objetivo es adaptar el equipo para que funcione como un emulador retro: se mejora el almacenamiento, se instala un sistema operativo ligero y se configura una plataforma capaz de organizar los juegos y los distintos emuladores desde una misma interfaz.

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La cantidad de títulos que puede ejecutar una computadora de este tipo depende de sus componentes, pero un equipo antiguo correctamente configurado puede superar los 600 juegos cuando se utilizan sistemas de generaciones anteriores.

Puedes tener una consola retro modificando algunas característica de tu computadora antigua. (Visualesia)

El almacenamiento es el primer cambio

Uno de los principales problemas de una computadora de alrededor del año 2005 es su antiguo disco duro mecánico. Además de ser lento frente a las unidades actuales, un dispositivo con tantos años de uso puede presentar fallos.

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Por eso, uno de los primeros pasos consiste en sustituirlo o complementarlo con una alternativa moderna compatible con el equipo. Dependiendo de las conexiones disponibles, se puede recurrir a un SSD, una tarjeta SD o CompactFlash mediante un adaptador.

El cambio no aumenta la potencia del procesador ni convierte una PC antigua en una computadora moderna. Su función es reducir los tiempos de carga y facilitar la instalación de un sistema operativo diseñado para consumir pocos recursos.

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Cambiar el almacenamiento a la PC antigua es importante para que tenga un mejor rendimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La PC se convierte en una consola retro

Después de actualizar el almacenamiento, el siguiente paso es instalar una plataforma especializada en emulación. Sistemas como Batocera o Lakka permiten transformar una computadora convencional en una interfaz similar a la de una consola.

En lugar de iniciar Windows y abrir cada programa individualmente, el usuario puede acceder a un menú desde el que selecciona la consola y posteriormente el videojuego.

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La ventaja está en que una misma computadora puede funcionar como varias máquinas retro al mismo tiempo. Según sus capacidades, puede utilizar emuladores de sistemas como NES, SNES, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Sega Genesis, Atari, PlayStation y Nintendo 64.

Puedes convertir tu PC antigua en un emulador de Nintendo 64. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En equipos más potentes también puede ser posible emular algunas consolas posteriores, aunque una computadora fabricada alrededor del año 2005 tendrá limitaciones importantes.

Nintendo 64 es uno de los objetivos

Nintendo 64 resulta especialmente interesante porque sus juegos requieren más recursos que los sistemas de 8 y 16 bits. Si el procesador, la memoria RAM y el apartado gráfico de la computadora son suficientes, el equipo puede ejecutar títulos de esta generación mediante un emulador compatible.

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Esto permite reunir en una misma máquina juegos que originalmente requerían diferentes consolas. En lugar de conectar una NES, una SNES, una Nintendo 64 y otras máquinas por separado, la PC actúa como un único centro de entretenimiento.

La experiencia también puede adaptarse para utilizar controles USB similares a los mandos originales, aunque la compatibilidad dependerá del sistema operativo y del emulador utilizado.

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Convertir una PC antigua en un emulador de videos es fácil instalando las características correctas. REUTERS/Kim Soo-hyeon

¿Qué consolas antiguas puede emular?

La lista concreta dependerá del hardware, pero una PC vieja puede destinarse principalmente a generaciones que requieren poca capacidad de procesamiento.

Entre las plataformas que podrían utilizarse se encuentran Atari 2600, NES, Super Nintendo, Sega Genesis, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance y PlayStation. En determinadas configuraciones también puede añadirse Nintendo 64 y otras consolas de la misma época.

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La emulación de cada sistema requiere recursos diferentes. Mientras que una PC antigua puede ejecutar sin demasiados problemas juegos de NES o SNES, Nintendo 64 puede exigir una configuración más cuidadosa para conseguir una reproducción fluida.

Se pueden emular juegos de las Super Nintendo en una PC. (Captura de pantalla YouTube).

Cómo preparar una PC que lleva años guardada

Antes de convertir el equipo en una consola, es importante comprobar que sus componentes funcionan correctamente. Una computadora que pasó años almacenada puede acumular polvo y presentar problemas en ventiladores, fuente de alimentación o sistema de refrigeración.

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También conviene limpiar el interior, revisar los cables y comprobar las temperaturas del procesador. Si la pasta térmica está deteriorada, sustituirla puede ayudar a evitar sobrecalentamientos durante las sesiones de juego.

La memoria RAM, el procesador y la tarjeta gráfica también deben revisarse para conocer qué sistemas puede emular realmente la computadora.

Antes de ejecutar cualquier acción en tu PC antigua, es importante que le des mantenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los juegos que puede emular: de Super Mario a Mega Man

Dependiendo de las características del equipo, una PC antigua puede utilizar emuladores de distintas generaciones de consolas. Entre los títulos más populares que pueden formar parte de la biblioteca destacan Super Mario Bros., The Legend of Zelda y Mega Man, además de otros clásicos.

NES: Super Mario Bros. , The Legend of Zelda , Mega Man , Metroid y Castlevania .

Super Nintendo: Super Mario World , The Legend of Zelda: A Link to the Past , Super Metroid y Donkey Kong Country .

Game Boy y Game Boy Color: Pokémon Red/Blue , The Legend of Zelda: Link’s Awakening y Super Mario Land .

Game Boy Advance: Pokémon Ruby/Sapphire , The Legend of Zelda: The Minish Cap y Metroid Fusion .

Sega Genesis: Sonic the Hedgehog , Streets of Rage y Mortal Kombat .

PlayStation: títulos de la primera generación de la consola de Sony, siempre que el hardware de la PC pueda ejecutarlos correctamente.

Nintendo 64: juegos como Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Kart 64 y Super Smash Bros., aunque esta generación exige más recursos y el rendimiento dependerá especialmente del procesador y la tarjeta gráfica.

La biblioteca puede superar los 600 títulos si se combinan diferentes plataformas y se utilizan únicamente juegos que el usuario tenga derecho a emular. La compatibilidad concreta dependerá de la potencia de la computadora y de la configuración de cada emulador.