El crudo análisis de Otamendi tras una nueva derrota de River: “Tenemos que asumir que estamos en un momento crítico”

Nicolás Otamendi habló tras una nueva derrota de River: cuestionó a los arbitrajes, pero hizo una fuerte autocrítica

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River Plate acumuló su sexta derrota consecutiva en el plano local al caer 1 a 0 ante Tigre este sábado en el estadio José Dellagiovanna de Victoria, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El capitán del equipo, Nicolás Otamendi, salió al cruce en la conferencia de prensa posterior al partido: reconoció las fallas propias del equipo, pero también apuntó con dureza contra la terna arbitral y el sistema de videoarbitraje.

“Estamos en un momento en donde no podemos errar. Una llegada al arco, un gol, no podemos darle esa oportunidad”, admitió Otamendi, quien asumió la responsabilidad del momento crítico que atraviesa el conjunto de Eduardo Coudet. El defensor reconoció que el equipo tuvo el control del balón a lo largo del partido, pero que eso no alcanzó para evitar una nueva caída. River es el único equipo del certamen que todavía no convirtió un gol y marcha último en la zona B.

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El punto más álgido de sus declaraciones llegó cuando habló del arbitraje. El central señaló que a River “no le están cobrando las chiquitas, no nos están cobrando nada” y puso el foco en una jugada del primer tiempo en la que Ángel Correa cayó dentro del área tras una entrada de Nahuel Banegas. “A mi criterio y por lo que me dicen todos, fue un claro penal”, afirmó el capitán millonario.

Otamendi también cuestionó los tiempos del VAR en la Liga Profesional y los comparó de manera desfavorable con los de la Premier League: “Las cosas del VAR las resuelven más rápido que en la Premier League, que tiene toda la tecnología. Se ve que acá las resuelven más rápido que allá”, ironizó. El árbitro del partido, según relató el propio defensor, le respondió que la jugada “no fue penal claro”, una explicación que Otamendi descartó de plano: “La verdad que no entiendo quién es el encargado de los árbitros”.

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Tigre vs River Foto: FOTOBAIRES Fecha 4 Torneo Clausura Liga Profesional

A pesar de la dureza de sus críticas, el capitán del Millonario no dejó de señalar las propias limitaciones del equipo. “Tenemos que asumir que estamos en un momento crítico, en donde tenemos que no cometer los errores que cometimos, que lamentablemente nos costaron tres puntos más”, sostuvo. También reconoció que el equipo debe “pelear contra todos” y que, por el momento, los resultados no acompañan pese a los buenos pasajes de juego.

El único gol del partido llegó a los 35 minutos del segundo tiempo: Aníbal Moreno perdió la pelota en la mitad de la cancha ante la presión de Jabes Saralegui, e Ignacio Russo quedó mano a mano con el arquero Santiago Beltrán para definir sin problemas. La derrota ante el Matador se suma a las caídas previas en el Clausura contra Barracas Central, Gimnasia La Plata y Rosario Central, además de la eliminación sufrida ante Aldosivi en la Copa Argentina por 3 a 1.

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El próximo compromiso de River será el miércoles, cuando visite a Independiente Santa Fe en Colombia por los octavos de final de la Copa Sudamericana. En el torneo local, el equipo de Coudet recibirá a Argentinos Juniors el domingo 16 de agosto.